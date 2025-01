13 Nationen unterzeichnen WEF-Vertrag zur Zerstörung und zum Wiederaufbau großer Städte vor 2030

Teile die Wahrheit!

Dreizehn Nationen haben einen WEF-Vertrag unterzeichnet, in dem sie sich im Rahmen ihrer sogenannten Agenda 2030 zum Abriss und Wiederaufbau großer Städte verpflichten.

Unter dem Deckmantel des Klimawandels hat das WEF die Bühne für einen verheerenden Angriff auf die Bevölkerung bereitet. Ihr Endziel? Die Umgestaltung urbaner Landschaften in „15-Minuten-Städte“ – riesige Freiluftgefängnisse, in denen Freiheit ein Relikt der Vergangenheit ist und Flucht keine Option mehr darstellt.

Dies ist keine ferne dystopische Fantasie – es geschieht jetzt, und die grausigen Details ihrer lange geplanten Operation kommen ans Licht. Bleiben Sie dran, während wir die Zusammenhänge verbinden, die Beweise aufdecken und die Wahrheit ans Licht bringen, die sie so hartnäckig zu verbergen versucht haben.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Dreizehn der bevölkerungsreichsten Länder der Welt unterzeichnen einen fragwürdigen WEF-Vertrag, der im Namen der Agenda 2030 den Weg für den Abriss großer Städte ebnet – sie buchstäblich dem Erdboden gleichmachen.

Ihr Ziel? Die private Autonutzung abzuschaffen, Stadtteile in sogenannte „15-Minuten-Städte“ umzugestalten und unsere städtischen Räume in das zu verwandeln, was Kritiker als Freiluftgefängnisse bezeichnen. (Während Theorien um Smart L.A. 2028 mit den Bränden aufflammen, enthüllen die Illuminaten das streng geheime Projekt „lebendes Labor“ in Japan)

Doch hier liegt der Clou: Sie wollen das erreichen, indem sie Naturkatastrophen und Terroranschläge vortäuschen und Chaos in die Welt setzen, um ganze Städte zu verwüsten. Und sie schieben die Schuld allein auf den Klimawandel.

Es handelt sich um einen Meisterstreich der Täuschung: Sie traumatisieren die Bevölkerung und bringen sie zur Unterwerfung. Und sie verwenden die Asche unserer zerstörten Städte, um ihre utopischen „Smart Cities“ zu bauen.

Wenn Sie denken, das klingt weit hergeholt, bleiben Sie dran. Wir haben die Details, die Beweise und die Verbindungen, die die Eliten vor Ihnen verbergen wollen.

Nachdem sie uns wegen unserer Warnungen vor 15-Minuten-Städten als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet hatten, lassen die Mainstream-Medien nun diese Heuchelei fallen und berichten offen über Pläne für diese dystopischen Zonen, in denen die Menschen in ihren Vierteln eingesperrt sind und diese nicht ohne Erlaubnis verlassen dürfen.

Warten Sie es nur ab – CBDCs und ein Sozialkreditsystem stehen als Nächstes auf der Checkliste der Mainstream-Medien.

300x250

Dies ist mehr als nur eine Theorie – es ist eine Blaupause für die Kontrolle.

Laut Klaus Schwab wird es in Los Angeles bis 2030 keine Privatautos mehr geben. Die Stadt wird sich radikal verändern: Wildnisgebiete werden die Straßen ersetzen, auf denen die Menschen früher fuhren, und die Bevölkerung wird in sogenannten „Freiluftgefängnissen“ eingesperrt, aus denen es keinen Ausweg gibt.

Die globale Elite hat Los Angeles zur ersten Smart City der Welt erklärt und seit Jahren laufen Pläne, um rechtzeitig zu den Olympischen Spielen im Jahr 2028 die schnelle Transformation in Klaus Schwabs Vision 2030 zu erreichen und die Stadt der Welt als Modell für die Zukunft der Menschheit zu präsentieren.

Die Bewohner von Pacific Palisades spüren es – irgendetwas stimmt eindeutig nicht. Jeder, der aufmerksam und mit offenen Augen aufpasst, weiß das.

300x250 boxone

Schauspieler Eddie Griffin sagt, die Elite habe sich drei bis sechs Monate vor dem Brand im Pacific Palisades-Viertel von Los Angeles auf die Brände vorbereitet.

Jemand wusste, dass es kommen würde, und wollte sicherstellen, dass das Viertel völlig zerstört wurde.