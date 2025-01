„Das ist ein Trojanisches Pferd“: Die Brände von Los Angeles sind ein Insiderjob des tiefen Staats (Videos)

In der Vergangenheit hat es einfach zu viele dieser zerstörerischen Feuer gegeben. Unter anderem 2023 auf der hawaiianischen Insel Maui. Dort hat ein Feuer die komplette historische Stadt Lahaina zerstört. Das Feuer ging als das tödlichste in die Geschichte Amerikas ein.

Auch hier wird vermutet, dass das Feuer mit einer Energiewaffe entzündet wurde, um Lahaina zugunsten einer Smart-City zu zerstören. Bis heute konnten die genauen Umstände nicht geklärt werden. Niemand spricht mehr von der Brandkatastrophe.

So wird es vermutlich in einem halben Jahr auch in Los Angeles sein. Niemand wird auch nur ein Sterbenswörtchen verlieren und die wahren Täter und Anstifter werden wie immer ungeschoren davon kommen. Auch das hat mittlerweile Tradition.

Der Grund ist, dass Medien und Justiz in den Händen des tiefen Staats liegen und eine Aufarbeitung sämtlicher Verbrechen verhindert wird. Das heißt, die Mitglieder des tiefen Staats stehen über dem Gesetz. Und das wird sich aller Voraussicht nach auch unter dem neuen, alten Präsidenten Donald Trump nicht ändern.

„Das ist ein Trojanisches Pferd“: Entwickler erwägen Brandgebiete in LA für eine 15-minütige Umgestaltung der Stadt

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, sieht sich in der Kritik, nachdem Berichte aufgetaucht sind, er arbeite mit Bauträgern zusammen, um die von Bränden verwüsteten Gebiete der Palisades in dicht besiedelte 15-Minuten-Städte umzuzonen.

Bei den angeblichen Änderungen handelt es sich um eine von oben herab gesteuerte Stadtplanung, die die Zoneneinteilung von R1, die Einfamilienhäuser erlaubt, auf R3 ändert, eine Klassifizierung, die den Bau von dicht besiedelten Apartmentkomplexen erlaubt.

Aunt Pelosi gonna make more money or something?

After the fires destroyed everything…

Why is Gavin wiggle dancing when he says:

Während Befürworter argumentieren, dass die 15-Minuten-Stadt-Agenda, die Newsom weiterhin öffentlich bestreitet, ein notwendiger Schritt ist, um Kaliforniens wachsende Ungleichheit und Wohnungskrise anzugehen, schlagen Kritiker Alarm wegen ihrer Auswirkungen – und verknüpfen sie mit der umstrittenen Agenda der 15-Minuten-Stadt.

Umweltschützer und linke Stadtplaner loben die Idee zwar wegen ihres Potenzials zur Reduzierung der CO2-Emissionen, doch sie ist auch zum Zündstoff für Kontroversen geworden. Kritiker argumentieren, dass Initiativen für 15-Minuten-Städte oft mit rigorosen Regierungsmaßnahmen einhergehen, die die individuellen Freiheiten untergraben.

Viele befürchten, dass diese Entwicklungen zu verstärkter Überwachung, eingeschränkter Mobilität und einer Aushöhlung von Eigentumsrechten führen könnten, insbesondere wenn dichte Bebauung an die Stelle von Einfamilienhausvierteln tritt.

Newsom is allegedly working with developers to convert zoning in Pacific Palisades from R1 (single family) to R3 (apartments)

🚨 #BREAKING : GAVIN NEWSOM WORKING WITH DEVELOPERS TO CHANGE ZONING IN BURN AREAS TO ALLOW MASS APARTMENTS

Kritiker der Idee, die Palisades umzuzonieren, stellen die Sinnhaftigkeit der Umwandlung von brandgeschädigten Gebieten in dicht besiedelte Gebiete in Frage. Die verheerenden Waldbrände in der Vergangenheit haben die Infrastruktur und die Notfallkapazitäten der Region bereits überfordert. Eine zunehmende Bevölkerungsdichte in diesen Gebieten könnte diese Herausforderungen verschärfen und möglicherweise noch mehr Menschenleben gefährden.

Darüber hinaus ist Pacific Palisades für seinen wohlhabenden Charakter und seine ikonischen Einfamilienhäuser bekannt. Eine Umzonung, um Apartmentkomplexe zuzulassen, würde das ästhetische und soziale Gefüge des Viertels dramatisch verändern.

Manche Gegner sehen darin auch einen Teil einer breiteren Anstrengung, die Agenda der 15-Minuten-Stadt voranzutreiben. Sie argumentieren, dass bei solchen Plänen lokale Stimmen oft zugunsten einer von oben nach unten gerichteten, staatlich gesteuerten Stadtplanung ausgeklammert würden.

„Das ist ein Trojanisches Pferd“, behauptete ein Anwohner. „Sie nutzen die Wohnungskrise als Vorwand, um unsere Nachbarschaften grundlegend umzugestalten und uns unsere Lebensweise zu nehmen.“

Mehr über Wetterexperimente erfahren Sie in den Büchern „DUMBs“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Mel Gibson Has A Lot of Questions About the L A Fires, Mocks Newsom with an Epic One-Liner…

Laura Ingraham sat down with Mel Gibson to discuss the alarming circumstances surrounding the recent wildfires in California.

The conversation ranged from unverified arson theories to… pic.twitter.com/75wbM5pPyx

— RVM News (@redvoicenews) January 11, 2025