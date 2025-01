Einbalsamierer finden immer wieder faserige CV19-Impfgerinnsel – Biowaffenschüsse sind Demozid auf globaler Ebene

Es ist kein Wunder, dass alle im Dunkeln tappen, was die Todesfälle und Behinderungen angeht, die durch den CV19-Biowaffenimpfstoff verursacht wurden.

Laut Dr. Michael Yeadon (der 20 Jahre lang bei Pfizer arbeitete und neue Medikamente auf den Markt brachte) wurden weltweit mehr als fünf Milliarden Menschen mit dem CV19-Impfstoff geimpft, davon allein mindestens 200 Millionen in den USA.

Wenn man im Internet nach negativen Auswirkungen des CV19-Impfstoffs sucht, taucht als Erstes die CDC auf, die sagt: „Die meisten Nebenwirkungen sind leicht bis mittelschwer.“

Laut Dr. Betsy Eads ist das eine glatte Lüge, und was Dr. Eads jeden Tag in den Krankenhäusern sieht, erzählt die wahre Geschichte, die von so ziemlich allen Beteiligten vertuscht wird.

Dr. Eads sagt: „Es gibt einen Boom bei Eingriffen in Krankenhäusern. Diese Ärzte verdienen das große Geld. … Sie führen Eingriffe wie Herzkatheteruntersuchungen durch, entfernen Blutgerinnsel, führen interventionelle Radiologie durch … bei Blutgerinnseln, die ins Gehirn wandern und Schlaganfälle verursachen. (Geimpft vs. Ungeimpft: Die COVID-19-Bruchlinie ist jetzt deutlich)

Es geht um große Eingriffe, lange Krankenhausaufenthalte und es wird viel Geld damit verdient, nicht nur für die Ärzte und die Krankenhäuser, sondern für das ganze System. Es ist kaputt und es geht nur ums Geld. Es geht nicht um Gesundheit und Heilung.“

Die Zahl der Nebenwirkungen der CV19-Injektionen wird laut mehreren Studien stark unterschätzt. In einer Studie heißt es: „Weniger als 1 % der Nebenwirkungen des Impfstoffs werden gemeldet.“ Steve Kirsch, der die Wahrheit über den CV19-Impfstoff verkündet, hat gerade mehrere dieser Studien auf seinem Substack aufgelistet.

Kirsch hat auch eine lange Liste von Fakten aufgeführt, die besagen, dass „COVID-Impfstoffe unsicher sind und dass man der medizinischen Gemeinschaft nicht trauen sollte.“

Der Vermögensverwalter und Analyst Ed Dowd hat neue Zahlen zu Behinderungen veröffentlicht, die jetzt allein in den USA auf 4,8 Millionen angestiegen sind.

Auch die Krebserkrankungen, insbesondere bei jungen Menschen, sind um etwa 10 % gestiegen. Zählt man das zur Gesamtzahl der Todesfälle auf der ganzen Welt hinzu, sind das mindestens 15 Millionen Morde seit Einführung der CV19-Impfungen, und man hat eine ausgewachsene Katastrophe, die kein Ende zu nehmen scheint.

Hinzu kommt, dass die durch die Impfung Verletzten nicht behandelt werden und auch nie behandelt werden werden, wenn die Vertuschung der CV19-Biowaffenimpfung weitergeht.

Dr. Eads sagt: „Trump wird RICO (Racketeering) nutzen, um die Absprachen zwischen Ärztekammern, Zeitschriftenartikeln und der Pharmaindustrie aufzudecken.

Dieselbe Absprache, die zur Entlassung mehrerer Ärzte (weil sie vor den CV19-Impfungen gewarnt hatten) und zu Sanktionen durch Ärztekammern in mehreren Staaten geführt hat, wird mit RICO-Verstößen belegt. Leute werden verhaftet werden …

In Amerika sind wahrscheinlich 15 bis 17 Millionen Menschen durch die CV19-Impfstoffe gestorben – es wird einfach nicht genug darüber berichtet.

Ich stehe zu dem, was ich in einer meiner ersten Sendungen mit Ihnen gesagt habe, nämlich dass ich glaube, dass wir im fünften Jahr (seit Beginn der CV19-Impfungen) fast eine Milliarde Menschen haben werden, die durch diese Biowaffenimpfungen entweder dauerhaft behindert oder gestorben sind.“

Abschließend sagt Dr. Eads: „Das ist nicht nur organisiertes Verbrechen, sondern es wurden auch alle 10 Nürnberger Gesetze verletzt. Es handelt sich also auch um Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Sie können nach dem RICO-Gesetz oder nach den Nürnberger Strafgesetzen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden. Diese Geschichte ist riesig. Es gab mehr Tote als in jedem Krieg. …

Das sind Biowaffen. Das ist Demozid. Das ist Mord. Sehen Sie sich all die Umfragen an, die es gibt und in denen Familienmitglieder sterben oder dauerhaft behindert sind. Das ist einer von drei oder vier Menschen. Es ist unglaublich, wie viele Menschen jetzt von diesen Biowaffen betroffen sind.“

Einbalsamierer finden immer wieder faserige CV19-Impfgerinnsel

Die Ergebnisse der dritten jährlichen „2024 Worldwide Embalmer Blood Clot Survey“ sind da, und die Erkenntnisse sind grausig und beängstigend zugleich.

Der pensionierte Airforce Major Tom Haviland führt diese Umfrage durch, seit er 2021 von seinem Job auf dem Luftwaffenstützpunkt Wright-Patterson entlassen wurde, weil er sich NICHT gegen die Biowaffe CV19 impfen ließ. Haviland ist der einzige weltweit, der eine Umfrage unter Einbalsamierern durchführt, um das „ungewöhnliche Phänomen großer, grotesker ‚weißer, faseriger Gerinnsel‘ in den Venen und Arterien von Leichen“ aufzudecken.

Haviland kam auf die Idee, die Umfrage unter Einbalsamierern zu starten, nachdem er den Film „Died Suddenly“ gesehen hatte. Haviland erklärt: „Ungefähr die Hälfte des Films handelt von sechs oder sieben Einbalsamierern, die begannen, diese weißen, faserigen Gerinnsel in den Leichen zu finden, die sie einbalsamierten …

In der 13. Minute wird eine erstaunliche Feststellung gemacht. Ein Einbalsamierer aus Indiana, Wallace Hooker, hielt am 26. Oktober 2022 auf einer Einbalsamiererkonferenz in Columbus, Ohio, einen Vortrag. Er hielt seinen Vortrag vor einem Raum mit etwa 100 Einbalsamierern.

Er zeigte ihnen Fotos der weißen, faserigen Klumpen, die er seit etwa einem Jahr aus seinen Leichen gezogen hatte, und fragte per Handzeichen, wie viele von Ihnen diese weißen, faserigen Klumpen sehen.

Er sagte, fast alle 100 Einbalsamierer im Raum hoben die Hand und sagten ja. Dann fragte er, wann Sie sie zum ersten Mal gesehen haben. Sie alle sagten, etwa sechs Monate nach der Einführung der Covid-Impfstoffe.“

Also startete Haviland vor drei Jahren seine eigene weltweite Umfrage unter Einbalsamierern. In seiner jüngsten Umfrage unter Einbalsamierern aus aller Welt im Jahr 2024 „traten bei gewichteten durchschnittlich 27,5 % der Leichen weiße, faserige Gerinnsel auf“.

Außerdem sehen 83 % der Einbalsamierer in der Umfrage von 2024 diese langen, faserigen Gerinnsel. Laut Haviland zeigt die diesjährige Umfrage von 2024, dass der Trend zunimmt und nicht abnimmt. Haviland sagt: „Dies ist ein Phänomen, das die Einbalsamierer vor 2020 nie gesehen haben.

Vor 2020 sahen sie nur zwei Arten von Gerinnseln. Die einen heißen ‚Traubengelee‘-Gerinnsel und sie sehen aus wie dunkles Traubengelee. Sie lösen sich wie Traubengelee leicht in der Hand auf. Es gibt auch etwas, das ‚Hühnerfett‘-Gerinnsel genannt wird, die viel kleiner, gelb und sehr leicht reißen.

Sie unterscheiden sich stark von diesen großen, langen, weißen, faserigen Gerinnseln. Sie können bis zu zwei Fuß lang werden und sind zäh, gummiartig und elastisch. Die Einbalsamierer, die ich untersucht habe, haben sie noch nie zuvor gesehen. Sie sind sehr, sehr ungewöhnlich.“

Laut Haviland möchten viele Einbalsamierer NICHT an seiner Umfrage teilnehmen. In diesem Jahr konnten 301 Einbalsamierer an der Umfrage zu Blutgerinnseln teilnehmen, obwohl Tausende von ihnen darum gebeten wurden.

