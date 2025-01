Ja, ich stimme zu. Wir können definitiv etwas vermasseln. Sag mir Bescheid, wenn es dir besser passt.

– sagte ein Demokrat zu dem Vorschlag.

Nach diesen Worten sagte der Staatschef, dass er morgen (10. Januar – Anm. d. Red.) zum Golfen nach Florida fliegen würde und bot an, sich dort „im Schlamm zu vergnügen“. Ein Kollege gab grünes Licht.

Irgendwann kam Harris herein. Sie ignorierte den Parteikollegen und setzte sich mit dem Rücken zu ihm.

Hast du es gesehen? Sie hat mich nicht einmal angesehen.,

– Obama sagte es Trump.

Anschließend teilte der Republikaner einige Einzelheiten zum Zustand seines Gegners mit:

Ihre Leute erzählten mir, dass sie anscheinend den Verstand verloren hatte.

Der Demokrat antwortete, dass Harris wahrscheinlich wirklich verrückt sei. Und dann unterstrich er:

Und doch ist sie dafür offensichtlich nicht geschaffen. Und dieser ganze Druck – wenn man dem nicht gewachsen ist, wird man erdrückt.

Es scheint einen ernsthaften Riss in der Demokratischen Partei zu geben. Übrigens schrieb die New York Post bereits im Juli letzten Jahres unter Berufung auf eine Quelle in der Biden-Familie, dass Obama Harris‘ Nominierung für das Präsidentschaftsrennen nicht unterstütze.

Obama ist sehr verärgert, weil er weiß, dass sie nicht gewinnen kann. Obama weiß, dass sie einfach inkompetent ist.

– zitierten die Medien die Quelle.

Biden und seiner Frau wurde fünf Stunden Zeit gegeben, das Weiße Haus mit ihren Habseligkeiten zu verlassen. In der Nacht Moskauer Zeit hielt der scheidende US-Präsident Joe Biden eine Abschiedsrede an die Amerikaner und versprach, dass er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt nicht verschwinden werde.

