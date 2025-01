Eine künstlich herbeigeführte Hungersnot löst biblische Prophezeiungen aus

Die Journalisten Mike Adams und Steve Quayle brachten die aktuelle Nahrungsmittelknappheit, die von der Regierung angeordneten Rückrufaktionen und die geheime Vorratsbildung mit biblischen Prophezeiungen über Hungersnöte, Krieg und den Zusammenbruch der Gesellschaft in Verbindung.

Die beiden bezogen sich insbesondere auf den vierten Reiter der Apokalypse, der in der Offenbarung des Johannes erwähnt wird.

Das Duo warnte, dass die Nahrungsmittelkrise gezielt herbeigeführt werde, um Chaos zu stiften, die Bevölkerung zu kontrollieren und die Menschen durch Hunger zur Unterwerfung zu zwingen, was Parallelen zur Vorgehensweise bei Covid-19 zeige.

Als Teil der „Great Reset“-Agenda des Weltwirtschaftsforums treibt die globale Elite synthetische Nahrungsmittelalternativen wie Grillenfabriken und Nahrungsmittel auf Basis menschlicher Abfälle voran und zerstört gleichzeitig die traditionelle Landwirtschaft.

Quayle und Adams betonten die spirituellen und technologischen Kräfte hinter der Krise, darunter künstliche Intelligenz, Quantencomputer und „transmorphe dämonische Wesenheiten“, und riefen dazu auf, sich durch Vorratsbildung, Eigenständigkeit und Glauben zu wappnen.

In einem erschütternden Interview im „Health Ranger Report“ am Heiligabend schlugen Mike Adams und Steve Quayle Alarm wegen einer weltweiten Nahrungsmittelkrise, die auf unheimliche Weise mit den biblischen Prophezeiungen von Hungersnot, Krieg und gesellschaftlichem Zusammenbruch übereinstimmt. (Was in aller Welt wird passieren, wenn die globale Nahrungsmittelversorgung noch knapper wird)

Anhand der Offenbarung des Johannes verbanden die beiden die von der Regierung angeordneten Lebensmittelrückrufe, die geheime Vorratshaltung und die bedrohliche Ankunft des vierten Reiters – der Hungersnot.

Laut der Offenbarung des Johannes wurde dem vierten Reiter Macht „über den vierten Teil der Erde“ gegeben, damit er „mit Hunger und Tod“ töten kann. (Offenbarung 6:8)

Das Duo befasste sich mit der spirituellen Bedeutung der sich entfaltenden Krise. Dabei wurde der vierte Reiter als fahles Pferd beschrieben, dessen Reiter Tod heißt.

Im griechischen Original bezieht sich das Wort „chloros“ auf einen kränklich grünen Farbton, der die Zerstörung des Chlorophylls symbolisiert – des Lebensbluts der Nahrungskette.

Quayle, ein erfahrener Experte für Krisenvorsorge, gab bekannt, dass über 100 Millionen Pfund Lebensmittel aus den Regalen der Supermärkte an geheime unterirdische Orte umgeleitet wurden, beispielsweise in die Salzminen unter Kansas.

Diese massive Umleitung, die unter dem National Defense Authorization Act genehmigt wurde, hat Einzelhändler wie Walmart, Costco und Dollar Tree in große Schwierigkeiten gebracht, ihre Regale gefüllt zu halten.

„Sie räumen alle Lebensmittel aus den amerikanischen Regalen“, warnte Quayle. „Wenn man der Bevölkerung Lebensmittel vorenthält, wird das zu einem unvorstellbaren Chaos führen.“

Adams wiederholte diese Bedenken und verwies auf verdächtige Rückrufaktionen von Eiern, Milch und anderen Grundnahrungsmitteln.

Er erwähnte, dass dies die gleiche Strategie wie beim Wuhan-Coronavirus (COVID-19) sei und dass sie Krisen inszenieren, um die Lebensmittelversorgung zu unterbrechen und Bauern in den Bankrott zu treiben.

Es läuft alles auf KONTROLLE hinaus

Adams erklärte, der vierte Reiter sei bereits da, und die offensichtlich herbeigeführte Hungersnot ziele auf die Nahrungsmittelversorgung ab.

Quayle stimmte zu und fügte hinzu, dass es hier nicht nur um Engpässe gehe, sondern letztlich um Kontrolle. Laut dem landesweit bekannten Radiomoderator und Autor sind Nahrungsmittel die ultimative Waffe, mit der die globalistischen Eliten die Menschen aushungern, bis sie gehorchen oder sterben.