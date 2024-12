Wird es einen Atomkrieg geben? Bekannte Tarotkartenlegerin erhält verblüffende Antworten (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Welt blickt mit Sorge auf die Ukraine. Wird der Konflikt in einen Dritten Weltkrieg eskalieren? Hochrangige Militärexperten warnen vor einer Eskalationsspirale, die im schlimmsten Fall in ein nukleares Inferno enden könnte.

Die bekannte Tarotkartenlegerin „Izabela´s Tarot“ hat in einer kurzen Legung die Karten zur weiteren Entwicklung in der Ukraine befragt und verblüffende Antworten aus der Geistigen Welt erhalten. Von Frank Schwede

Izabela von „Izabelas Tarot“ hat in den letzten Wochen sehr viel Post von besorgten Zuschauern erhalten, die sich ernsthafte Sorgen über die politische Entwicklung in der Ukraine machen. Die am häufigsten gestellte Frage lautete: Werden wir einen Atomkrieg erleben?

Die Provokationen der westlichen Staaten, vor allem der USA und Großbritanniens, sind an einem Punkt angelangt, wo selbst hochrangige Militärexperten einen nuklearen Schlagabtausch nicht mehr ausschließen können. Es steht also Spitz auf Knopf. Izabela sagt:

„Die Energien sind sehr aufgewühlt und es ist jetzt wichtig, ruhig zu bleiben und sich zu zentrieren, um in die Klarheit zu kommen.“

In der folgenden Kartenlegung zeigen die Tarotkarten den Narren, die Königin der Münzen, das Ass der Kelche, den Ritter der Münzen und die Sechs der Schwerter.

Die Orakelkarten ein Vogelkäfig mit einem goldenen Schlüssel, der die Tür zum Käfig öffnet, ein Buch, die Sonne, Aushalten und Stabilität.

Die Würfel zeigen die Zahl Zwei, eine Person mit leeren Taschen, eine Blase mit einer Textnachricht und einen großen Topf, der über dem Feuer kocht. (Prophezeiungen für Europa: NEUZEIT – Chronik der Zukunft)

Izabela schaut sich jede der gezogenen Karten und die Würfel ganz genau an und erklärt, was sie in den Karten sehen kann:

„Die Karten zeigen uns, dass die Welt im Moment oft sehr töricht handelt, was die Karte des Narren sehr deutlich symbolisiert. Der Narr steht für Unüberlegtheit und fehlende Einsicht.

Doch über der Karte des Narren haben wir in den Orakelkarten den Vogelkäfig mit dem goldenen Schlüssel, was bedeutet, dass wir uns in einer Art Gefangenschaft befinden, aber es gibt diesen goldenen Schlüssel, der uns die Freiheit bringen wird.“

Für Izabela ist das der ultimative Hinweis, dass sich die gesamte Menschheit schon seit einer ganzen Weile in einem Käfig befindet. Ein nach außen hin unsichtbarer Käfig, der nur von sehr wenigen Menschen gesehen wird. Ein Großteil der Bevölkerung hat sich an die Unfreiheit gewöhnt hat. Izabela ist sich, was die Zukunft anbelangt, sicher:

„Der Schlüssel wird bald gefunden. Der Käfig wird geöffnet und die die ganze Dummheit, die sich jetzt gerade vor unseren Augen abspielt, wird aufgedeckt und dem Spiel wird ein Ende gesetzt.“

Viele Geheimnisse werden ans Licht kommen

Das bedeutet nach Izabelas Worten, dass der Druck und die Ängste, die viele Menschen vor einem Atomkrieg haben, ans Licht kommen werden. Möglicherweise sogar noch in diesem Jahr.

Im Wesentlichen aber hängt das davon ab, wie durchsetzungsstark der zukünftige US Präsident Donald Trump ist und ob er es möglicherweise schafft, die Amtszeit von Joe Biden vorzeitig zu beenden.

So viel ist schon mal sicher: Donald Trump hat zur Beendigung des Ukraine-Kriegs einen Plan und seit wenigen Tagen auch einen Erfüllungsgehilfen an seiner Seite, den 80 Jahre alten Generalleutnant Keith Kellog.