Die unglaubliche Geschichte einer der umstrittensten Reliquien der Geschichte. Sie mag wahr sein oder nicht, doch auch heute noch ist sie im christlichen Gottesdienst von Bedeutung: Es geht um das „Wahre Kreuz“ Jesu Christi.

Was war eines der wertvollsten Dinge im Mittelalter?

Es lag auf der Hand, dass der Besitz einer Reliquie eines Heiligen, eines Seligen, eines Apostels Prestige und Pilger aus aller Welt einbrachte.

Es kam zu einem regelrechten Reliquienhandel, an dem sogar Bischöfe und Kardinäle beteiligt waren, die Reliquien, von denen sie wussten, dass sie gefälscht waren, an verschiedene oder „gegnerische“ Kirchen und Diözesen verkauften oder schenkten.

Und welche Reliquie könnte wertvoller sein, als etwas, das Jesus Christus gehört?

Hier ist also die Geschichte der einzigen Reliquien, die mit Jesus Christus in Verbindung stehen (mit Ausnahme des Schulterblatts und des Blutes, über die wir in anderen Artikeln sprechen werden): die Fragmente und Nägel des „Wahren Kreuzes“ Christi. (Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte über das große Reich von Tartaria aka Alte Welt)

Wie das Wahre Kreuz gefunden wurde

Gemäß der Geschichte, die Sokrates Scholastikus im 4. Jahrhundert n. Chr. erzählte (und die von anderen Historikern und Schriftstellern der Zeit bestätigt wurde), wurde das Kreuz zwischen 326 und 328 n. Chr. im Heiligen Grab gefunden , und zwar von niemand anderem als der Mutter des römischen Kaisers Konstantin, der heiligen Kaiserin Elena Augusta , als sie nach Jerusalem ging, um Kirchen und Gebäude zu bauen, um den Armen ein Zuhause zu geben und ihnen zu helfen.

Elena Augusta ließ einen der römischen Göttin Venus geweihten Tempel , der auf dem Heiligen Grab errichtet worden war, zerstören und gab daraufhin den Befehl, mit den Ausgrabungen zu beginnen. Die Kaiserin wusste, dass sie dort das Kreuz finden würde, an dem Jesus Christus gekreuzigt worden war.

Offenbar hatte sie recht, denn bei den Ausgrabungen kamen drei Kreuze zum Vorschein, zusammen mit dem „Titulus Crucis“, der die Inschrift „INRI“ trug . (Jesus hat ausdrücklich gewarnt: Haben Sie von der „Feuerring“-Finsternis zu Rosch Haschana gehört, die im Oktober stattfindet?)

Doch welches war das Kreuz Christi?

Um es zu finden, ließ Elena Augusta eine sterbende Frau herbeibringen: Sie berührte die drei Kreuze gleichzeitig, bis sie durch die Berührung eines davon geheilt wurde.

Sie hatten das „Wahre Kreuz“ gefunden.

Elena Augusta ließ am Ort der Entdeckung eine Kirche errichten, die Auferstehungskirche , und kehrte anschließend nach Rom zurück.

Der Ort, an dem das „Wahre Kreuz“ heute in Jerusalem gefunden wurde

Teile des Kreuzes wurden daraufhin nach Konstantinopel gebracht , der griechischen Stadt Byzanz, die Konstantin im Jahr 330 n. Chr. nach sich selbst umbenennen und zur Hauptstadt des Römischen Reiches machen ließ. Andere Teile verblieben in Jerusalem, wo sie zumindest bis etwa 600 n. Chr. das Ziel Tausender Pilger waren.