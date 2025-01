Vatikan zwingt Pilger den QR-Code des Cyber-Satans zu akzeptieren – der Teufel steckt im Detail beim Maskottchen des Vatikanjubiläums 2025

Teile die Wahrheit!

Mittlerweile sind sich die meisten Computernutzer der Risiken bewusst, die Hacker für die Daten und Konten darstellen, auf die sie über ihre Laptops oder Desktop-Computer zugreifen. Artikel von Leo Zagami

Mit dem Wachstum des Mobilfunkmarkts und der zunehmenden Zahl von Menschen, die sich über ihre Mobilgeräte in Konten einloggen, zielen Hacker jedoch mehr denn je auf Smartphones und Tablets ab, und eine der gefährlichsten Bedrohungen besteht darin, dass Hacker QR-Codes verwenden, um Schadsoftware zu installieren.

QR-Hacks sind schwer zu erkennen, da die Codes überall auftauchen können – auf einem Bildschirm, einer Visitenkarte, einem Coupon, einer Werbetafel oder einem Brief.

Experten sagen, der einfachste Weg, einen QR-Hack zu verhindern, bestehe darin, QR-Codes schlicht nicht zu scannen , aber das ist heutzutage für katholische Pilger unbequem, da die meisten Codes nicht nur ein nützliches Mittel sind, um durch das orwellsche Post-Pandemie-Zeitalter zu surfen, sondern mittlerweile auch in der Pilgerkarte des Vatikans enthalten sind, die man besitzen muss, wenn man durch die sogenannten Heiligen Pforten gehen möchte, die im Jubiläumsjahr 2025 in den päpstlichen Basiliken in Rom geöffnet wurden, um besondere Segnungen zu erlangen.

Denken Sie daran, was ich in Band 9 schrieb: „ Den Menschen wird ein gewisses Maß an Unabhängigkeit zugestanden“, aber „sie müssen immer noch innerhalb der Grenzen leben, die das digitale Gefängnis gesetzt hat, das die KI um uns herum errichtet hat.

Das digitale Gefängnis der ‚Smart World‘ mag für manche Menschen zu einem goldenen Käfig werden, aber nicht für ihre Seelen, die sofort von Satans Legion übernommen und beherrscht werden, wenn Sie dieser KI-Falle beitreten.“ (Brisant: Forscher haben in der Vatikanischen Bibliothek ein neues Kapitel der Bibel gefunden)

Die Teilnahme am Bau eines „digitalen Gefängnisses“ ist der eigentliche Grund, warum der Vatikan für das Jubiläum 2025 eine spezielle digitale Pilgerkarte herausgegeben hat, die nur durch die Anmeldung bei einem speziellen Portal erhältlich ist, das auf der Website register.iubilaeum2025.va/user oder über die offizielle Jubiläums-App für Smartphones verfügbar ist.

Nach Eingabe der erforderlichen Daten erhält der Pilger schließlich einen einzigartigen QR-Code und ein personalisiertes Konto in der App, mit dem der Vatikan alle Ihre Bewegungen in Rom verfolgen kann.

Die Entschuldigung des Vatikans für diese absurde Digitalisierung und die anschließende Verfolgung und Überwachung all seiner Pilger ist in seinen Worten der „geordnete Zugang sowohl zur Heiligen Pforte als auch zu den wichtigsten Jubiläumsveranstaltungen, bei denen eine große Zahl von Pilgern erwartet wird.“

Aber hinter diesem scheinbar unschuldigen Schachzug ihrerseits verbirgt sich etwas Gefährlicheres und Unheilvolleres als der „geordnete Zugang“.

300x250

Dieser Plan passt perfekt zu dem, was ich in Band 7 meiner Bekenntnisse über die zukünftige „Roboterpolizei“ geschrieben habe , die eines Tages „QR-Code-Lesegeräte verwenden wird, um Andersdenkende zu identifizieren und festzunehmen“ in ihren bösen „Smart Cities, in denen jeder eine digitale Entität ist, die überwacht, beobachtet und aufgezeichnet wird, während Daten über jede ihrer Bewegungen gesammelt, zusammengefasst, gespeichert und mit einer digitalen Identität und einem sozialen Kredit-Score verknüpft werden.“

Dass Pilger gezwungen werden, die QR-Codes des Cyber-Satans zu akzeptieren, um durch die sogenannten „Heiligen Pforten“ zu gelangen, zeigt die wahre satanische Natur des von Papst Franziskus ausgerufenen Jubiläumsjahrs 2025, dessen Logo, wie ich bereits 2022 schrieb, „so aussieht, als würde es sich auf die LGBTQ-Gemeinschaft beziehen, nicht auf Christus“.

Logo für das vatikanische Jubiläumsjahr 2025, inspiriert von der LGTBQ-Community, als Elon im Vatikan ankommt, nachdem sein Sohn das Geschlecht geändert hat!

Genauso absurd und teuflisch ist die Natur des Maskottchens der katholischen Kirche für das Jubiläum 2025 namens Luce , einer Pilgerfigur im Anime-Stil, die von der pro-LGBT-Künstlerin Simone Legno geschaffen wurde, deren Firma Tokidoki in Zusammenarbeit mit Lovehoney, einem großen britischen Hersteller solcher Artikel, hinter dämonischen Designs für Sexspielzeug für Erwachsene steht, wie ich bereits am 2. November 2024 in der Leo Zagami Show ausführlich besprochen habe:

300x250 boxone

theartnewspaper.com berichtet weiter: