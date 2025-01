Das Ende des Kali Yuga im Jahr 2025: Entschlüsselung der Zeitlinie des Yuga-Zyklus

Teil 1: Entschlüsselung der Zeitlinie des Yuga-Zyklus

Zahlreiche antike Kulturen glaubten an einen Zyklus von Weltzeitaltern, in dem wir allmählich von einem Zustand geistiger Vollkommenheit und materiellen Überflusses in einen Zustand der Unwissenheit und des Mangels absteigen.

Im antiken Indien wurde dies der Yuga-Zyklus genannt. Die Lehre vom Yuga-Zyklus besagt, dass wir jetzt im Kali Yuga leben, dem Zeitalter der Dunkelheit, in dem moralische Tugend und geistige Fähigkeiten ihren Tiefpunkt im Zyklus erreichen. Das indische Epos Mahabharata beschreibt das Kali Yuga als die Periode, in der die „Weltseele“ schwarz gefärbt ist; nur ein Viertel der Tugend bleibt übrig, die am Ende des Kali Yuga langsam auf Null schrumpft.

Die Menschen wenden sich der Schlechtigkeit zu; Krankheit, Lethargie, Zorn, Naturkatastrophen, Angst und Angst vor Mangel dominieren. Buße, Opfer und religiöse Bräuche geraten außer Gebrauch. Alle Geschöpfe degenerieren. Alle Dinge unterliegen ausnahmslos dem Wandel.

Dem Kali Yuga (Eisernes Zeitalter) gingen drei weitere Yugas voraus: Satya oder Krita Yuga (Goldenes Zeitalter), Treta Yuga (Silbernes Zeitalter) und Dwapara Yuga (Bronzezeit). Im Mahabharata gab Hanuman dem Pandava-Prinzen Bhima die folgende Beschreibung des Yuga-Zyklus:

„Das Krita Yuga wurde so genannt, weil es nur eine Religion gab und alle Menschen heilig waren: deshalb mussten sie keine religiösen Zeremonien durchführen … Die Menschen kauften und verkauften nicht; es gab keine Armen und keine Reichen; es war nicht nötig zu arbeiten, weil alles, was die Menschen brauchten, durch Willenskraft erreicht wurde … Das Krita Yuga war frei von Krankheiten; es gab keine Abnahme im Laufe der Jahre; es gab keinen Hass, keine Eitelkeit oder böse Gedanken, keine Trauer, keine Angst. Die ganze Menschheit konnte höchste Glückseligkeit erlangen.

Die universelle Seele war weiß … die Identifikation des Selbst mit der universellen Seele war die gesamte Religion des perfekten Zeitalters. Im Treta Yuga begannen die Opfer und die Weltseele wurde rot; die Tugend nahm um ein Viertel ab. Die Menschheit suchte nach Wahrheit und führte religiöse Zeremonien durch; sie erhielt, was sie wollte, indem sie gab und tat. Im Dwapara Yuga war der Aspekt der Weltseele gelb: die Religion nahm um die Hälfte ab.

Der Veda war in vier Teile geteilt und obwohl einige die vier Veden kannten, kannten andere nur drei oder einen. Der Geist ließ nach, die Wahrheit nahm ab, und es kamen Verlangen, Krankheiten und Katastrophen; deshalb mussten die Menschen Buße tun. Es war ein dekadentes Zeitalter aufgrund der vorherrschenden Sünde.“[1]

Und jetzt leben wir in den dunklen Zeiten des Kali Yuga, in denen Güte und Tugend fast aus der Welt verschwunden sind. Aber wann begann das Kali Yuga? Und wann endet es? (Kali Yuga endet am 21. März: Prophezeiungen über das Jahr 2025 und die Endzeit)

Das Startdatum des Kali Yuga

Trotz des ausführlichen theologischen Rahmens, der die Merkmale dieses Zeitalters beschreibt, sind die Daten von Anfang und Ende des Kali Yuga nach wie vor in Geheimnisse gehüllt.

Das allgemein anerkannte Datum für den Beginn des Kali Yuga ist 3102 v. Chr., 35 Jahre nach dem Ende der großen Schlacht des Mahabharata. Dies liegt bemerkenswert nahe am angenommenen Beginn des aktuellen „Großen Zyklus“ des Maya-Langzeitkalenders im Jahr 3114 v. Chr.

Es wird allgemein angenommen, dass das Anfangsdatum des Kali Yuga – 17./18. Februar 3102 v. Chr. – auf Grundlage der Informationen aus dem astronomischen Traktat in Sanskrit, der Surya Siddhanta , berechnet wurde. Danach befanden sich die fünf „geozentrischen Planeten“ (d. h. die mit bloßem Auge sichtbaren Planeten) – Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn – zu Beginn des Kali Yuga auf 0° im Widder (in der Nähe des Sterns Zeta Piscium ) ausgerichtet .

Moderne astronomische Berechnungen haben jedoch ergeben, dass die fünf geozentrischen Planeten am 18. Februar 3102 v. Chr. einen Bogen von etwa 41° am Himmel einnahmen. Die Längengrade der Planeten, berechnet anhand der Chronologischen Tabellen von PV Neugebauer, zeigen, dass Saturns Abstand von Jupiter 41° betrug.

Dies kann auf keinen Fall als Konjunktion betrachtet werden. In den vorangegangenen und folgenden Jahrhunderten kam es zu weitaus spektakuläreren „Konstellationen“ der Planeten.

Am wichtigsten ist, dass die Surya Siddhanta nirgendwo spezifiziert, dass eine solche Planetenkonstellation zu Beginn des Kali Yuga stattfand . Im Gegenteil, die Surya Siddhanta sagt ausdrücklich, dass diese Konjunktion der Planeten bei 0° des Widders am Ende des Goldenen Zeitalters (Satya / Krita Yuga) stattfindet.

Der Text lautet: „Jetzt, am Ende des Goldenen Zeitalters (Krita Yuga), befinden sich alle Planeten – mit Ausnahme ihrer Knoten und Apsiden – aufgrund ihrer mittleren Bewegung im ersten Widder in Konjunktion.“[2]

Leider wurde diese einfache Feststellung jedoch von einigen frühen Kommentatoren in ihrem Eifer, eine astronomische Begründung für das Datum 3102 v. Chr. zu finden, falsch interpretiert und anschließend als Tatsache verkündet.

In der antiken hinduistischen Astronomie herrschte allgemein die Auffassung, dass zu Beginn der gegenwärtigen Ordnung der Dinge alle Planeten ihre Bewegung gemeinsam bei 0° im Widder begannen und in festgelegten Abständen alle Planeten an ihre gleiche Position am Himmel zurückkehren, was zu einer universellen Konjunktion führt. Laut Surya Siddhanta findet diese Konjunktion am Ende des Goldenen Zeitalters statt .

Ähnliche Informationen hinsichtlich der Konjunktion der Planeten finden sich auch in antiken griechischen Texten. Im Timaios spricht Platon von einem „Perfekten Jahr“, das in dem Moment abläuft, in dem Sonne, Mond und Planeten trotz aller dazwischenliegenden Umkehrungen alle an ihre gleiche relative Position zurückkehren. [3]

Diese Idee wurde auch vom römischen Schriftsteller Censorinus aus dem 3. Jahrhundert aufgegriffen , der sagte, dass die Umlaufbahnen von Sonne, Mond und den fünf wandernden Planeten ein „Großes Jahr des Heraklit“ vollenden, wenn sie zur gleichen Zeit wieder in dasselbe Zeichen zurückgeführt werden, in dem sie sich zuvor befunden haben. [4]

Dieses „Große Jahr“, das auch unter verschiedenen anderen Namen bekannt ist – „Perfektes Jahr“, „Platonisches Jahr“, „Höchstes Jahr des Aristoteles“ usw. –, wurde unterschiedlich mit einer Dauer von 12.954 Jahren (Cicero) oder 10.800 Jahren (Heraklit) angegeben.

Es besteht kein Zweifel, dass das Datum 3102 v. Chr. für den Beginn des Kali Yuga nicht auf Informationen aus der Surya Siddhanta oder einem anderen astronomischen Text beruht. Das Datum taucht praktisch aus dem Nichts auf. Manchmal wird behauptet, das Datum könne aus einer Aussage des bekannten Astronomen Aryabhatta im Sanskrit-Text Aryabhatiya abgeleitet werden, wo er schreibt:

„Als sechzig mal sechzig Jahre (also 3600 Jahre) und drei Viertel Yugas vergangen waren, waren seit meiner Geburt dreiundzwanzig Jahre vergangen.“ [5]Das bedeutet, dass Aryabhatta den Text verfasste, als er 23 Jahre alt war und 3600 Jahre des aktuellen Yuga vergangen waren.

Das Problem dabei ist, dass wir nicht wissen, wann Aryabhatta geboren wurde oder wann er die Aryabhatiya verfasste. Er erwähnt die Kali Yuga nicht einmal namentlich und stellt einfach fest, dass 3600 Jahre der Yuga vergangen waren. Gelehrte gehen im Allgemeinen davon aus, dass die Kali Yuga 3102 v. Chr. begonnen hatte, und verwenden diese Aussage dann als Begründung dafür, dass die Aryabhatiya 499 n. Chr. verfasst wurde.

Wir können jedoch nicht die umgekehrte Logik anwenden, d. h. wir können nicht sagen, dass die Kali Yuga 3102 v. Chr. begonnen haben muss, da die Aryabhatiya 499 n. Chr. verfasst wurde, da wir nicht wissen, wann Aryabhatta lebte oder sein Werk vollendete.

Eine weitere Quelle ist die Aihole-Inschrift von Pulakesin II. von Badami, die 3735 Jahre nach dem Bharata-Krieg und 556 Jahre nach der Herrschaft der Saka-Könige in den Tempel geritzt wurde. Wenn wir das Jahr 78 n. Chr. als Beginn der Saka-Ära annehmen, dann fand der Bharata-Krieg 3102 v. Chr. statt und das Kali Yuga, das 35 Jahre nach dem Bharata-Krieg begann, begann 3067 v. Chr. Wir müssen jedoch bedenken, dass es auch eine alte Saka-Ära gibt, deren Anfangsdatum umstritten ist und für die von Wissenschaftlern verschiedene Daten vorgeschlagen wurden, die zwischen 83 v. Chr. und 383 v. Chr. liegen. [6]

Falls sich die Aihole-Inschrift auf die alte Saka-Ära bezieht, dann beginnt die Kali-Ära einige hundert Jahre vor 3102 v. Chr. Tatsächlich gibt es keinen Text oder keine Inschrift, die uns ein eindeutiges Datum für den Beginn des Kali Yuga angibt. Es gibt keine astronomische Grundlage für das Startdatum, und wir haben auch keine Beweise dafür, dass Aryabhatta oder ein anderer Astronom das Datum berechnet hat.

Vor dem 6. Jahrhundert n. Chr. taucht das Datum in keinem Sanskrit-Text oder keiner Sanskrit-Inschrift auf. Es könnte von späteren Astronomen erfunden oder aus einem anderen Kalender übernommen worden sein. Die Unklarheit über den Ursprung dieses sehr wichtigen chronologischen Markers macht seine Gültigkeit höchst fragwürdig.

Die Dauer des Yuga-Zyklus

Die Aufgabe, dieses Datum aus den alten Sanskrit-Texten herauszufinden, ist jedoch mit Schwierigkeiten verbunden, da sich in die darin enthaltenen Informationen zum Yuga-Zyklus eine Reihe von Ungenauigkeiten eingeschlichen haben. In vielen Sanskrit-Texten wurde die 12.000-jährige Dauer des Yuga-Zyklus künstlich auf einen ungewöhnlich hohen Wert von 4.320.000 Jahren aufgebläht, indem ein Multiplikationsfaktor von „360“ eingeführt wurde, der als die Anzahl der „Menschenjahre“ dargestellt wurde, die ein „göttliches Jahr“ ausmachen. Der berühmte Sanskrit-Gelehrte und nationalistische Führer Indiens, BGTilak, hatte in seinem Buch „ The Arctic Home in the Vedas “ (1903) Folgendes erwähnt: „Die Autoren der Puranas, von denen viele während der ersten Jahrhunderte der christlichen Ära geschrieben worden zu sein scheinen, wollten natürlich nicht glauben, dass das Kali Yuga vorüber war … Daher wurde versucht, die Dauer des Kali Yuga zu verlängern, indem man 1000 (oder 1200) gewöhnliche Menschenjahre in ebenso viele göttliche Jahre umwandelte, wobei ein einzelnes göttliches Jahr oder ein Jahr der Götter 360 Menschenjahren entspricht … diese Lösung des Problems wurde allgemein übernommen, und ein Kali von 1200 gewöhnlichen Jahren wurde durch diesen raffinierten Kunstgriff sofort in einen großartigen Zyklus von ebenso vielen göttlichen Jahren oder 360 × 1200 = 432.000 gewöhnlichen Jahren verwandelt.“ [7] Allerdings halten bestimmte wichtige Sanskrit-Texte wie das Mahabharata [8] und die Gesetze des Manu [9] , die nach Ansicht der Gelehrten vor den Puranas verfasst wurden, an der ursprünglichen Dauer des Yuga-Zyklus von 12.000 Jahren fest. Das Mahabharata erwähnt ausdrücklich, dass sich die Dauer des Yuga-Zyklus nach den Tagen und Nächten der Menschen richtet. Auch die Zoroastrier glaubten an einen Zeitalterzyklus von 12.000 Jahren. Das Große Jahr oder Vollkommene Jahr der Griechen wurde unterschiedlich mit einer Dauer von 12.954 Jahren (Cicero) oder 10.800 Jahren (Heraklit) dargestellt. Sicherlich kann der Yuga-Zyklus in verschiedenen Kulturen nicht unterschiedlich lang sein. In dem Buch The Holy Science (1894) stellte Sri Yukteswar klar , dass ein vollständiger Yuga-Zyklus 24.000 Jahre dauert und aus einem aufsteigenden Zyklus von 12.000 Jahren besteht, in dem die Tugend allmählich zunimmt, und einem absteigenden Zyklus von weiteren 12.000 Jahren, in dem die Tugend allmählich abnimmt. Nachdem wir also einen 12.000 Jahre dauernden absteigenden Zyklus von Satya Yuga -> Kali Yuga abgeschlossen haben, kehrt sich die Abfolge um und ein aufsteigender Zyklus von 12.000 Jahren beginnt, der von Kali Yuga -> Satya Yuga geht. Yukteswar stellt fest: „Jede dieser Perioden von 12.000 Jahren bringt eine vollständige Veränderung mit sich, sowohl äußerlich in der materiellen Welt als auch innerlich in der intellektuellen oder elektrischen Welt, und wird als eines der Daiva Yugas oder Elektrischen Paare bezeichnet.“[10] In diesem vollständigen Yuga-Zyklus mit einer Dauer von 24.000 Jahren gibt es zwei aufeinanderfolgende Kali-Yugas – ein absteigendes Kali-Yuga und ein aufsteigendes Kali-Yuga – sowie zwei aufeinanderfolgende Satya-Yugas. Abbildung 1: Ein auf- und absteigender Yuga-Zyklus von 12.000 Jahren ergibt den vollständigen Yuga-Zyklus von 24.000 Jahren, wie von Sri Yukteswar postuliert. Bildnachweis: Bibhu Dev Misra. Die Dauer des gesamten Yuga-Zyklus von 24.000 Jahren entspricht in etwa dem Präzessionsjahr von 25.765 Jahren, also der Zeit, die die Sonne braucht, um sich durch die 12 Tierkreiskonstellationen zu „präzedieren“, also rückwärts zu bewegen. Interessanterweise gibt die Surya Siddhanta einen Wert von 54 Bogensekunden pro Jahr für die Präzession an, im Gegensatz zum aktuellen Wert von 50,29 Bogensekunden pro Jahr. Das entspricht einem Präzessionsjahr von genau 24.000 Jahren! Dies wirft die Möglichkeit auf, dass der aktuell beobachtete Präzessionswert lediglich eine vorübergehende Abweichung vom Mittelwert sein könnte. Das Konzept eines auf- und absteigenden Zyklus von Yugas ist nicht nur Sri Yukteswar. Diese Idee ist noch heute unter den Jains in Indien verbreitet, einer der ältesten religiösen Sekten des Landes. Die Jains glauben, dass ein vollständiger Zeitzyklus ( Kalachakra ) aus einer progressiven und einer regressiven Hälfte besteht. Während der progressiven Hälfte des Zyklus ( Utsarpini ) nehmen Wissen, Glück, Gesundheit, Ethik und Spiritualität allmählich zu, während diese Eigenschaften während der regressiven Hälfte des Zyklus ( Avasarpini ) allmählich abnehmen. Jeder Halbzyklus besteht aus sechs kleineren Perioden, und zusammen bilden diese beiden Halbzyklen einen vollständigen Zeitzyklus. Diese beiden Halbzyklen folgen einander in ununterbrochener Abfolge für die Ewigkeit, genau wie die Zyklen von Tag und Nacht oder das Zu- und Abnehmen des Mondes. Auch die alten Griechen scheinen an einen auf- und absteigenden Zyklus der Zeitalter geglaubt zu haben. Der griechische Dichter Hesiod (ca. 750 v. Chr. – 650 v. Chr.) hatte in Werken und Tagen einen Bericht über die Weltzeitalter gegeben , in den er zwischen der Bronzezeit und der Eisenzeit ein fünftes Zeitalter, das „Zeitalter der Helden“, eingefügt hatte. In Hesiods Kosmos schreibt Jenny Strauss Clay: „Ausgehend vom Mythos in Platons Staatsmann behauptete Vernant auch, dass der zeitliche Rahmen des hesiodischen Mythos, d. h. die Abfolge der Rassen, nicht linear, sondern zyklisch sei; am Ende des Eisernen Zeitalters, das er in zwei Hälften teilt, beginnt der Zyklus der Rassen von neuem mit einem neuen Goldenen Zeitalter oder, wahrscheinlicher, einem neuen Zeitalter der Heroen, da sich die Abfolge umkehrt… Vernant selbst bietet eine Lösung an, wenn er bemerkt, dass ‚es in Wirklichkeit nicht ein Eisernes Zeitalter gibt, sondern zwei Arten menschlicher Existenz.‘ “ [11] Das ist sehr interessant. Jean-Pierre Vernant, ein hochgelobter Spezialist für die antike griechische Kultur, glaubt eindeutig, dass sich der Zyklus der Zeitalter gemäß Hesiods Bericht umkehrt. Darüber hinaus gibt er an, dass das Eisenzeitalter aus zwei Teilen besteht, was genau der Interpretation von Yukteswar entspricht, in der auf das absteigende Kali Yuga das aufsteigende Kali Yuga folgt. In diesem Zusammenhang können wir vermuten, dass das „Zeitalter der Helden“, das in Hesiods Bericht unmittelbar auf das Bronzezeitalter folgte, der Name sein muss, den Hesiod dem absteigenden Kali Yuga zuschrieb . Die Belege aus verschiedenen Quellen stützen die Annahme eines vollständigen Yuga-Zyklus von 24.000 Jahren, der aus einem aufsteigenden und einem absteigenden Zyklus von jeweils 12.000 Jahren besteht. Dies bringt uns zu der Frage nach der relativen Dauer der verschiedenen Yugas im Yuga-Zyklus und der Übergangsperioden, die zu Beginn und Ende jedes Yugas auftreten und als Sandhya (Morgendämmerung) bzw. Sandhyansa (Dämmerung) bezeichnet werden. In den Sanskrit-Texten werden die folgenden Werte für die Dauer der Yugas und ihrer jeweiligen Morgen- und Abenddämmerungen angegeben. Satya Yuga (Goldenes Zeitalter) : 4000 Jahre + 400 Jahre Morgendämmerung + 400 Jahre Abenddämmerung = 4800 Jahre

: 4000 Jahre + 400 Jahre Morgendämmerung + 400 Jahre Abenddämmerung = Treta Yuga (Silbernes Zeitalter): 3000 Jahre + 300 Jahre Morgendämmerung + 300 Jahre Abenddämmerung = 3600 Jahre

3000 Jahre + 300 Jahre Morgendämmerung + 300 Jahre Abenddämmerung = Dwapara Yuga (Bronzezeit) : 2000 Jahre + 200 Jahre Morgendämmerung + 200 Jahre Abenddämmerung = 2400 Jahre

: 2000 Jahre + 200 Jahre Morgendämmerung + 200 Jahre Abenddämmerung = Kali Yuga (Eisenzeit): 1000 Jahre + 100 Jahre Morgendämmerung + 100 Jahre Abenddämmerung = 1200 Jahre Da sich, wie Yukteswar und Tilak aufzeigen, so viele Ungenauigkeiten in die Lehre des Yuga-Zyklus eingeschlichen haben, müssen wir auch die Genauigkeit der relativen Dauer der in den Sanskrit-Texten erwähnten Yugas hinterfragen. Gleich lange Yugas Obwohl der Yuga-Zyklus in den antiken Berichten von etwa dreißig antiken Kulturen erwähnt wird (wie Giorgio de Santillana , Professor für Wissenschaftsgeschichte am MIT, in dem Buch Hamlet’s Mill (1969) beschreibt), finden wir sehr wenige Informationen über die relative Dauer der verschiedenen Zeitalter innerhalb dieses Zyklus. Das ist ziemlich überraschend. Fast alle Berichte sagen uns, dass Tugend und Rechtschaffenheit abnehmen, wenn wir uns vom Goldenen Zeitalter zu den folgenden Zeitaltern bewegen. Einige erwähnen ausdrücklich, dass die Tugend in jedem Zeitalter um ein Viertel abnimmt . Die Dauer der Zeitalter selbst scheint jedoch kaum erwähnt zu werden. Wenn die Dauer jedes Yuga von einem Yuga zum nächsten abnahm, hätte dieser wichtige Punkt dann nicht auch in diesen Berichten erwähnt werden müssen? In den wenigen Berichten, in denen die Dauer des Yuga angegeben ist, stellen wir fest, dass jedes Zeitalter im Yuga-Zyklus gleich lang ist. Die Zoroastrier beispielsweise glauben, dass die Welt 12.000 Jahre währt, die in vier gleiche Zeitalter von jeweils 3.000 Jahren unterteilt sind . Die Romaka Siddhanta („Lehre der Römer“) war eine der fünf Lehren, die der indische Astronom Varahamihira (ca. 6. Jahrhundert n. Chr.) in seiner Abhandlung Panchasidhantika erwähnte. Varahamihira schrieb, dass die Dauer eines Yuga laut der Romaka Siddhanta 2850 Sonnenjahre beträgt. Dies kommt dem persischen Wert von 3000 Jahren sehr nahe. Daher weichen die Dauern der vier in den Sanskrittexten erwähnten Yugas (d. h. 4800, 3600, 2400 und 1200 Jahre) von der Norm ab. Die Dauer jedes Yugas in dieser Abfolge verringert sich im Vergleich zum vorherigen um 1200 Jahre. Dies ist eine arithmetische Progression , die in natürlichen Zyklen selten, wenn überhaupt, vorkommt. Diese scheinbar unnatürliche Abfolge wirft die Frage auf, ob die Dauern der Yugas irgendwann in der Vergangenheit absichtlich verändert wurden, um den Eindruck zu erwecken, dass die Dauer jedes Yugas parallel zur Abnahme der Tugend von einem Yuga zum nächsten abnimmt . Und hier ist die verblüffendste Tatsache: Zwei der berühmtesten Astronomen des alten Indien, Aryabhatta und Paulisa, glaubten beide, dass der Yuga-Zyklus aus Yugas gleicher Dauer besteht ! Im 11. Jahrhundert bereiste der mittelalterliche Gelehrte Al-Beruni 13 Jahre lang Indien, befragte und unterhielt sich mit gelehrten Männern, las Sanskrit-Texte, beobachtete die religiösen Riten und Gebräuche und verfasste einen umfassenden Kommentar zur indischen Philosophie, Wissenschaft und Kultur. In Alberunis India erwähnt Al-Beruni, dass die Lehre vom Yuga-Zyklus auf den Ableitungen des indischen Astronomen Brahmagupta beruhte, der wiederum sein Wissen aus den Sanskrit- Smriti-Texten bezog . Er macht dazu eine interessante Aussage: „Weiter sagt Brahmagupta: „Aryabhatta betrachtet die vier Yugas als die vier gleichen Teile des Caturyuga (Yuga-Zyklus). Damit weicht er von der Lehre des gerade erwähnten Buches Smriti ab , und wer anderer Meinung ist als wir, ist ein Gegner.“[12] Die Tatsache, dass Aryabhatta glaubte, die vier Yugas hätten dieselbe Dauer, ist äußerst relevant! Al-Beruni bekräftigt dies in aller Deutlichkeit: „Deshalb hat das Kali Yuga laut Aryabhatta 3000 Divya-Jahre … jedes zweite Yuga hat 6000 Divya-Jahre … jedes dritte Jahr hat 9000 Divya-Jahre.“ Warum sollte Aryabhatta an einen solchen Glauben glauben? Hatte er Zugang zu Informationsquellen, die uns heute verloren sind? Überraschenderweise war es nicht nur Aryabhatta, der diesen Standpunkt vertrat. Ein anderer berühmter Astronom des alten Indiens war Paulisa, der sich offenbar Brahmaguptas Gunst verdient hatte, indem er das Verhältnis 4:3:2:1 für die Dauer der Yugas unterstützte. Laut Al-Beruni ist es jedoch „möglich, dass Paulisa diese Methode einfach als eine unter anderen erwähnt und dass es nicht diejenige ist, die er selbst im Besonderen übernommen hat.“[13] Dies geht aus Paulisas Glauben an den Caturyuga (Yuga-Zyklus) hervor, wie von Al-Beruni dokumentiert: „Vom gegenwärtigen Caturyuga (Yuga-Zyklus) sind drei Yugas vergangen , also laut ihm 3.240.000 Jahre, also 9000 Divya-Jahre. Letztere Zahl entspricht drei Viertel der Jahre eines Caturyuga .“[14] Dies deutet darauf hin, dass Paulisa glaubte, dass jedes Yuga 3000 göttliche Jahre dauerte. Er verwendet dieselbe Methode, wenn er seine Berechnungen für die Dauer eines Kalpa vorlegt, wobei „er (Pulisa) die Caturyugas nicht in exakte Yugas umgewandelt hat, sondern sie einfach in Viertelteile umgewandelt und diese Viertelteile mit der Anzahl der Jahre eines einzelnen Viertelteils multipliziert hat.“[15] Dies zeigt deutlich, dass zwei der angesehensten Astronomen des alten Indiens, Aryabhatta und Paulisa, an einen Yuga-Zyklus glaubten, der aus vier Yugas mit jeweils 3.000 göttlichen Jahren bestand. Ihre Meinung wurde jedoch von der widersprüchlichen Ansicht Brahmaguptas überschattet. Er schimpfte über Aryabhatta und die anderen Astronomen, die anderer Meinung waren, und beschimpfte sie sogar. Al-Beruni sagt über Brahmagupta: „Er ist so unhöflich, Aryabhatta mit einem Wurm zu vergleichen, der, während er das Holz frisst, zufällig bestimmte Zeichen darin beschreibt, ohne sie zu verstehen und ohne die Absicht, sie zu zeichnen. „Wer jedoch diese Dinge genau kennt, steht Aryabhatta, Srishena und Vishnucandra gegenüber wie der Löwe den Gazellen. Sie sind nicht in der Lage, ihn ihre Gesichter sehen zu lassen.“ In solch beleidigenden Worten greift er Aryabhatta an und misshandelt ihn.“[16] Jetzt können wir verstehen, warum sich Brahmaguptas Meinung letztlich gegenüber der der anderen Astronomen seiner Zeit durchsetzte. Und sicherlich hatte dies nichts mit der Stichhaltigkeit seiner Logik oder der Authentizität seiner Quellen zu tun. Es ist an der Zeit, dass wir aufhören, uns wie der „Löwe gegen Gazellen“ gegen Aryabhatta, Paulisa, Srishena, Vishnucandra und andere zu stellen, und uns stattdessen der sehr realen Möglichkeit bewusst werden, dass die Yugas im Yuga-Zyklus gleich lang sind und dass die 4:3:2:1-Sequenz der Yugas eine mathematische Manipulation gewesen sein könnte, die sich irgendwann vor 500 n. Chr. in die Lehre des Yuga-Zyklus eingeschlichen hat. Es ist möglich, dass diese Manipulation eingeführt wurde, weil die Menschen dazu neigten zu glauben, dass die Dauer eines Yugas parallel zur Abnahme der Tugend und der menschlichen Lebensdauer von einem Yuga zum nächsten abnehmen sollte. Es wurde eine nette Formel entwickelt, nach der die Gesamtdauer der Yugas 12.000 Jahre beträgt. Es gab jedoch ein Problem. Wenn das Kali Yuga 1.200 Jahre dauert, dann hätte es seit seinem geplanten Beginn im Jahr 3102 v. Chr. viele Male abgeschlossen werden müssen. Um diese potenziell peinliche Situation zu umgehen, wurde eine weitere Komplexität eingeführt. Jedes „Jahr“ des Yuga-Zyklus wurde zu einem „göttlichen Jahr“, das 360 Menschenjahre umfasste. Der Yuga-Zyklus wurde auf 4.320.000 Jahre (12.000*360) aufgebläht und das Kali Yuga wurde 432.000 Jahre (1.200*360) lang. Die Menschheit wurde zu einer endlosen Dauer der Dunkelheit verdammt. Der Saptarshi-Kalender Die ursprüngliche Lehre vom Yuga-Zyklus scheint sehr einfach gewesen zu sein: Ein Yuga-Zyklus dauert 12.000 Jahre, wobei jedes Yuga 3.000 Jahre dauert. Dieser Zyklus ist im „Saptarshi-Kalender“ kodiert, der in Indien seit Tausenden von Jahren verwendet wird. Er wurde während der Maurya-Zeit im 4. Jahrhundert v. Chr. ausgiebig verwendet und wird in einigen Teilen Indiens noch immer verwendet. Der Begriff „Saptarshi“ bezieht sich auf die „Sieben Rishis“ oder die „Sieben Weisen“, die die sieben hellsten Sterne des Sternbilds Großer Bär (Ursa Major) darstellen. In der vedischen Astronomie werden diese sieben Sterne zusammen Saptarshi Mandala genannt, während sie in der westlichen Astronomie als Asterismus des Großen Wagens bekannt sind. Sie gelten als die erleuchteten Rishis, die zu Beginn jedes Yuga erscheinen, um die Gesetze der Zivilisation zu verbreiten. Der in Indien verwendete Saptarshi-Kalender hatte einen Zyklus von 2.700 Jahren. Es heißt, dass die Sieben Weisen 100 Jahre in jedem der 27 „Nakshatras“ (Mondsternbilder) verbringen, was zusammen einen Zyklus von 2.700 Jahren ergibt. Der Zyklus von 2.700 Jahren wurde auch als „Saptarsi-Ära“ oder „Saptarsi-Yuga“ bezeichnet. Abbildung 2: Das Sternbild Großer Bär oder Ursa Major. Die sieben hellen Sterne werden mit den Sieben Weisen identifiziert. Eine gerade Linie, die durch Merak und Dubhe gezogen wird, verläuft dicht am Polarstern Polaris. Bildnachweis: Sanu N, CC BY-SA 4.0, über Wikimedia Commons. Wenn der 2.700-Jahres-Zyklus des Saptarshi-Kalenders die tatsächliche Dauer eines Yuga darstellt, dann stellen die verbleibenden 300 Jahre der gesamten Yuga-Dauer von 3.000 Jahren (die 1/10 der Yuga-Dauer darstellen ) automatisch die „Übergangsperiode“ dar, bevor die Eigenschaften des nachfolgenden Yuga vollständig zum Ausdruck kommen. Gemäß der aktuellen Konvention kann diese Zwischenzeit in zwei separate Perioden von jeweils 150 Jahren aufgeteilt werden, von denen eine zu Beginn des Yuga auftritt und als Sandhya (d. h. Morgendämmerung) bezeichnet wird, und die andere an seinem Ende, als Sandhyansa (d. h. Abenddämmerung) bezeichnet wird. Die Gesamtdauer des Yuga-Zyklus, ohne die Übergangsperioden , beträgt (2700*4), also 10.800 Jahre, was der Dauer des „Großen Jahres des Heraklit“ in der hellenischen Tradition entspricht! Dies zeigt deutlich, dass die zugrundeliegende Grundlage des Zyklus der Weltzeitalter in Indien und Griechenland der 2700-jährige Saptarshi-Zyklus war. Historiker sind sich einig, dass der Saptarshi-Kalender, der während der Maurya-Zeit im 4. Jahrhundert v. Chr. in Gebrauch war , im Jahr 6676 v. Chr. begann. In dem Buch „ Traditions of the Seven Rsis“ bestätigt Dr. JE Mitchiner dies: „Wir können daraus schließen, dass die ältere und ursprüngliche Version der Ära der Sieben Rsis mit den Sieben Rsis in Krttika im Jahr 6676 v. Chr. begann … Diese Version war in Nordindien mindestens seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. in Gebrauch , wie die Aussagen griechischer und römischer Schriftsteller bezeugen; es war auch die Version, die von Vrddha Garga etwa zu Beginn der christlichen Ära verwendet wurde.“ [17] Tatsächlich reicht die aufgezeichnete Chronologie der indischen Könige weiter zurück als bis 6676 v. Chr., wie die griechischen und römischen Historiker Plinius und Arrian belegen. Plinius gibt an: „Von Vater Liber [römischer Bacchus oder griechischer Dionysos] bis Alexander dem Großen (gest. 323 v. Chr.) zählen die Inder 154 Könige, und sie berechnen (die Zeit) mit 6451 Jahren und 3 Monaten.“[18] Arrian setzt 153 Könige und 6462 Jahre zwischen Dionysos und Sandrokottos (Chandragupta Maurya), an dessen Hof 314 v. Chr. eine griechische Gesandtschaft gesandt wurde.[19] Beide Angaben ergeben ein Datum von ungefähr 6776 v. Chr., also 100 Jahre vor dem Beginn des Saptarshi-Kalenders im Jahr 6676 v. Chr. Aus den Berichten von Plinius und Arrian geht eindeutig hervor, dass sie in der indischen Königsliste einen bestimmten König identifiziert haben müssen , der dem griechischen Dionysos oder dem römischen Bacchus entsprach und dessen Herrschaft um ca. 6776 v. Chr. endete. Wer könnte das gewesen sein? Laut dem renommierten Gelehrten und Orientalisten Sir William Jones war Dionysos oder Bacchus kein anderer als der indische Monarch Rama. In seinem Essay „ On the Gods of Greece, Italy and India “ (1784) hält Sir William Jones „Rama für den griechischen Dionysos, der Indien mit einer Armee von Satyrn unter dem Kommando von Pan erobert haben soll; und Rama war ebenfalls ein mächtiger Eroberer und verfügte über eine Armee von großen Affen oder Satyrn unter dem Kommando von Maruty (Hanuman), dem Sohn von Pavan. Auch in anderen Punkten ähnelt Rama dem indischen Bacchus.“[20] Sir William Jones weist auch darauf hin, dass „ Meros den Griechen zufolge ein Berg in Indien war, auf dem ihr Dionysos geboren wurde, und dass Meru auch ein Berg in der Nähe der Stadt Naishada oder Nysa ist, der von den griechischen Geographen Dionysopolis genannt und in Sanskrit-Gedichten allgemein gefeiert wird.“[21] Abbildung 3: Die dionysischen „Satyr“ sind den „Vanaras“ sehr ähnlich, die Rama auf seinem Feldzug gegen Ravana begleiteten. Quelle: Collage aus Bildern von Wikimedia Commons Sowohl Plinius als auch Arrian waren sich dieser Assoziationen bewusst. Plinius hatte die dionysischen Satyrn „in die tropischen Berge Indiens“ verortet, während „Von Arrian (Hist.Ind. S. 318, 321) erfahren wir, dass die Verehrung von Bacchus oder Dionysos in Indien weit verbreitet war und dass seine Anhänger eine Reihe von Riten befolgten, die denen der Griechen ähnelten…Als Alexander Indien betrat, betrachteten die Eingeborenen die Griechen daher als Angehörige derselben Familie wie sie selbst; und als die Menschen von Nysa den wichtigsten Mann ihrer Stadt aussandten, um ihre Freiheit vom griechischen Eroberer zu erbitten, beschworen sie ihn mit dem bekannten Namen Dionysos, da dies das wirksamste Mittel zur Erreichung ihres Ziels sei. ‚O König, die Nyssaeer flehen dich an, ihnen aus Respekt vor Dionysos zu gestatten, ihre Freiheiten und Gesetze zu genießen.‘“[22] Die Identifizierung von Dionysos mit Rama eröffnet uns neue Perspektiven. Der indischen Tradition zufolge lebte Rama gegen Ende des Treta Yuga (Silberzeitalter), und das Dwapara Yuga (Bronzezeitalter) begann kurz nach seinem Tod. Dies bedeutet, dass das Datum 6676 v. Chr. für den Beginn des Saptarshi-Kalenders, also 100 Jahre nach Dionysos bzw. Rama, den Beginn des Dwapara Yuga im absteigenden Zyklus anzeigt. Die Zeitleiste des Yuga-Zyklus: Nimmt man das Jahr 6676 v. Chr. als Beginn des Dwapara Yuga im absteigenden Zyklus an, das 2700 Jahre dauernde Saptarshi Yuga als tatsächliche Dauer eines Yuga und eine 300-jährige Übergangsperiode zwischen den Yugas, wird die gesamte Zeitleiste des Yuga-Zyklus entwirrt. Abbildung 4: Die Zeitleiste des Yuga-Zyklus basierend auf dem Saptarshi-Kalender Die Zeitlinie zeigt, dass das aufsteigende Kali Yuga, also die Epoche, in der wir derzeit leben, im Jahr 2025 n. Chr. enden wird. Die vollständige Manifestation des nächsten Yuga – des aufsteigenden Dwapara – wird nach einer Übergangszeit von 300 Jahren im Jahr 2325 n. Chr. stattfinden. Auf das aufsteigende Dwapara Yuga werden dann zwei weitere Yugas folgen: das aufsteigende Treta Yuga und das aufsteigende Satya Yuga, die den 12.000 Jahre dauernden aufsteigenden Zyklus abschließen werden. Der Sanskrittext Brahma-vaivarta Purana beschreibt einen Dialog zwischen Lord Krishna und der Göttin Ganges. Hier sagt Krishna, dass nach 5.000 Jahren Kali Yuga ein neues Goldenes Zeitalter anbrechen wird, das 10.000 Jahre dauern wird (Texte 49-61). Dies lässt sich im Kontext der hier beschriebenen Zeitlinie des Yuga-Zyklus sofort verstehen. Wir beenden jetzt das Kali Yuga, fast 5.700 Jahre nach seinem Beginn im Jahr 3676 v. Chr. Und auf das Ende des Kali Yuga werden drei weitere Yugas folgen, die sich über 9.000 Jahre erstrecken, bevor der aufsteigende Zyklus endet. … Fortsetzung folgt… Verweise: [1] Das Mahabharata 3.148, https://www.sacred-texts.com/hin/m03/m03148.htm

Quellen: PublicDomain/bibhudevmisra.com am 28.01.2025

