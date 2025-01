In der Silvesternacht schlugen Blitze in das US-Kapitol, das Washington Monument, das Empire State Building und das One World Trade Center ein (Video)

Teile die Wahrheit!

In den letzten Tagen sind viele wirklich seltsame Dinge passiert. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet, aber was passiert ist, ist so ungewöhnlich, dass es definitiv unsere Aufmerksamkeit erregen sollte.

Zum Beispiel schlug in der Silvesternacht ein Blitz in vier der berühmtesten Gebäude der Vereinigten Staaten ein. Wenn ein Blitz nur eines dieser Gebäude getroffen hätte, hätte man das leicht als Zufall abtun können, aber das ist nicht das, was wir erlebt haben. Von Michael Snyder

Ich weiß nicht, warum nicht mehr Leute darüber sprechen, denn was gerade in Washington D.C. und New York City passiert ist, ist in der Tat sehr seltsam.

Am Abend des 31. Dezember wurde ein spektakulärer Blitz, der das US-Kapitol traf, auf Video festgehalten…

urde ein spektakulärer Blitz, der das US-Kapitol traf, auf Video festgehalten…

Allein schon wäre ein solcher Blitzeinschlag wirklich außergewöhnlich.

Doch fast zeitgleich schlug auch ein Blitz in das Washington Monument ein…

300x250

Ich war fassungslos, als ich zum ersten Mal erfuhr, dass das US-Kapitol und das Washington Monument in der Silvesternacht beide von einem Blitz getroffen worden waren.

Aber das war noch nicht das Ende der Geschichte.

Es stellt sich heraus, dass am selben Abend auch das Empire State Building vom Blitz getroffen wurde…

300x250 boxone

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass drei ikonische Gebäude genau in derselben Nacht getroffen werden?

Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das an Silvester passiert?