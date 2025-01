Chroniken aus der Zukunft: Vorhersage eines Zeitreisenden aus dem Jahr 3906

Teile die Wahrheit!

1921 fällt Paul Amadeus Dienach, ein schweizerisch-österreichischer Lehrer mit fragilem Gesundheitszustand, in ein einjähriges Koma. Während dieser Zeit gleitet sein Bewusstsein in die Zukunft und dringt im Jahr 3906 n. Chr. in den Körper eines anderen Mannes ein.

Als Dienach aus dem Koma erwacht, findet er sich im Jahr 1922 wieder. Da er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, schreibt er ein Tagebuch und hält alles fest, woran er sich aus seinem erstaunlichen Erlebnis erinnern kann: die Geschichte der Menschheit in den kommenden Jahrhunderten, von der Albtraum von Überbevölkerung und Weltkriegen bis hin zur weltverändernden Globalisierung, dem radikal neuen Verwaltungssystem, der Kolonie auf dem Mars und der nächsten menschlichen Evolutionsstufe.

Da er keine engen Freunde und Verwandten hat, denen er sich anvertrauen kann, sagt er mit niemandem ein Wort, aus Angst, als Verrückter abgestempelt zu werden.

Bevor er stirbt, übergibt er sein Tagebuch seinem Lieblingsstudenten, George Papachatzis, dem späteren prominenten Rechtsprofessor und Rektor der Panteion-Universität in Griechenland.

Das Tagebuch kursiert als verborgenes Wissen unter hochrangigen Maurern in den Logen von Athen. 1972 beschließt Professor Papachatzis trotz heftiger Auseinandersetzungen, Dienachs Tagebuch auf Griechisch zu veröffentlichen.

Paul Dienach war kein Autor, Dichter oder professioneller Schriftsteller. Vielmehr war er ein gewöhnlicher Mann, der ein Tagebuch führte, ohne zu erwarten, dass es veröffentlicht würde. (Kali Yuga endet am 21. März: Prophezeiungen über das Jahr 2025 und die Endzeit)

Das Koma

Stellen Sie sich vor, Sie leben im Jahr 39 n. Chr. und wachen im Jahr 2024 auf. Technologie, Medizin und Kriegsgeschichten über Atomwaffen erscheinen Ihnen wahnhaft.

Ich sage dies als Warnung, bevor ich von Paul Amadeus Dienach höre, einem schweizerisch-österreichischen Lehrer, der 1921 unerwartet ins Koma fiel und nach eigenen Angaben relativ genau so lange aufwachte.

Er begann, dies in den „Chroniken aus der Zukunft“ zu dokumentieren und berichtete über zahlreiche Vorhersagen und Visionen, die ihm im Koma erschienen waren. Dieser Artikel beschreibt eine Abfolge von Dienachs Vorhersagen in chronologischer Reihenfolge.

Frühe Vorhersagen (2000–2300)

Dienachs erste Vorhersage betrifft Überbevölkerung und das Zeitalter der Kriege. Obwohl es keine detaillierte Beschreibung dieses Zeitraums gibt, nimmt die Bevölkerung der Erde allmählich zu.

Die allgemeinen Merkmale des Bevölkerungswachstums stimmen mit den Sorgen zu Beginn des 22. Jahrhunderts überein und die Kriege werden auf der Grundlage der bestehenden Situation beschrieben.

Die Mars-Katastrophe (2265)

Dienach sah ein Ereignis voraus, das eine Marskolonie mit zwanzig Millionen Menschen zum Scheitern bringen würde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schien diese Vorhersage vielleicht unwahrscheinlich; sie spiegelt jedoch die Obsession der Menschheit mit der Weltraumforschung und den Glauben wider, dass es zu Beginn des 20. Jahrhunderts Leben auf anderen Planeten gibt.

Nukleare Verwüstung (2309)

Ein Großteil Europas wird durch einen „mittelgroßen“ Atomkrieg verwüstet, nur die baltischen und skandinavischen Staaten bleiben verschont. Diese Prognose spiegelt die Ängste nach dem Ersten Weltkrieg sowie die neuen nuklearen Bedrohungen wider, denen die Menschheit in dieser Zeit ausgesetzt ist.

Gründung der Roten Weltregierung (2396)

Dienach sah die Gründung von Roten vor, einer neuen Weltregierung, die das Ende alter Zeiten und den Beginn der Moderne einläuten würde.

Dieses Regime stieß jedoch zunächst auf Widerstand, da es von Korruption unterwandert und von einigen wenigen reichen Leuten kontrolliert wurde. Diese Prognose ähnelt den Vorstellungen von globaler Regierungsführung im frühen 20. Jahrhundert und den Bemühungen, die gegen korrupte Praktiken unternommen werden sollten.