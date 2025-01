Schumann-Resonanz: Was ist mit der Sonne los? Etwas Großes wird bald passieren (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Sonne beeinflusst nicht nur das Magnetfeld der Erde, sondern auch Pflanzen, Tiere, Menschen und nicht zuletzt die Gesellschaft. Die Wissenschaft beweist, dass Sonnenzyklen tief in unser Leben eingreifen und sogar Wendepunkte in der Geschichte geprägt haben.

Erfahren Sie in diesem Beitrag mehr darüber, was Forscher im Laufe vieler Jahrhunderte Interessantes über die Sonne herausgefunden haben. Von Frank Schwede

Seit der Erfindung des Fernrohrs im frühen 17. Jahrhundert beobachten Astronomen regelmäßig die Sonnenflecken. Die Zahl der Flecken auf der Sonnenscheibe ist ein Maß für die Aktivität der Sonne.

Sie geben Auskunft, wie ausgiebig die Strahlung und die Plasmawolken sind. Fachleute sprechen im Speziellen von solaren Stürmen, im Allgemeinen von Weltraumwetter.

Die Zahl der Sonnenflecken schwankt in einem elfjährigen Aktivitätszyklus, der von längerfristigen Schwankungen überlagert ist. Jeder Sonnenzyklus weist klar definierte und vorhersehbare Phasen minimaler und maximaler Aktivität auf. Beispielsweise gab es in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts fast gar keine Sonnenflecken.

In Phasen hoher Sonnenaktivität kommt es häufig zu Sonnenstürmen. Sie schleudern in Verbindung mit Plasma-Fontänen mehrere Millionen Grad heiße Massenauswürfe ins All.

Plasma ist ein Gas, das aus elektrisch geladenen Teilchen besteht. Diese Teilchen rasen teilweise mit Lichtgeschwindigkeit durchs All und können, wenn die Richtung stimmt, auch die Erde treffen. (Mysteriöse Sonnenaktivität steuert offenbar menschliches Bewusstsein und das historische Weltgeschehen)

Bei besonders schweren Sonnenstürmen können Polarlichter auch an sonst unüblichen Orten beobachtet werden. Sie entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen auf unsere Atmosphäre treffen. Dort gelangen die Teilchen mit Luftteilchen in Verbindung und bringen diese dazu hell zu leuchten. Bis zur Erde benötigt ein Sonnensturm etwa 24 bis 36 Stunden.

Wenn elektrische Teilchen massiv in unsere Atmosphäre eindringen, werden elektrische Ladungen und Ströme in der äußeren Atmosphärenschicht in über 100 Kilometern Höhe enorm verstärkt. Als Folge kann die Mobilfunkkommunikation und die GPS-Navigation beeinträchtigt werden und das Stromnetz teilweise oder ganz zusammenbrechen.

Da auch die Helligkeit der Sonne leicht mit der Sonnenaktivität schwankt, ergibt sich laut neuesten Studien auch, dass die Sonne heute etwas heller scheint als in den achttausend Jahren davor.

Kaum bekannt ist der Einfluss magnetischer Stürme auf das menschliche Bewusstsein. So wie der Mond das Wohlbefinden und den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflusst, hat auch die Sonne Einfluss auf Körper und Wohlbefinden.

Die Sonne beeinflusst alles Leben auf der Erde

Der Grund ist, dass die Aktivität der Sonne Einfluss auf alle lebenden Organismen hat. In den 1960er Jahre fand der US amerikanische Biologe Frank A. Brown Jr. heraus, dass Wachteln, Schnecken, Krabben und Mäuse im hohen Maße vom geomagnetischen Feld abhängig sind, um sich im Raum und in der Zeit zu orientieren.

Rund zwanzig Jahre später, Im Jahr 1978, kam der russische Biologe Alexander Petrowitsch Dubrov zu dem Schluss, dass die Schwankungen im geomagnetischen Feld mit Veränderungen in der Zellaktivität der von ihm untersuchten Organismen übereinstimmten.

Laut seinen Forschungsergebnissen zeigte die Zellatmung von Pflanzen, Würmern und Nagetieren Veränderungen, die von den Schwankungen des Erdmagnetfeldes, während der Phasen von Tageslicht und Dunkelheit beeinflusst wurden.

Dubrov fand außerdem heraus, dass alle lebenden Organismen ein geomagnetisches Feld benötigen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Fehlt das Feld, verursacht das bei Mäusen physische Veränderungen, die unter anderem zu Verhaltensstörungen und Angstzuständen führten.