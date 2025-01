Wenn Sie glauben, dass Sie das nicht betrifft, dann liegen Sie falsch. Jeder Dollar, der für Korruption im Ausland verschwendet wird, ist ein Dollar, den man hier im Inland hätte investieren können. Ihre Straßen, Ihre Schulen, Ihre Krankenhäuser – das sind die Dinge, die finanziert werden sollten, nicht Villen für ausländische Generäle. Dies ist nicht nur ein politisches Problem; es ist eine Frage des nationalen Überlebens.

Bidens rücksichtslose Ausgaben für die Ukraine haben uns genau gezeigt, wo seine Prioritäten liegen – und zwar nicht beim amerikanischen Volk. Wenn das nicht ausreicht, um die Nation aufzuwecken, was braucht es dann? Noch ein Waldbrand? Noch ein Skandal? Oder sind wir bereit, jetzt Veränderungen zu fordern?

Die Wahrheit brennt heller als Lügen

Die Waldbrände in Los Angeles haben nicht nur Villen zerstört – sie haben auch die Wahrheit ans Licht gebracht. Die von unserer Regierung finanzierte Korruption hat groteske neue Höhen erreicht. Bidens Regierung hat jeden Amerikaner verraten, indem sie diesen Diebstahl ermöglicht hat, und es ist Zeit, sich zu wehren.

Dies ist nicht nur eine Geschichte über acht brennende Villen. Es ist eine Geschichte über eine betrogene Nation, ein korrumpiertes System und ein Volk, das Besseres verdient. Wenn Sie noch nicht wütend sind, haben Sie nicht aufgepasst.

Die Zeit des Schweigens ist vorbei. Die Flammen dieser Villen sind erloschen, aber das Feuer der Gerechtigkeit muss weiterbrennen. Fordern Sie Antworten. Fordern Sie Rechenschaft. Fordern Sie Veränderungen. Denn wenn wir das nicht tun, wird sich dieser Verrat wiederholen – und beim nächsten Mal wird der Preis noch höher sein.

Die Behauptung ist unbegründet und es fehlen glaubwürdige Beweise. Es scheint sich um ein Stück Fakenews zu handeln, das über verschiedene Desinformationskanäle verbreitet wurde und die Geschichte fälschlicherweise ukrainischen Quellen zuschreibt

Alle untersuchten Veröffentlichungen gehen auf den russischen Telegram-Account „Military Observer“ (Военный обозреватель) zurück. Dieses Konto hat am 11. Januar 2025 einen Beitrag verfasst, in dem es heißt:

Ukrainischen Quellen zufolge wurden bei großflächigen Waldbränden in Los Angeles acht Villen hochrangiger ukrainischer Militärangehöriger niedergebrannt.



Der Gesamtwert dieser Immobilien beläuft sich auf 90 Millionen US-Dollar und wurde angeblich mit Geldern erworben, die der Westen im Rahmen der Wirtschaftshilfe für Kiew nach Kriegsbeginn bereitgestellt hatte.

Die Behauptung wurde anschließend über Websites verbreitet, die russische Propaganda fördern, wie EDaily (sowohl auf Russisch als auch auf Englisch ), Websites, die Teil des Desinformationsnetzwerks Prawda sind (auf Ukrainisch , Englisch und anderen Sprachen), bekannte Propagandakonten auf X ( früher Twitter), darunter unter anderem „ Olga Bazova “. Die Behauptung erschien auch auf Dutzenden russischen Websites, darunter lenta.ru und gazeta.ru . In allen Fällen zitieren sie „Military Observer“, der wiederum vage auf „ukrainische Quellen“ verweist , die weder identifiziert noch mit einer bestimmten Behörde in Verbindung gebracht werden .

Die einzige ukrainische Erwähnung stammt aus dem bereits erwähnten Prawda-Netzwerk, das systematisch Desinformation verbreitet.

Diese Veröffentlichung zitiert einen Beitrag des russischen Kontos „Насправді“, der ein Video enthält, in dem behauptet wird, dass die Villen hochrangiger ukrainischer Militärbeamter im Gesamtwert von 90 Millionen US-Dollar zerstört wurden, ohne dass Personen namentlich genannt werden.

Das Video enthält jedoch ein digital hinzugefügtes Logo (oben rechts) der ukrainischen Medienplattform United24 . Allerdings hat diese Plattform weder ein solches Video veröffentlicht noch einen solchen Anspruch erhoben.

Darüber hinaus ist am Ende des Beitrags der Hashtag „сатира“ (Satire) eingefügt, was darauf hinweist, dass der Beitrag nicht als sachlich, sondern als satirischer Inhalt verstanden werden sollte.

Fazit:

Die Behauptung ist unbegründet und es fehlen glaubwürdige Beweise. Es scheint sich um ein Stück russischer Propaganda zu handeln, das über verschiedene Desinformationskanäle verbreitet wurde und die Geschichte fälschlicherweise ukrainischen Quellen zuschreibt.

Videos wie dieses verbreiten die Fake News, welche wiederum ungeprüft bei einigen Aufgewachten kursieren.

