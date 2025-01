Antarktis – Hinter der Eiswand: Bilder einer geheimen Expedition (Video)

Abb. 72: Das Titelbild aus dem Video

Abb. 73: Exemplarisch eine kleine Auswahl von den angeblichen Ruinen

Abb. 74: Noch mehr Trümmer und „Beweise“

Abb. 75: Säulen und natürlich darf eine Pyramide nicht fehlen

Abb. 76: Vergilbte Fotos sollen den Anschein der Echtheit erwecken

Auch diese „unschlagbaren Beweise“ für Tartaria, die Schlammflut, die Alte-Welt-Theorie oder die Zivilisation hinter der Eiswand zirkulierten auf allen möglichen Telegram-Kanälen, X-Accounts, TikTok-Videos und Blogs. Sogar der Fake-Whistleblower Benjamin Fulford hatte das Video in einem seiner Updates verlinkt.

Es ist schon seltsam, dass sich niemand die Mühe macht, nach der Quelle zu suchen. Die meisten glauben lieber an ein Märchen, damit sie in ihrem Konstrukt von Theorien Bestätigung finden.

Unter dem YouTube-Video finden sich etliche Kommentare, die zu den generierten Bildern durch Künstliche Intelligenz gratulieren: „Gute Arbeit mit diesen Bildbearbeitungen. Bei einer Aufnahme erkannte ich ein Archivfoto von Ephesus in der Türkei.“

In einem Beitrag auf Reddit (34) kann jeder selbst nachlesen, dass es sich eindeutig um Phantasie-Bilder handelt, scheinbar gepaart mit echten Fotos (ohne die angeblichen Artefakte). Dort heißt es:

„Diese neuen Antarktis-Bilder von Ruinen, die im Umlauf sind, wurden von KI erstellt – seien Sie vorsichtig bei neuen Fotos, die ‚enthüllt‘ werden. Viele fallen darauf herein.“

Ein anderer Kommentar:

„Zumindest äußerte Jon Levi in ​​seinem Video einige Zweifel, aber gleichzeitig sieht man, dass einige der Berglandschaften zu cartoonhaft wirken, ein Zeichen dafür, dass die Bilder von der KI erzeugt wurden. Was wirklich traurig war, war in den letzten paar Minuten, als er diese KI-generierten Leute ansah und sagte: ‚Wow, schau, wie verzerrt ihre Gesichter aussehen, und sieh dir diesen Kerl an, der keine Hände hat.‘

Ich war selbst ziemlich aufgeregt, als ich zum ersten Mal diese ‚Beyond the Ice Wall‘-Bilder sah, aber eine schnelle Google-Rückwärtssuche zeigt, dass diese Bilder auf einen seltsamen Blog zurückzuführen sind und auf nichts anderes.“

Abb. 77: Screenshot unter dem Video. „Schön. Ich liebe gut gemachte KI-Arbeit. Welches System hast Du benutzt?“ Antwort: „Betriebsgeheimnis. Bitte abonnieren für mehr!!!“

Ein anderer Kommentar:

„Sie alle verwenden ‚Stable Diffusion‘ oder ‚Dalle2‘. Es basiert nur auf Texteingabeaufforderungen.“

Erwischt! Amazon deckt Betrug in Rezensionen und korrigiert den Fehler: Antarktis – Hinter der Eiswand

Das Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“ erschien am 22. Mai 2024 (hier bei Amazon erhältlich).

Hier das Inhaltsverzeichnis:

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4

1. Antike Landkarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 11

2. Forschungseinrichtungen und der Antarktisvertrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 27

3. Was verbirgt sich im Wostoksee? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 41

4. Internet-Funde und seltsame Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S. 49

5. Die „massive“ Anomalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 81

6. Die Pyramiden der Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 87

7. Antarktis: Atlantis im „ewigen“ Eis? Polare Lokalisierung . . . . . . . . . . . . . S. 97

8. KI-Fälschungen: Expeditionen, Artefakte und die Eiswand. . . . . . . . . . . . S. 100

9. Gauß-Expedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 114

10. Zweite Deutsche Antarktisexpedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

11. Neuschwabenland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 123

12. Area 122 – die Area 51 der Antarktis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 132

13. Fremdartig geformter Eisberg entdeckt – von HAARP oder Laser

geschnitten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 136

14. Das geheime Weltraumprogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 144

15. Weltraum-Archen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 158

16. Die Erdallianz, galaktische Föderationen und die Dunkle Flotte. . . . . . . S. 166

17. Mysteriöse fliegende Lichter: Entschlüsselte britische Akten enthüllen

atemberaubende Details. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 187

18. Internationale Forscher verblüfft: Über der Antarktis öffnete sich am

28. Mai 2018 ein Stargate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 189

19. Alien-Labor unter dem Eis der Antarktis entdeckt: Wurde hier vor

Millionen von Jahren der Mensch erschaffen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 192

20. Wer sind die Whistleblower?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 195

21. Die wahre Bedeutung des Wortes Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 213

22. Gefallene Engel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 215

23. Der Navigator, der die Eiswand überwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 220

24. Die Geschichte der Frau, die in den Ländern hinter der Eiswand

geboren wurde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 237

25. Die Länder des Mars: 178 Welten unter einer Kuppel. . . . . . . . . . . . . . . . S. 241

26. Flache-Erde- und Eiswand-Theorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 248

Fazit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 270

Die Lektorin schrieb u. A. zu dem Buch:

„Ich finde es genial. So bringst Du all die Verwirrten, die sich so vom Kurs haben abbringen lassen, wieder auf den Boden der Tatsachen, und Du schließt ja nicht aus, dass dort irgendetwas Geheimes vonstattengeht. Da haben sie dann noch etwas, woran sie festhalten können. Brilliant!“

Video:

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 14.01.2024