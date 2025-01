Die 10 Tage der Dunkelheit! HAARP-Erdbeben in Kalifornien? (Videos)

pic.twitter.com/VJtBjh2szj

Vorbeben oder letzte Warnung? Die Erde schreit – hören Sie zu?

In Südkalifornien gab es in den letzten Tagen immer wieder Vorbeben. Diese kleineren Beben sind nicht zufällig – sie sind die Alarmglocken der Natur , die darauf hinweisen, dass etwas Gewaltiges bevorsteht. Wenn Sie glauben, das sei nur ein ganz normaler Tag in Kalifornien, dann liegen Sie falsch. Das ist kein Alltag. Das ist schrecklich.

Diese seismischen Erschütterungen sind die Vorboten eines verheerenden Erdbebens. In Regionen wie Japan, Chile und Haiti sind sie nachweislich katastrophalen Ereignissen vorausgegangen. Wenn uns die Geschichte etwas lehrt, dann, dass das Ignorieren dieser Warnungen Leben kosten kann. Aber hier ist der Haken: Gibt die Natur den Ton an oder wird diese Ereignisse durch etwas – oder jemanden – in Gang gesetzt?

Die dunkle Seite der Katastrophe: Werden wir angegriffen?

Lassen wir den Unsinn beiseite. Unsere Regierung ist kein unschuldiger Zuschauer, wenn es um Naturkatastrophen geht. Von Waldbränden, die durch Energiewaffen (DEWs) ausgelöst werden , bis hin zu Gerüchten über Wettermanipulationen – sie hat ihre Finger tief im schmutzigen Geschäft der Kontrolle der Elemente. Jetzt sehen wir uns das Undenkbare an: Erdbebentechnik.

Wenn Sie jetzt die Augen verdrehen, denken Sie einmal darüber nach: Technologien wie HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) wurden bereits zur Manipulation der Ionosphäre eingesetzt. Was hindert ähnliche Fortschritte daran, Verwerfungslinien gezielt zu untersuchen?

Die Wissenschaft ist vorhanden. Die Technologie ist vorhanden. Und da Südkalifornien auf der San-Andreas-Verwerfung liegt , einer Zeitbombe seismischer Energie, ist die Region ein perfektes Ziel.

Das ist keine Verschwörung, sondern kritisches Denken. Fragen Sie sich: Warum jetzt? Warum hier? Wer profitiert von der Zerstörung Südkaliforniens?

Ein Erdbeben der Stärke 3,7 – 4,2 hat San Jose erschüttert und Schockwellen durch die gesamte Bay Area geschickt! Städte wie San Francisco, Oakland und Santa Rosa spürten die Erschütterungen und versetzten die Bewohner in große Besorgnis.

⚠️ Die Behörden warnen, dass dies möglicherweise nicht das Ende ist. In der Region werden Nachbeben oder weitere Erdbeben erwartet. Die Bewohner werden aufgefordert, wachsam zu bleiben und auf mögliche seismische Aktivitäten vorbereitet zu sein.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 13.01.2025