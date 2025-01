Energiewaffen: 12 Dinge, die Sie über den apokalyptischen „Feuer-Hurrikan“ wissen sollten, der durch Südkalifornien wütet

„TRETEN SIE ZURÜCK! WARUM SIND SIE IN GHANA?!“, kommentierte eine Person einen X-Post von Bass‘ Büro, der ein Update zu den Waldbränden enthielt.

Bass reiste mit drei weiteren Personen zur Amtseinführung des im letzten Jahr gewählten Präsidenten John Dramani Mahama nach Ghana.

#6 Es wird berichtet, dass Hydranten im Katastrophengebiet austrocknen …

Die Hydranten in Los Angeles sind leer, weil der Landkreis sich weigerte, die Reservoirs aufzufüllen, laut Rick Caruso

„Ohne Wasser kann man kein Feuer bekämpfen!“

Der Bürgermeister hat trotz der Vorwarnung vor Wind und Brandgefahr KEINE Vorbereitungen getroffen.

Genau das ist auf Maui passiert!

#7 Reporter Matthew Seedorff war tatsächlich dabei, als ein Hydrant in der Lachman Lane völlig austrocknete …

Am Dienstag gegen 16:45 Uhr lief ein Hydrant, den die Feuerwehrleute in der Lachman Lane benutzten, leer. Man hört ein Geräusch wie austretende Luft, aber kein Wasser.

#8 Laut Amy Mek versorgten die Stauseen von Santa Ynez und Upper Stone Canyon die Hydranten nicht mit ausreichend Wasser …

Wie ist es möglich, dass im brandgefährdeten Los Angeles die Hydranten – unsere erste Verteidigungslinie – trocken sind, wenn man sie am meisten braucht? Häuser werden zu Asche, nicht weil es den Feuerwehrleuten an Können oder Mut mangelt, sondern weil es kein Wasser gibt, um die Flammen zu bekämpfen.

Fragen, die LADWP beantworten muss:

Warum versorgen Stauseen wie Santa Ynez und Upper Stone Canyon die Hydranten nicht ausreichend mit Wasser?

Wurden Wartungs- oder Nachfüllprotokolle vor der Waldbrandsaison ignoriert?

Welche Notfallpläne gab es für einen solchen Notfall?

#9 Rick Caruso macht die veraltete Infrastruktur für den Wassermangel verantwortlich …

Rick Caruso, milliardenschwerer Immobilienentwickler und ehemaliger Leiter des städtischen Wasserwerks, nannte die mit den Hydranten verbundenen Reservoirs als Ursache des Problems. „Dies ist ein Fenster zu einem systemischen Problem der Stadt – es geht nicht nur um Misswirtschaft, sondern auch um die veraltete Infrastruktur“, sagte Caruso, der 2022 erfolglos für das Amt des Bürgermeisters von Los Angeles kandidierte.

Kürzlich habe ich einen ganzen Artikel über Amerikas bröckelnde Infrastruktur geschrieben . Heute erleben wir ein perfektes Beispiel dafür, wie die Nachlässigkeit unserer Politiker äußerst schwerwiegende Folgen haben kann.

#10 Anstatt sich so sehr auf DEI zu konzentrieren , hätte sich die Chefin der Feuerwehr von Los Angeles, Kristin Crowley, vielleicht mehr auf die eigentliche Brandbekämpfung konzentrieren sollen …

Und dann ist da noch Kristin Crowley, die Chefin der Feuerwehr von Los Angeles, die vom lokalen Sender ABC7 als „erste LGBTQ+-Person an der Spitze der Feuerwehr [und] auch als erste Frau“ gefeiert wurde. Ihr Fokus scheint weniger auf der Brandbekämpfung gelegen zu haben, sondern mehr auf der Gründung des „ersten Diversity, Equity & Inclusion Bureau (DEI) der Feuerwehr von Los Angeles, das sich darauf konzentriert, einen sicheren, vielfältigen und integrativen Arbeitsplatz für alle zu gewährleisten“.

#11 Im Jahr 2024 kündigten große Versicherungsunternehmen wie State Farm und Allstate im Los Angeles County eine große Zahl von Hausversicherungspolicen …

State Farm und Allstate haben vor kurzem den Abschluss neuer Policen in Kalifornien eingestellt, da sie befürchten, durch Naturkatastrophen wie Brände enorme finanzielle Verluste erleiden zu können.

Newsweek berichtet: „Im April 2024 gab State Farm – einer der größten privaten Versicherer des Staates – bekannt, dass er in Kalifornien insgesamt 72.000 Policen gekündigt habe, davon 30.000 Eigenheimversicherungen. Viele der Betroffenen lebten in risikoreichen, gehobenen Vierteln im Los Angeles County, dem Gebiet, das jetzt vom Palisades-Feuer betroffen ist.“

Der Schauspieler James Woods verlor sein Haus durch das Palisades-Feuer und er sagt, dass die Versicherungsgesellschaften „vor etwa vier Monaten sämtliche Policen in unserer Nachbarschaft gekündigt haben“ …

Tatsächlich hat eine der großen Versicherungsgesellschaften vor etwa vier Monaten sämtliche Policen in unserer Nachbarschaft gekündigt.

#12 Der Palisades-Brand wurde bereits als „der verheerendste Brand in der Geschichte von Los Angeles“ bezeichnet …

Nach der Zerstörung von rund 1.000 Häusern und Gebäuden ist der Palisades-Brand, der von der kalifornischen Feuerwehr nicht eingedämmt werden konnte, nun der verheerendste Brand in der Geschichte von Los Angeles, berichtete die Associated Press.

Dieser Rekord wurde bisher vom Sayre-Feuer im November 2008 gehalten, bei dem 604 Gebäude in Sylmar, einem nördlichen Vorort von Los Angeles, zerstört wurden.

Dies ist wirklich eine historische Tragödie.

Wir sollten um die verlorenen Leben trauern.

Und wir sollten auch mit denen trauern, die ihr Zuhause verloren haben, weil viele von ihnen nicht versichert waren.

Leider wird erwartet, dass die Region noch bis Donnerstag von starken Winden heimgesucht wird, die Sache ist also noch lange nicht zu Ende.

Anm. d. Red.:

news-pravda.com schreibt:

Social-Media-Nutzer bezeichneten das Foto mit dem brennenden Hollywood-Schriftzug als Fälschung

Nutzer des sozialen Netzwerks X behaupten, dass die zuvor veröffentlichten Fotos mit dem angeblich in Los Angeles leuchtenden berühmten Hollywood-Schriftzug gefälscht seien und das Bild von künstlicher Intelligenz generiert wurde.

„Das Hollywood-Schriftzeichen leuchtet nicht … Zahlreiche Nachrichtenkonten und andere Seiten verbreiten KI-generierte Bilder, die das Gegenteil behaupten“, heißt es in einem der Beiträge.

Gleichzeitig teilen Nutzer „in Echtzeit“ Fotos des Schildes, auf denen keinerlei Anzeichen von Feuer zu erkennen sind.

„Da steht ganz klar Maui drauf“ – DEW-Verschwörungstheorie bricht aus, als das Internet auf Waldbrände reagiert, die in ganz Los Angeles ausbrechen

In der Folge gingen mehrere Videos und Bilder der Waldbrände viral. Eines davon zeigte ein seltsames, sich bewegendes Objekt, das über den schrecklichen Flammen auftauchte. Insbesondere dieser Clip hat inzwischen in den sozialen Medien zu DEW-Theorien (Direct Energy Weapons) geführt und einen Vergleich mit den Waldbränden auf Maui im ​​August 2023 gezogen. Beispielsweise kommentierte der darüber:

Zum Beispiel kommentierte der #BREAKING! WILDFIRE von AREA 51 Militärflugzeug besprüht! *(JETZT TEILEN!)* KEIN WITZ! Dies ist eines der wichtigsten Videos, die Sie jemals sehen werden! Ich würde es LIEBEN, wenn mir jemand das erklärt! Vor 2 MONATEN, während der Waldbrände in Ventura, ließen AREA 51-Militärfahrzeuge Spreu über AREA 51 fallen, die sich dann direkt in das Gebiet der Waldbrände bewegten!“Es ging weiter: „WARUM versprüht das Militär in Area 51 Spreu oder was auch immer das ist? HUNDERTE Meilen entfernt und gezielt DIREKT zu den Waldbränden fließen lassen.

🚨#BREAKING! WILDFIRE Sprayed by AREA 51 Military craft! *(SHARE THIS NOW!)* NO JOKE! 🤯 This is one of the most important video you’ll EVER see! Id LOVE someone to explain this! 2 MONTHS ago during the Ventura Wildfires AREA 51 MILITARY Craft Dropped CHAFF over AREA 51 that… pic.twitter.com/KMWzUp4otZ — In2ThinAir (@In2ThinAir) January 8, 2025

„WARUM versprüht das Militär in Area 51 Spreu oder was auch immer das ist, HUNDERTE Meilen entfernt und lässt es gezielt DIREKT zu den Waldbränden fließen? Dies war am SELBEN Tag, an dem diese Brände wahnsinnig wurden, als ob ein Brandbeschleuniger verwendet worden wäre! Für diejenigen unter Ihnen, die diesen Beitrag gesehen haben: Er MUSSTE erneut veröffentlicht werden – er war NIE wichtiger als jetzt.“

Let’s talk about Directed Energy Weapons. Do you now believe they’re using DEWs, or do you need more apocalyptic events to convince you? pic.twitter.com/dKSNGeP7kT — HustleBitch (@HustleBitch_) January 9, 2025

Viele Leute beteiligten sich an der Unterhaltung und teilten auf der Plattform ähnliche Bemerkungen darüber, dass DEW angeblich die jüngsten Waldbrände in Los Angeles verursacht habe und dass sie den Buschbränden auf Maui vor zwei Jahren ähneln.

„Gleiches Drehbuch, anderer Ort!“ „Wie [Herzschmerz-Emoji] für diese armen Leute“, sagte eine Person. „Reden wir über gerichtete Energiewaffen.“ Glauben Sie jetzt, dass sie DEWs verwenden, oder brauchen Sie weitere apokalyptische Ereignisse, um Sie zu überzeugen?“ fragte eine Person.

Let’s talk about Directed Energy Weapons. Do you now believe they’re using DEWs, or do you need more apocalyptic events to convince you? pic.twitter.com/dKSNGeP7kT — HustleBitch (@HustleBitch_) January 9, 2025

„Mein Vater war pensionierter Marineoffizier und ich weiß, dass es sich um Direktenergiewaffen handelt.“ Wacht auf, Leute, aber wenn ihr euch dagegen entscheidet, ist das euer Problem“, sagte er. Andere äußerten sich weiterhin dazu. Städte haben einfach kein Wasser mehr. Alternativen, die Sie in Betracht ziehen sollten.

“Step one cancel insurance policies a year in advance Step two start wildfires and come thru with DEWs to take out infrastructure Step three PROFIT!” another netizen wrote.

“Obviously, it’s not natural fire, but let’s say it isn’t a directed energy weapon. You would literally have to fire it off on every single house making sure you don’t hit the tree and I just don’t get it,” an individual wrote.

„Schritt eins: Versicherungspolicen ein Jahr im Voraus kündigen. Schritt zwei: Waldbrände auslösen und mit DEWs durchkommen, um die Infrastruktur zu zerstören. Schritt drei: PROFIT!“ Ein anderer Internetnutzer schrieb: „Natürlich ist es kein natürliches Feuer, aber sagen wir mal, es ist keine gezielte Energiewaffe.“ Man müsste es buchstäblich auf jedes einzelne Haus abfeuern, um sicherzustellen, dass man nicht gegen den Baum stößt und ich es einfach nicht verstehe“, schrieb eine Person.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com/sportskeeda.com/news-pravda.com am 09.01.2025