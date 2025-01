Der Plan zur Bevölkerungsreduzierung: Viren, Impfstoffe, VAIDS und der 3. Weltkrieg

War die COVID-19-Pandemie das Signal für den Beginn eines großen Menschensterbens? Von Dr. Mathew Maavak

Ich habe kürzlich darüber gesprochen, dass der Große Neustart im Grunde eine große Säuberung der Menschheit war. Es gibt jedoch eine unabdingbare Voraussetzung für den Großen Neustart. Diese betrifft das Schicksal der nationalen Militärs und Sicherheitsapparate weltweit.

Da unsere globalen Systeme kontinuierlich untergraben werden, um den „Great Reset“ zu ermöglichen, stellen verschiedene nationale Sicherheitsapparate technisch gesehen ein Hindernis dar.

Geheimdienste mit ihrem Insiderwissen könnten das globalistische Projekt zum Scheitern bringen, während die einfachen Soldaten auf wachsende nationalistische Gefühle hören und ihre korrupten Regierungen stürzen könnten.

Wie wird die globale Oligarchie dieser klaren und gegenwärtigen Gefahr zuvorkommen? Einen Hinweis lieferte indirekt Prof. Luc Montagnier, der 2008 für seine Entdeckung des menschlichen Immundefizienzvirus (HIV) den Nobelpreis für Medizin erhielt.

Während einer Kundgebung gegen die Impfpflicht Ende Januar in Italien wiederholte Montagnier die Behauptung, alle COVID-19- Impfstoffe seien giftig und würden unweigerlich zu zahlreichen medizinischen Katastrophen führen. Drei Wochen später erlag Montagnier im hohen Alter von 89 Jahren einem Herzinfarkt. Das folgende ihm zugeschriebene Zitat ging viral :

„Diejenigen, die die dritte Dosis erhalten haben, sollten ins Labor gehen und einen AIDS-Test machen. Das Ergebnis könnte Sie überraschen. Dann verklagen Sie Ihre Regierung.“

(Ich bezweifle, dass Montagnier diese Aussage selbst gemacht hat. Möglicherweise wurde sie von jemandem aus seinem Umfeld weitergegeben oder sinngemäß wiedergegeben, da die brisante Anschuldigung viele von Montagniers eigenen Behauptungen widerspiegelte.)

Die unbestreitbare Tatsache bleibt bestehen: Egal, ob man dem mRNA- oder dem Adenovirus-basierten Impfstoff ausgesetzt war, die kumulativen Auswirkungen auf den Körper werden alles andere als rosig sein. (Top-Zitate von Weltführern, die von der Bevölkerungskontrolle fasziniert sind)

Laut Forschern, die von Big Tech und den Mainstream-Medien systematisch aus der Öffentlichkeit entfernt wurden, werden COVID-19-Impfstoffe letztendlich das natürliche Immunsystem des Körpers unterdrücken und zerstören , was zu Zuständen führt, die dem gefürchteten AIDS ähneln. Es gibt sogar einen eigenen Begriff für diesen Zustand: Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome ( VAIDS ).

Und jetzt kommt noch eine weitere Bombe: Das Sars-cov-2-Virus, das COVID-19 verursacht, konnte angeblich noch nicht physisch isoliert werden .

300x250

Es war nicht isoliert, als der „Ausbruch“ im November/Dezember 2020 begann; nicht, als die Impfstoffe eingeführt wurden; und wahrscheinlich auch nicht zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels (Anfang 2022). Die Pharmaindustrie stützte sich auf In-silico- Modelle (computergestützte Simulationen) des angeblichen Virus – die verdächtigerweise im Labor hergestellte HIV- und Malaria-Einfügungen enthielten –, um einer benommenen Weltbevölkerung ihre Impfstoffe aufzudrängen. Einige afrikanische Staatschefs schreckten vor dieser Absurdität zurück.

Es wurde sogar behauptet, der verstorbene tansanische Präsident John Magufuli habe seine Geheimdienste angewiesen, Proben von unter anderem einer Ziege, einer Papaya und einer Wachtel zur Untersuchung an ein von der WHO betriebenes Labor zu schicken. Viele nicht-menschliche Proben wurden positiv auf COVID-19 getestet!

Wenn Montagnier und seine Kollegen in dieser Frage recht haben, steht uns früher oder später ein durch Impfstoffe ausgelöstes Massensterben bevor. Wir gehen nicht mehr davon aus, dass bis 2030 1 bis 2 Milliarden geimpfte Menschen sterben werden, sondern von einer Massenausmerzung von fast 95 % der Menschheit durch verschiedene Mittel . In diesem Zusammenhang kommen einem die Georgia Guidestones in den Sinn.

Sie befürworten eine Begrenzung der Weltbevölkerung auf unter 500 Millionen „im ewigen Gleichgewicht mit der Natur“. Angesichts der rasanten technologischen Entwicklung seit der Errichtung der Guidestones im Jahr 1980 kann diese Zahl auf lediglich 250 Millionen nach unten korrigiert werden.

300x250 boxone

Wenn Ihnen diese Schätzung zu alarmierend erscheint, sollten Sie sich die weltweit steigende Zahl von Fehlgeburten , neurodegenerativen Krankheiten , Krebserkrankungen , Herzproblemen und Gürtelrose ansehen . Pfizers Liste möglicher Nebenwirkungen seines Impfstoffs umfasst mittlerweile neun Seiten und diese Liste ist nur die Spitze des Eisbergs.

Dr. Shankara Chetty, ein vehementer südafrikanischer Medizinexperte, warnt immer wieder, dass die COVID-19-Impfstoffe nichts anderes als gentechnisch veränderte „ langsam tödliche “ Gifte seien. Auf der ganzen Welt sterben Spitzensportler, Regierungsvertreter und Nachrichtensprecher wie die Fliegen, oft live im Fernsehen. Kinder erleiden Herzinfarkte, bevor sie zehn Jahre alt sind!

Dieser „langsame Tod“ wird dem Militärpersonal weltweit und den jeweiligen Geheimdiensten nicht verborgen bleiben. Nicht, wenn ihre eigenen Familienangehörigen den Impfstoffen zum Opfer fallen, die den „langsamen Tod“ verursachen.

Die großen Technologieunternehmen und die Medien sowie ihre Armee von perverserweise als „Faktenprüfer“ bezeichneten Personen könnten negative Reaktionen auf den Klimawandel oder eine andere aktuelle Krise zurückführen. Versicherungsunternehmen könnten Todes- und Invaliditätsansprüche von Geimpften oder ihren unmittelbaren Familienangehörigen nicht anerkennen. Es übersteigt schlicht ihre Kapazitäten, zig Millionen Impfopfer zu entschädigen. Berichten zufolge hat ein Gericht in Frankreich entschieden, dass Todesfälle, die auf den Impfstoff zurückzuführen sind , Selbstmorden gleichkämen . Das Urteil lautete:

„Die Nebenwirkungen des experimentellen Impfstoffs sind bekannt und der Verstorbene kann nicht behaupten, nichts davon gewusst zu haben, als er sich freiwillig impfen ließ. In Frankreich gibt es weder ein Gesetz noch eine Vorschrift, die ihn zur Impfung verpflichtet hätte. Daher ist sein Tod im Grunde Selbstmord.“

Viel Glück bei der Geltendmachung von Ansprüchen bei verschiedenen nationalen Entschädigungsfonds, die angeblich eingerichtet wurden, um die „extrem seltenen“ Nebenwirkungen der Impfstoffe abzudecken. Jeder, der „verpflichtet“ war, sich impfen zu lassen, musste eine Einverständniserklärung unterschreiben. Dies entbindet die Versicherungsgesellschaften praktisch von einer Vielzahl von Ansprüchen, die das Opfer geltend macht.

Die Bedingungen sind also reif für einen globalen sozialen Umbruch von beispiellosem Ausmaß. Dieser wäre mit oder ohne die „Pandemie“ eingetreten – wenn man nur die verschiedenen Studien kennen würde, die das Ende dieser Epoche im Großen und Ganzen voraussagten .

Das Schicksal globaler Militärs?

Die globalistische Oligarchie hatte die bevorstehenden Gefahren definitiv vorhergesehen. Ein durch gentechnisch veränderte Impfstoffe verursachtes langsames Massensterben könnte unweigerlich zu Vergeltungsmaßnahmen im Stile eines „einsamen Wolfs“ seitens der bewaffneten Bastionen der nationalen Souveränität führen. Vielleicht war dies der Grund, warum Impfstoffe erstmals an Militärangehörige weltweit verabreicht wurden.

Während die Besorgnis über die globalen Auswirkungen des anhaltenden Krieges zwischen der Ukraine und Russland wächst, nehmen nur wenige zur Kenntnis, dass 99,3 % der ukrainischen Armee mindestens doppelt geimpft sind , während die Zahl bei den russischen Gegnern bei 95 % liegt. Im Gegensatz dazu waren Anfang 2022 nur 34,9 % der Ukrainer und 50,1 % der Russen vollständig geimpft (Quelle: Our World in Data ). Die Impfraten für alle Streitkräfte weltweit dürften bei nahezu 100 % liegen.

Zufällig begann der Krieg zwischen Russland und der Ukraine genau zu dem Zeitpunkt, als Regierungen weltweit ihre Biosicherheitsauflagen aufhoben. Ist dies Teil einer bewährten, orchestrierten globalistischen Pantomime; einer, bei der eine neue Krise auftaucht, während eine andere gerade abebbt?

Ein langsamer Tod unter Militärangehörigen wird definitiv eine Bedrohung für ihre Regierungen darstellen. Es gibt keinen besseren Weg, diese Bedrohung zu neutralisieren, als eine Reihe militärischer Konflikte weltweit auszulösen, angefangen in der Ukraine.

Gerichtete Energiewaffen oder andere teuflische Mittel könnten die Wirkung durch die ungewöhnliche Ansammlung von Schadstoffen (angeblich sind hochsymmetrische Nanopartikel eine davon) verstärken, die in allen COVID-19-Impfstoffen enthalten sind .

Die vorgefertigten Narrative sind bereits vorhanden. Laut der ehemaligen US-Kongressabgeordneten Tulsi Gabbard gibt es allein in der Ukraine 25 bis 30 von den USA finanzierte Biolabore und weltweit erstaunliche 300 – die meisten davon experimentieren mit tödlichen Krankheitserregern. Dies verstößt gegen Artikel 1 der UN-Biowaffenkonvention. Regierungsvertreter auf beiden Seiten des Atlantiks sind angeblich besorgt, dass im Chaos des Krieges einige Krankheitserreger aus einem ukrainischen Labor austreten und damit die Welt verwüsten könnten.

Das Chaos und die Verwirrung zukünftiger Kriege oder sozialer Unruhen könnten als perfekter Nebelvorhang dienen, um eine neue, künstlich herbeigeführte Pandemie zu normalisieren! In jedem Fall ist in naher Zukunft mit einer Zunahme militärischer Konflikte zu rechnen. Das berühmte Mantra „zwei Wochen, um die Kurve abzuflachen“ hat sich vorhersehbar in zwei Jahre des sich ausweitenden Totalitarismus verwandelt. Und alles begann mit einem angeblichen Virus, das zunächst mit dem Schwarzen Tod verglichen wurde .

About aikos2309 See all posts by aikos2309