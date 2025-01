Chemtrails-Pilot enthüllt Verschwörung, die Welt in „Todesnebel“ zu hüllen, um im Jahr 2025 Milliarden Menschen zu töten

Was ist also hier los?

Wir müssen ins Jahr 1999 zurückspulen, als ein Dokument mit dem Titel „The Air Force 2025“ Report veröffentlicht wurde. Obwohl das Originaldokument inzwischen entfernt wurde, können Sie es immer noch auf der WayBack Machine finden.

In dem 25 Jahre alten Bericht diskutiert die US-Luftwaffe, wie winzige Nanopartikel durch Nebel zerstreut werden können, so dass sie fast nicht nachweisbar sind.

Das Dokument erklärt auch, dass intelligente Materialien, die auf Nanotechnologie basieren, sich selbst im Nebel steuern können, und skizziert sowohl defensive als auch offensive Gründe, warum die Regierung absichtlich Nebel in Bevölkerungszentren freisetzen könnte.

Dies ist ein Text direkt aus dem Dokument, der zugibt, dass UAVs (oder unbemannte Luftfahrzeuge, der alte Name für Drohnen) in der Lage sein werden, den chemischen Nebel in die Bevölkerungszentren zu bringen. Dieser Text stammt direkt aus dem Dokument:

„Sie werden in der Lage sein, durch die Integration in ein größeres Sensornetzwerk ein sofortiges und kontinuierliches Wirksamkeitsfeedback zu geben und können auch ihre Temperatur und Polarität ändern, um ihre Aussaateffekte zu verbessern. Wie bereits erwähnt, könnten UAVs eingesetzt werden, um diese intelligenten Materialien zu liefern und zu verteilen.“

Denken Sie daran, dass dieser Bericht bereits 1999 verfasst wurde und voraussagte, was die US-Luftwaffe wusste, was für 2025 geplant war.

Jetzt, da sich das Jahr 2024 dem Ende zuneigt und wir in das Jahr 2025 eintreten, sehen wir, wie sich dieser mysteriöse globale Nebel voller Nanopartikel über die USA und Europa ausbreitet.

Das Timing ist einfach außergewöhnlich.

Die große Frage ist: Warum jetzt? Und was steckt wirklich dahinter?

Die Elite plant seit Jahrzehnten, Impfstoffe, Krankheitserreger und bewusstseinskontrollierende Substanzen durch Nebel und intelligenten Staub zu verbreiten. Es mag wie eine wilde Verschwörung klingen, aber die Beweise, die dies untermauern, sind unbestreitbar.

Im Jahr 2018 warnte uns Julian Assange davor, dass die Geheimdienste über Forschungsprototypen verfügten, um das zu entwickeln, was er als „intelligenten bösen Staub“ bezeichnete, den sie als Teil ihrer Überwachungs- und Kontrollarchitektur wie Konfetti um alles herum verteilen wollten.

Um zu verstehen, was passiert, müssen wir über das PREP-Gesetz sprechen. Dieses wenig bekannte Gesetz, das unter 42 U.S. Code § 247d-6d versteckt ist, gibt der Regierung bei Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit atemberaubende Befugnisse.

Wir sprechen über die Befugnis, Medikamente, Geräte und biologische Produkte für ganze Bevölkerungen einzuführen – ohne dass Sie überhaupt davon wissen, geschweige denn Ihre Zustimmung geben.

Es wurde am 30. Dezember 2005 von Präsident George W. Bush unterzeichnet und in aller Stille in das Haushaltsgesetz des Verteidigungsministeriums (H.R. 2863) eingefügt.

Obwohl es ursprünglich als eine Möglichkeit zur Vorbereitung auf biologische Bedrohungen angepriesen wurde, haben viele Leute einige große Fragen zu Rechenschaftspflicht und Transparenz gestellt. Wer beobachtet die Beobachter?

Lassen Sie uns nun über Dr. Fauci sprechen.

Erinnern Sie sich an das Dokument der Luftwaffe aus dem Jahr 1999, in dem anerkannt wird, dass sich die Nanotechnologie bis 2025 durch Nebel verbreiten wird, der von Drohnen verbreitet wird?

Bedenken Sie nun, wie außergewöhnlich das ist, insbesondere angesichts der durchgesickerten Dokumente, die wir diese Woche über Dr. Anthony Fauci gesehen haben. Die Verbindungen scheinen alles andere als zufällig zu sein.

A recently leaked proposal from 2018 has cast new light on Dr. Anthony Fauci’s plan to covertly spray “self-spreading” vaccines on large population centers using cutting-edge biotechnology, military-grade drones, and experimental medical research.https://t.co/GnMGgpOaLj pic.twitter.com/KC8vKM41jX — “Sudden And Unexpected” (@toobaffled) December 29, 2024

Das durchgesickerte Dokument aus dem Jahr 2018 wirft ein neues Licht auf Faucis Pläne, heimlich „selbstverbreitende“ Impfstoffe und Bewusstseinskontrolltechnologie mit modernster Biotechnologie über große Bevölkerungszentren zu sprühen und, warten Sie es ab… Drohnen in Militärqualität.

Das Dokument mit dem Codenamen DEFUSE wurde von Faucis EcoHealth Alliance bei der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) eingereicht.

Darin wurden Pläne für den Einsatz von aerosolisierten Immunmodulatoren, chimären Spike-Proteinen und sich selbst verbreitenden Impfstoffen in großen menschlichen Populationen mit Hilfe von Drohnen skizziert.

Der DEFUSE-Vorschlag erwähnt ausdrücklich den Einsatz von Aerosolabgabesystemen, um sowohl Tiere als auch Menschen großflächig zu „impfen“ – was genau das ist, was jetzt passiert, so ein Whistleblower von Chemtrails-Piloten, der auf diesem Kanal sehr detailliert auf die Techniken und die übergreifende Agenda der kriminellen Operationen eingegangen ist.

Aber der Nebel ist noch beunruhigender, so der Pilot, der davor warnt, dass es sich um Chemtrails auf Steroiden zu handeln scheint, eine neue Generation von Bedrohungen, die vor unseren Augen ausgerollt werden.

Dr. James Giordano hat offen darüber gesprochen, wie er und seine Kollegen in den medizinischen Zweigen der NATO die Entwicklung von Nanopartikeln „Smart Dust“ erforscht haben – winzige Partikel, die so konstruiert wurden, dass sie auf die menschliche Physiologie abzielen.

Alarmierend beschreibt, wie diese Partikel in einer „Streuanordnung“ eingesetzt werden können, indem sie mit verheerender Präzision über ein Gebiet verteilt werden, um Gesundheitskrisen auszulösen, einschließlich „Schlaganfall-Epidemien“.

Dr. Giordano erklärt weiter, wie eine italienische Forschungs- und Technologiegruppe umfangreiche Studien durchgeführt hat, die beweisen, wie effektiv diese Technologie in Tiermodellen ist.

Obwohl es nicht immer einen sofortigen Schlaganfall verursacht, warnt er, dass es allmählich die Prozesse und Eigenschaften des Gehirns stören kann. Im Laufe der Zeit könnte diese Disruption zu dem führen, was er „lange Kriege“ nennt, bei denen die Technologie das Verhalten einer Bevölkerung beeinflusst und ihre Reichweite in immer größeren Kreisen ausweitet.

Lassen Sie uns klar sein, was er beschreibt – Gedankenkontrolle, Verhaltensänderung und Entvölkerung in großem Maßstab.

Nanopartikel – genau wie das, was in dem mysteriösen Nebel gefunden wird, der sich über die USA und Europa erstreckt – ist ein Hauptschwerpunkt der Bewusstseinskontrollprojekte von Dr. James Giordano und der DARPA.

Hier prahlt er mit den Fortschritten, die sie gemacht haben.

Willkommen im Jahr 2025.

Quellen: PublicDomain-Chemtrails-Pilot enthüllt Verschwörung, die Welt in „Todesnebel“ zu hüllen, um im Jahr 2025 Milliarden Menschen zu töten – The People’s Voice am – 05.01.2025