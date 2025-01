Ex-Jesuit enthüllte das dunkelste Geheimnis der Menschheit: Die Erde wird von interdimensionale Wesen kontrolliert (Video)

Der Autor schreibt weiter, dass diese Wesen in der Antike als Götter verehrt wurden und dass sie sogar Jesus Christus ein Begriff waren.

In der „Ersten Apokalypse des Jakobus“ sagt er zu seinem Bruder Jakobus, dass unsere Welt von Dämonen, den Archonten, bewacht wird, die den Weg der Seelen zwischen der materiellen Welt und dem Jenseits blockieren, weshalb die Seele der Menschen in einem ewig fortwährenden Kreislauf des Leidens gefangen gehalten wird. Jesus bezeichnete die Wesen als „Wächter“ oder „Herren der Welt“.

Der britische Autor David Icke, der sich unter anderem auch auf Aussagen des Zulu-Schamanen Credo Mutwa bezieht, ist der Überzeugung, dass die Wesen eine Kreuzung zwischen Außerirdischen und Menschen sind.

Gnostiker vertreten die Theorie, dass die Wesen bereits lange vor der Entstehung der Erde in unser Sonnensystem eintraten. Auch sie beschreiben sie als verborgene, negative Kontrolleure der Menschen.

Salvador Freixedo trat im Alter von sechzehn Jahren in den Jesuitenorden ein und gehörte ihm dreißig Jahre an. Durch die Nähe zum Orden und anderen großen Institutionen, erhielt der Forscher Zugang zu Informationen, die der Öffentlichkeit bis heute unbekannt geblieben sind.

Seit den 1950er Jahren herrschte zwischen Freixedo und der katholischen Kirche bis zu seinem Tod eine Art Feindschaft. Eine der Hauptgründe ist, dass er die Lehren der Kirche kritisch hinterfragt hat und nicht alles geglaubt hat, was den Gläubigen erzählt wird.

Das hat der Autor auch in seinen Werken zum Ausdruck gebracht. Er kam sogar dafür ins Gefängnis. Auch eine Gefängnisstrafe hielt den Autor und Forschern nicht davon ab, weiter den Finger in die Wunde stecken.

Nicht locker gelassen

Im Gegenteil: Am Ende war sich Freixedo im Klaren über die Tatsache, dass tatsächlich etwas dran sein muss, an dem, was er zu Papier gebracht hat; und dass es sich lohnt, nicht locker zu lassen, sondern weiterzumachen.

Der Jesuitenorden empfahl Freixedo nach der Veröffentlichung seines Buches Mi Iglesia duerme! im Jahr 1969, den Orden zu verlassen – was er auch tat. Anschließend widmete sich der Autor ganz der Forschung. Vor allem der UFO-Forschung.

In seinen Werken spricht Freixedo vorrangig über die Beziehung zwischen Religion und Außerirdischen. Die Titel seiner Bücher sind für die damalige Zeit kontrovers. Extreaterrestres Y Religion , Defendámonos de los dioses, Die menschliche Farm.

Freixedo bringt klar zum Ausdruck, dass die Menschen entweder Sklaven oder Spielzeug dieser Wesen sind, die sich selbst für überlegen halten und seit frühester Zeit als Götter in Erscheinung treten.

Gnostiker vermuten, dass die Wesen möglicherweise sogar der Ursprung aller psychischen Erkrankungen sind. Laut Salvador Freixedo beherrschen sie sowohl Materie und Geist als auch Technologien, mit der sie den gesamten Planeten kontrollieren können.

Der Autor setzt die Menschen mit Ameisen gleich , weil sie für diese Wesen nur Insekten sind, die kommen und gehen, während diese Wesen eine Realität erschaffen, die für unser Verständnis völlig fremd ist.

Der Forscher und Autor Robert Stanley behauptet in seinen Werken, dass sie von Weltraumreisenden vor Tausenden von Jahren über ein Sternentor in unser Universum gebracht wurden. Stanley bezieht sich auf gnostische Texte aus dem alten Ägypten, die Nag Hammadi Texte. Laut denen gibt es zwei Archontentypen: Reptiloide und embryonale.

Der Autor der Reptilien-Agenda, John Lash, schreibt, dass die gnostische Psychologie der noetischen Wissenschaft der Mystery Schools Archonten als außerirdische Kraft sehen, die den menschlichen Geist unterbewusst berühren und die menschliche Intelligenz von ihrem richtigen und gesunden Weg abbringen, was zur Folge hat, dass bestimmte Menschen häufig zu irrationalen und menschlich untypischen Handlungen neigen, die sich in Krieg, Macht, Gier und Unterdrückung zeigen.

Seit der Antike treten die Wesen als Götter, Jungfrauen, Messiasse oder Erleuchtete in Erscheinung, um das Energiefeld der Menschen zu besetzen, um deren Energie abzuziehen.

Nur ein bloßes Stück Vieh

Die Wesen bringen die Menschen dazu, rastlos von einem Ort zum anderen zu wandern, ohne dass die verstehen, was mit ihnen los ist. Lash geht aber davon aus, dass sie nicht real sind, sondern nur im Kopf existiert.

Laut Salvador Freixedo besteht ihre erfolgreichste Technik darin, eine religiöse Ideologie zu verwenden, um ihre eigene Denkweise zu unterdrücken und durch unsere zu ersetzen.

Der Autor fand heraus, dass die Wesen dazu in der Lage sind, über Religionen und Politik den Geist der Menschen so zu infiltrieren, dass sich viele sogar gegen ihr angeborenes Potential wenden und die Gesetze der Natur verletzen.

Gnostiker vermuten sogar, dass die Wesen den Geist soweit manipulieren können, dass viele Menschen nicht mehr in der Lage sind, ihre eigenen Fehler zu korrigieren.

In seinem Werk Die menschliche Farm schreibt Feixedo, dass der Mensch für diese Wesen nur bloßes Vieh ist, weil er ihnen als geeignete Energiequelle dient.

Das heißt, die Wesen verschaffen sich Zugang zum Bewusstsein der Menschen und nutzen ihre Vorstellungskraft und die Macht des Scheins, der Täuschung und Verwirrung, etwa wenn Menschen der Vorstellung verfallen sind, übermenschliche Macht zu besitzen. Spätestens dann wird die Vorstellung für Betroffene real und sie unterliegen einer selbsterfüllenden Täuschung.

Freixedo äußert die Vermutung, dass die Wesen mithilfe fortschrittlicher Technologie, die sie ihren treu ergebenen Dienern zur Verfügung stellen, auch in der Lage sind, Naturereignissen und anderen Katastrophen auszulösen. Der Autor schreibt:

„Sobald sie merken, dass die Menschen beginnen aufzuwachen, verursachen sie Dürreperioden und Überschwemmungen, die zu Hungersnöten führen, weil Katastrophen ihre mächtigste Waffe sind.“

In der Antike wurden diese Wesen als Götter beschrieben. Grausam,. Lüstern und von großer Gestalt. In alten Überlieferungen wird berichtet, dass sie in der Lage sind, das Erbgut der Menschen nach ihrem Belieben zu verändern, um es ihren eigenen Zwecken anzupassen. Bemerkenswert ist, dass viele Überlieferungen auch in der Bibel zu finden sind.

Laut Freixedo waren all diese Tatsachen Historikern und der Kirche nicht nur bekannt, sondern äußerst unangenehm, weshalb sie verheimlicht wurden. Der Kirche ist seinen Worten nach auch bekannt, dass es eine Verbindung zwischen den sumerischen Göttern und den biblischen Gott gibt.

Freixedo war der Überzeugung, dass sämtliche Regierungen über die Existenz der Wesen in Kenntnis gesetzt sind, ihr Wissen aber vor der Öffentlichkeit geheim halten.

Religionen: Mehr Leid als Freud

Der Forscher behauptet, dass die Regierungen wichtige Abkommen mit den Wesen geschlossen haben und ihnen im Austausch von fortschrittlicher Technologie erlauben, Experimente an Menschen durchzuführen.

Der Autor fand außerdem heraus, dass diese Wesen nicht im Himmel oder auf fernen Planeten leben, sondern tief unter der Erde in riesigen Städten. In seinem Buch Teovilogie – Der Ursprung des Übels in der Welt, bezeichnet Freixedo die korrupten Herrscher als willenlose Marionetten der vermeintlichen Götter.

Er beschuldigt die katholische Kirche und andere Religionen, Handlanger ihrer finsteren Pläne zu sein. Für Freixedo stand bis zu seinem Tod außer Frage, dass die Regierungen weltweit mit diesen fremden Intelligenzen in Kontakt stehen. Der Autor zitiert dazu eine Aussage von Karla Turner, einer Expertin für Entführung:

„Sie können ein Auto von der Straße verschwinden lassen, ohne dass andere Fahrzeuginsassen das bemerken. Sie können in den Geist eindringen, wann immer sie wollen. Sie können Krankheiten, psychische Probleme hervorrufen und Drogenabhängigkeit fördern. Sie können sogar Kriege auslösen.“

Auf die Frage, welchen Einfluss Religionen auf die Menschen haben, antwortete Freixedo einmal:

„Religionen haben der Menschheit mehr Leid als Freude gebracht und sind größtenteils die Ursache für das kulturelle, soziale und technologische Zurückbleiben vieler Gesellschaften weltweit.“

Auch Gnostiker haben die Tyrannei im Glauben erkannt. Die metaphysischen Fantasien, die die militärischen Agenden untermauerten im Aufstieg des frühen Christentums. In Bezug auf die Heiligtümer gibt es dort eine Mischung aus Eifer, Erwartung, ehrfürchtiger Angst und sogar Furcht vor der Androhung ewiger Strafen.

Vor vielen Jahren wurde Freixedo in einer spanischen Fernsehsendung gefragt, was seine Botschaft an die Menschheit sei. Er sagte:

„Ich möchte, dass die Menschen ihren Verstand benutzen und aufhören, sich beeinflussen zu lassen. Wir werden von Geburt an konditioniert, durch Politiker, Religion, Banken, das Fernsehen – durch alles.

Ich möchte, dass die Menschen beginnen, ihren eigenen Kopf zu benutzen, beginnen, sie selbst zu sein. Damit wir vielleicht eine besser Welt schaffen können..“

Freixedo verstarb im Oktober 2019 im Alter von 96 Jahren. Er hinterließ der Welt ein mächtiges Vermächtnis in Form wichtiger Einblicke in das, was sich hinter Religion und Politik verbirgt.

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

