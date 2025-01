Ex-EU-Funktionär droht Deutschland mit Wahlannullierung – Linker Terror bei AfD-Parteitag (Videos)

Teile die Wahrheit!

„Wir haben es bereits in Rumänien getan“, poltert der ehemalige EU-Funktionär Thierry Breton im französischen Fernsehen. Und meint damit, die Wahlen in Deutschland zu annullieren. Sein Grund: Musk und die AfD.

Der ehemalige EU-Kommissar Thierry Breton hat Deutschland gedroht, die EU könne die Bundestagswahl notfalls annullieren lassen, sollte sich der US-Milliardär Elon Musk zu sehr in den Wahlkampf einmischen.

„Das haben wir in Rumänien getan und müssen es natürlich auch tun, wenn es in Deutschland notwendig ist“, betonte der einstige Unternehmer am Donnerstag in einem Gespräch mit dem französischen Nachrichtensender BMF TV.

Der EU stehe dafür das geeignete Gesetzesinstrumentarium bereit, betonte Breton. „Es geht darum, unsere Demokratie in Europa zu schützen.“ Natürlich habe Musk als normaler Bürger das Recht, zu sagen, was er denke.

„Sobald er das aber auf seinen Plattformen hier in Europa macht, regulieren wir. Die Gesetze dafür gibt es“, versicherte der 69jährige Pariser. (Der völkerrechtliche Status Deutschlands und die Kanzlerakte)

🔴 Ingérence d’Elon Musk en Europe : „Il faut faire appliquer la loi européenne pour protéger nos démocraties“, insiste Thierry Breton, ancien commissaire européen. „Il faut arrêter de dire que le monde dépend de Mr Musk“.#ApollineMatin pic.twitter.com/4Rjw0kcQzd — RMC (@RMCInfo) January 9, 2025

Hat sich die EU in die rumänische Präsidentschaftswahl eingemischt?

Musk hatte am Donnerstag auf seiner Kurznachrichtenplattform X ein öffentliches Gespräch mit AfD-Co-Chefin Alice Weidel abgehalten und dabei erneut zur Wahl der AfD in Deutschland aufgerufen.

Mit seiner Wortmeldung legte der einstige EU-Funktionär Breton nun nahe, die Europäische Kommission könne dies als unzulässige Wahlkampfeinmischung werten.

Brisant: Mit seinem BMF TV-Interview deutete Breton an, daß die Präsidentschaftswahl in Rumänien vergangenen Jahres nur durch Intervention der EU vom Verfassungsgericht des Landes annulliert worden sein könnte.

Die öffentliche Diskussion rund um das gute Abschneiden des rechten Kandidaten Călin Georgescu wurde zuvor von Vorwürfen illegaler Wahlkampfhilfe vonseiten Rußlands auf der Plattform TikTok bestimmt.

Linker Terror: Weidel von der Antifa angegriffen, Privatadressen von AfDlern veröffentlicht

In Riesa hat am Samstag der Parteitag der AfD mit Verzögerung begonnen. Weit vorher haben linke Gegendemonstranten erfolglos versucht, diesen zu verhindern. Derweilen hat die Antifa Privatadressen von zahlreichen AfD-Politikern veröffentlicht. Wie irre diese linke bis linksterroristische Szene hantiert, zeigt sich vor Ort.

In Riesa laufen seit dem frühen Morgen linke bis linksextremistische Protestaktionen gegen den Bundesparteitag der AfD. Die „Demonstranten“, wie sie von den Mainstreammedien beschönigend genannt werden, reisten bereits am frühen Morgen mit Bussen und Zügen an und hatten versucht, alle Zufahrtswege zur Halle zu blockieren.