Direkte Smartphone-Exposition löst schnelle Aggregation roter Blutkörperchen aus

Die Studie mit dem Titel „ Hypothese: Ultraschall kann dynamische In-vivo -Geldrollenbildung aufgrund von Mobiltelefonexposition dokumentieren “ wurde kürzlich in Frontiers in Cardiovascular Medicine veröffentlicht:

In unserer Welt voller Smartphones ist es alltäglich geworden, ein Mobiltelefon am Körper zu tragen. Akute und chronische gesundheitliche Auswirkungen dieser Geräte, die hochfrequente Strahlung von mehreren Antennen aussenden, sind bisher nur unzureichend erforscht.

In dieser Studie wurde die Kniekehlenvene einer gesunden Probandin vor und nach dem Platzieren eines inaktiven, aber aktiven Smartphones für 5 Minuten an ihrem Knie per Ultraschall abgebildet [Apple iPhone XR-Smartphone, das im Mobilfunknetz von AT&T betrieben wird – WLAN, Bluetooth und Mobilfunkantennen waren alle eingeschaltet, das Telefon war ansonsten jedoch inaktiv und im Leerlauf.].

Längsschnitt-Sonographiebilder vor der Bestrahlung zeigen ein normales echofreies Lumen der Kniekehlenvene.

5 Minuten nach direkter Hautbestrahlung mit dem Smartphone aufgenommene Bilder zeigen eine dramatische Veränderung im akustischen Erscheinungsbild des Gefäßes. Das Innere des Gefäßes wurde grob hypoechogen, mit träger Strömung in Echtzeitbildern, ein typisches sonographisches Erscheinungsbild für Geldrollenbildung.

Eine Nachuntersuchung 5 Minuten, nachdem die Person umhergegangen war, ergab eine anhaltende Rollenbildung in der Kniekehlenvene, wenn auch weniger dramatisch als unmittelbar nach der Bestrahlung.

Diese revolutionäre In-vivo- Methode zur Beurteilung der durch Hochfrequenzstrahlung induzierte Rollenbildung sollte in der Allgemeinbevölkerung weiterverfolgt werden, um ihre Prävalenz zu bestimmen und um festzustellen, ob ihr Auftreten einen einzigartigen Biomarker für die Bestrahlung liefert, der Morbidität vorhersagen könnte.

Um diese Studie in einem leicht verständlichen Diagramm darzustellen, habe ich die folgende Grafik erstellt:

Diese Studie wirft ernsthafte Sicherheitsbedenken hinsichtlich der längeren, direkten Nutzung von Smartphones auf. Die Autoren weisen darauf hin:

Da die Gewebedurchblutung umgekehrt proportional zur Blutviskosität ist, gibt die mögliche Bildung von Rollen durch Handyexposition Anlass zu großer Sorge.

Die Rollenbildung erzeugt einen Zustand der Hyperkoagulabilität und kann die Sauerstoffzufuhr beeinträchtigen, was zur Gewebeischämie beiträgt.

Ist die Reaktion der roten Blutkörperchen tatsächlich systemisch, kann sie weitreichende multisystemische Auswirkungen haben, einschließlich der Entwicklung oder Verschlimmerung von Bluthochdruck ( 10 ).

Die Morbidität wird durch den Gesundheitszustand des Patienten bestimmt. Zu den Risikofaktoren, die die mit der Entwicklung von Rollen verbundene Morbidität erhöhen, gehören ischämische Herzkrankheit, Diabetes, präthrombotische Zustände, Krebs, periphere arterielle Verschlusskrankheit, Retinopathie und zerebrovaskuläre Insuffizienz ( 11 ).

Obwohl Rollen ein vorübergehendes Phänomen sind, kann die häufige Nutzung von Mobiltelefonen im Laufe des Tages und möglicherweise anderer in der heutigen Gesellschaft weit verbreiteter Technologien die Blutviskosität wiederholt erhöhen und zu Mikroverschlüssen, Mikroinfarkten und Mikrogangrän beitragen.

Eine übermäßige Aggregation von Erythrozyten kann die Anfälligkeit für akute Infektionen und Herzinfarkte erhöhen und das Risiko einer tiefen Venenthrombose steigern ( 12 ). Münzstapelung roter Blutkörperchen – Rollenbildung Es ist durchaus möglich, dass dieses Phänomen auch in anderen Körperregionen auftritt – insbesondere, wenn das Telefon längere Zeit in der Hosentasche bleibt oder während eines Telefonats neben dem Kopf gehalten wird. Weitere Untersuchungen sind dringend erforderlich, um diese Ergebnisse mit größeren Stichproben zu reproduzieren und ihre Relevanz für andere Körperbereiche zu beurteilen. Wenn Sie ein hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, ist es möglicherweise ratsam, den direkten, längeren Kontakt mit Ihrem Smartphone zu vermeiden, bis diese Bedenken gründlich untersucht wurden. Alle potenziellen biologischen Schäden durch Smartphones und die von ihnen emittierten elektromagnetischen Felder hätten schon vor Jahrzehnten – vor der Masseneinführung – gründlich untersucht werden müssen . Leider spiegelt der aktuelle Trend in der Mobilfunkbranche eine gefährliche Annahme wider: „ Vermutlich sicher, nicht bewiesen. " Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 04.04.2025

