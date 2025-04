Eine geheime Akte des Vatikans mit dem gefährlichsten Wissen über die Realität wurde ENTHÜLLT (Video)

Sämtliche alte Zivilisationen, von Ägypten über Tibet bis hin zu den Maya, verfügten über dieses fundamentale Wissen. Sie verstanden, dass die Welt nicht aus fester Materie besteht, sondern aus Bewusstseinsbildern.

Die Priester und Schamanen waren dazu in der Lage, die Realität zu verändern, Krankheiten zu heilen und mit ihrem Bewusstsein durch Raum und Zeit zu reisen. Diese Fähigkeiten wurden im Laufe der Zeit aus der Geschichte der Menschheit entfernt, um sicherzustellen, dass die Menschen nie ihre wahre Kraft entdecken.

Die Eliten haben verstanden, dass ein Mensch, der die formbare Realität der Natur begreift, nicht kontrolliert werden kann, dass er ein freier Schöpfer seiner eigenen Erfahrungen ist.

Nikola Tesla, der brillanteste Geist des 20. Jahrhunderts, sagte einmal:

„Wenn du das Universum verstehen willst, denke in Begriffen von Energie, Frequenz und Schwingung.“

Es wird vermutet, dass Tesla Zugang zu den geheimen Dokumenten des Vatikans hatte. Tesla soll regelmäßig vom Papst empfangen worden sein. Entsprechende Hinweise auf diese Treffen sollen später aus den Aufzeichnungen entfernt worden sein, heißt es.

Hatte Nikola Tesla Einblick in das Geheimarchiv des Vatikan?

Es wird auch vermutet, dass Teslas Errungenschaften keine Erfindungen waren, sondern Wiederentdeckungen uralten Wissens. Ein Wissen, dass der Vatikan bis heute vor der Öffentlichkeit verborgen hält.

Die Freie Energie, von der Tesla immer sprach, würde das Ende aller Energiemonopole zur Folge haben. Jeder Mensch auf diesem Planet wäre unabhängig.

Keine Energiekosten und keine Kontrolle durch künstlich erzeugte Knappheit. Allein aus diesem Grund wurde sein Laboratorium zerstört, seine Patente gestohlen und seine Finanzierung gestrichen.

Der Grund ist, dass die Eliten erkannt haben, dass Tesla ihre Macht über die Menschheit zerstören würde. Schließlich kann man ein System nicht kontrollieren, wenn Energien unbegrenzt und frei verfügbar sind.

Die ägyptischen Pyramiden, die Kammern unter dem Vatikan und megalithische Strukturen weltweit wurden, wie man heute weiß, mit präzisen akustischen Eigenschaften errichtet.

Das heißt, es handelt sich um technologische Bauwerke, die dazu in der Lage sind, das Bewusstsein mit kosmischen Frequenzen in Resonanz zu bringen. Auch Nikola Tesla wusste das.

Er beschäftigt sich ausgiebig mit 3,6 und 9 Hertz-Frequenzen – die gleichen Frequenzen, die in den geheimen Texten als göttliche Schwingungen bezeichnet werden.

Frequenzen, die Materie auflösen können, Heilung bewirken und das Bewusstsein auf andere Existenzebenen transportieren können. Als Tesla sagte, wenn die Menschheit die Geheimnisse von 3,6 und 9 versteht, wird sie den Schlüssel zum Universum haben, zitierte er vermutlich aus den verbotenen Texten des Vatikans.

Die Magnetresonanz-Technologie, die heute in MRT-Geräten Verwendung findet, geht ebenfalls auf Teslas Entwürfen zur Heilung durch Frequenzen zurück. Teslas Pläne beinhalteten nämlich auch Gerätschaften, die nicht nur den physischen Körper, sondern das Bewusstsein selbst heilen konnten.

Als Nikola Tesla im Jahr 1943 starb, beschlagnahmte die US Bundespolizei FBI sämtliche Dokumente. Über 80 Kisten mit Notizen, Zeichnungen verschwanden. In einer öffentlichen Erklärung heißt es, sie seien verloren gegangen. In Wahrheit wurden auch sie in die Katakomben des Vatikans gebracht.

Tatsache ist, dass die Welt auch im 21. Jahrhundert noch mit veralteter Technologie arbeitet. Nicht, weil es keine modernere gibt, sondern weil eine fortschrittlichere die Menschheit befreien würde.

Dem Übersinnlichen auf der Spur

Der Vatikan hat über Jahrhunderte auch akribisch Berichte über übersinnliche Phänomene gesammelt. Über Mönche, die an zwei Orten gleichzeitig gesehen wurden, über Priester, die während des Schlafs andere Welten bereisten und über Mystiker, die die Gedanken anderer lesen konnten.

Auch der berühmte Pater Pio beherrschte die althergebrachte Wissenschaft des Bewusstseins. Auch er war dazu in der Lage, seinen Körper zu verlassen und wurde an über 40 Orten gleichzeitig gesehen – und auch er konnte die Gedanken von Fremden offen legen.

Der Vatikan zeigte sich schließlich erschüttert über die Tatsache, dass ein einfacher Mönch Zugang zu diesem verborgenen Wissen erlangen konnte, weshalb auch die Dokumente über Pater Pio bis heute unter höchster Geheimhaltungsstufe aufbewahrt werden.

Die Dokumente enthalten unter anderem auch detaillierte Angaben zur Bewusstseinstrennung vom physischen Körper, ähnliche wie sie auch alte tibetische und ägyptische Texte beschreiben, die ebenfalls unter Verschluss gehalten werden.

Der Vatikan besitzt außerdem das umfangreichste Archiv mit Wissen über Nahtoderfahrungen. Es handelt sich um Tausende Berichte von Menschen sämtlicher Kulturen und Religionen aus allen Epochen, die klinisch für tot erklärt wurden und wieder zurückkehrten.

Die Berichte legen nahe, dass das Bewusstsein unabhängig vom Gehirn existiert. Zahlreiche moderne Wissenschaftler konnten das im Laufe der Zeit anhand von Berichten klinisch toter Patienten beweisen, die über keinerlei Hirnfunktion mehr verfügten.

Diese Patienten beschrieben unter anderem detailliert, was während ihrer Operation im Operationssaal geschah und was die anwesenden Ärzte und Pflegekräfte gesagt haben.

Wenn also das Bewusstsein außerhalb des Körpers existieren kann, dann ist der Tod tatsächlich nicht das Ende. Und wenn der Tod nicht das Ende ist, dann bricht die gesamte Kontrollmatrix zusammen, die auf die Angst vor dem Unbekannten aufgebaut ist.

In den vatikanischen Aufzeichnungen befinden sich auch Berichte von mysteriösen Lichtwesen, Wesen, die ihren physischen Körper soweit transformieren können, dass sie zwischen materieller und nichtmaterieller Existenz wechseln können.

Jesus, Buddha und zahlreiche Heilige verfügten über diese einzigartige Fähigkeit, die kein göttliches Wunder ist, sondern durch die Meisterschaft des Bewusstseins ermöglicht wird. Antike Kulturen bezeichneten diesen Vorgang Seelenreise.

In den Geheimarchiven des Vatikans befinden sich außerdem Prophezeiungen, die nie für die Ohren der Öffentlichkeit bestimmt waren. Dokumente, die selbst hochrangige Kirchenvertreter niemals zu Gesicht bekamen

Diese Prophezeiungen sprechen nicht nur von einem Weltuntergang, sondern von etwas noch viel bedrohlicherem – das kollektive Erwachen der Menschheit. Das 3. Geheimnis von Fatima steht symbolisch für diese verborgene Wahrheit.

Die offizielle Version, die der Vatikan im Jahr 2000 veröffentlicht hat, hat sich später als Fälschung erwiesen. Die wahre Offenbarung, die nie enthüllt wurde, spricht von einer massiven Täuschung, einem Gefängnis für den menschlichen Geist.

Schwester Luzia, die das 3. Geheimnis niederschrieb, wurde im Anschluss isoliert und ihr Kontakt zur Außenwelt wurde streng kontrolliert. Im Originalmanuskript schrieb Schwester Luzia von einer Illusion, die die gesamte Menschheit gefangen hält.

Es soll sich um eine Realität handeln, die von jenen erschaffen wurde, die das Licht fürchten. In den vatikanischen Aufzeichnungen sind diese Worte geschwärzt, doch mithilfe moderner Technologie konnten sie sichtbar gemacht werden.

Auch alte indigene Kulturen hinterließen nahezu identische Botschaften. Ihre Texte sprechen von einer Zeit, in der der Schleier fällt und immer mehr Menschen aus der Illusion erwachen. Der Vatikan hat alle diese Quellen gesammelt und unter Verschluss gehalten.

Das Buch Henoch, das aus der Bibel entfernt wurde, beschreibt Wesen, die das menschliche Bewusstsein manipulieren. Gnostiker bezeichnen diese Wesenheiten als Archonten, die den menschlichen Geist kontrollieren.

Diese Texte wurden vor 2000 Jahren geschrieben. Der Vatikan fürchtet auch diese Texte, weil auch sie das Erwachen der Menschheit beschreiben – ein Moment, in dem das gesamte Kontrollsystem kollabiert.

Sieben Prozent der Bevölkerung können das Spiel der Eliten beenden

Die Illusion kann nur aufrecht erhalten werden, solange sie die Mehrheit akzeptiert. Nostradamus schrieb über das Jahr, in dem die verborgene Wahrheit ans Licht kommt und prognostizierte:

„Die Machthaber werden zittern, denn ihr System der Kontrolle wird zusammenfallen, wenn die Menschen die wahre Struktur der Realität erkennen.“

Diese Zeilen wurden aus seinen öffentlichen Werken entfernt. Physiker wie David Bohm sind zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Bohm beschrieb das Universum als ein Hologramm, eine Projektion aus einer tieferen Ordnung der Existenz.

Bohms Buch Die implizierte Ordnung wurde kurz nach der Veröffentlichung zurückgezogen und in einer zensierten Version neu aufgelegt. Bohm kritisierte in seinem Werk unter anderem die Fragmentierung der Welt in Bausteine, da sich bei Versuchen auf Quantenebene Erscheinungen zeigen, die nicht erklärbar sind.

Auch die CIA bestätigt in ihren kürzlich freigegebenen Dokumenten die Realitätskontrolle. Sie schreibt: Massenmedien, das Bildungssystem und sogar die Nahrung wurde sorgfältig so konzipiert, um die Menschen in einem kontrollierbaren Spektrum zu halten.

Das abschließende Fazit lautet: Ein vollständig erwachter Mensch ist nicht mehr kontrollierbar. Die Eliten sind sich der Tatsache bewusst: Wenn die Realität durch Bewusstsein manifestiert wird, kontrolliert derjenige, der das Bewusstsein kontrolliert die Realität selbst.

Der mächtigste Akt des Widerstands ist ein authentisches Leben zu führen. Wenn genügend Menschen aufwachen und eine kritische Masse von rund sieben Prozent der Bevölkerung erreicht ist, wird die kollektive Illusion zusammenbrechen. So oder so ist das Spiel der Eliten aus.

Mehr über die Geheimnisse des Vatikans, die Symbole, die Archonten oder wie die Jesuiten die Geschichte von Germanien manipuliert haben lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion“.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 03.04.2025