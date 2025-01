Alberne Fiktion für Zurückgebliebene: Vogelgrippe, Grippe, COVID und RSV. Steht eine neue inszenierte Pandemie bevor?

Teile die Wahrheit!

Dieser Haufen kompletten und absoluten Wahnsinns braut sich nun schon seit sehr, sehr langer Zeit zusammen.

Als die Lockvögel von Verywell Health ihren Propagandaartikel über die nicht existierende Grippe, COVID und RSV veröffentlichten, die angeblich in den Vereinigten Staaten auf dem Vormarsch seien, verkündeten die Lamestream- und Fake-Medien den ersten gefälschten „Todesfall“ der nicht existierenden „Vogelgrippe “. Von Joachim Bartoll

Ja, die Panikmache und die Propagandamaschine laufen wieder auf Hochtouren und versuchen, die schwachsinnigen Massen einer Gehirnwäsche zu unterziehen – die leichtgläubigen Narren, die immer noch glauben, dass Krankheiten existieren und von Mensch zu Mensch und jetzt sogar von Art zu Art übertragen werden können (etwas, von dem sie zuvor behaupteten, es sei unmöglich – aber sie mussten ihre Meinung ändern, um die Angst und die Begründung hinter ihren menschenfeindlichen Handlungen zu verstärken.)

Verywell Health schrieb kürzlich:

„Laut aktuellen Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sind die Grippe- und COVID-19-Fallzahlen in den meisten Teilen der USA hoch und steigen weiter. Auch die RSV-Fallzahlen sind in den meisten Bundesstaaten erhöht, insbesondere bei Kindern.“

Nein, Entgiftung und Konfliktlösung nehmen immer um Feiertage herum zu , wenn die Leute nicht arbeiten und vor allem nicht in dem traumatisierenden Gefängnis namens Schule sind. Ich habe das in mehreren älteren Artikeln ausführlich erklärt .

„Die Grippeaktivität erreicht typischerweise zwischen Dezember und März ihren Höhepunkt und kann bis in den Mai hinein andauern. Obwohl es keine ausgeprägte COVID-Hochsaison gibt, stiegen die Fälle Ende Dezember 2023 bis Anfang Januar 2024 sprunghaft an.“

Die Grippe ist keine Krankheit und auch nichts , was man sich einfängt. Das ist biologisch auch unmöglich. (Bill Gates entwickelt Technologie, um die Menschheit zur Impfung mit Vogelgrippe-mRNA zu zwingen – „mit oder ohne Zustimmung“ (Video))

Wäre das so, wären die meisten Lebewesen auf dieser Erde schon vor langer Zeit ausgestorben, insbesondere der Mensch, da wir meist in dicht besiedelten Städten leben.

Was dieser böse Abschaum „Grippe“ nennt, ist einfach eine starke Entgiftungsphase, die entweder dadurch ausgelöst wird, dass die Person eine gefährliche Schwelle der Toxizität erreicht oder der Körper die Möglichkeit erkennt, so viele Giftstoffe wie möglich auszuspülen, wenn der Stresspegel sinkt, wie im Urlaub oder wenn er arbeits-/schulfrei hat.

Deshalb scheinen Menschen mit hoher Toxizität gleichzeitig „die Grippe zu bekommen“, und oft bekommen mehrere Menschen in Familien gleichzeitig die Grippe, weil sie denselben Mist konsumieren und sich denselben Giftstoffen aussetzen.

Und deshalb entgiften viele Menschen nicht, weil ihre Toxizitätswerte niedrig sind. Wenn „die Grippe“ ansteckend wäre, würde so ziemlich jeder „krank werden“, insbesondere in Familien, am Arbeitsplatz oder in Schulen, oder jeder, der mit dem Bus oder Zug fährt, oder jeder einzelne Taxifahrer oder Menschen, die Kontaktsport betreiben.

Aber das passiert nicht. Benutzen Sie bitte Ihr Gehirn.

Und beachten Sie, dass sie sagen: „ Es gibt keine eindeutige Hochsaison für COVID .“ Natürlich nicht, denn obwohl sie die Grippe erfunden haben, um sie an unsere natürlichen Entgiftungsphasen anzupassen, haben sie sich COVID einfach aus dem Hut gezaubert, um eine Agenda zu verfolgen , die völlig fiktiv ist, ein erfundener Buhmann, der genau die gleichen Symptome wie „die Grippe“ hatte, weshalb die Grippefälle in den Jahren 2020 und 2021 auf Null sanken, während jedes Entgiftungssymptom als COVID registriert wurde.

So ein verdammter Schwindel!

Glücklicherweise sind viele Menschen seitdem aufgewacht und können den ganzen Blödsinn durchschauen.