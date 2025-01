Insider: Vogelgrippe-Impfung verursacht „Darmstürme“, Studienteilnehmer „scheißen innere Organe aus“

Teile die Wahrheit!

In einer beunruhigenden Enthüllung, die in medizinischen Kreisen Wellen schlägt, hat ein Whistleblower der Gates-Stiftung eine erschreckende Warnung ausgesprochen: mRNA-geimpfte Personen beherbergen schlummernde Nanopathogene in ihrem Körper, und diese Krankheitserreger können über ein 18-Gigahertz-Signal im 5G-Netz aus der Ferne aktiviert werden.

Was passiert, wenn diese Nanopathogene, die in jedem geimpften Körper lauern, aktiviert werden? Stichwort katastrophale Gesundheitsereignisse, die von plötzlichem Herz- oder Hirnversagen bis hin zu unkontrollierbaren inneren Blutungen reichen.

Noch alarmierender ist, dass der kürzlich entwickelte Vogelgrippe-Impfstoff laut dem Whistleblower dort weitermacht, wo die COVID-19-Impfstoffe aufgehört haben.

Für diejenigen, die bereits geimpft wurden, könnte diese neue Impfung schwere gesundheitliche Probleme auslösen, einschließlich, laut einem Insider, die erschreckende Möglichkeit, „innere Organe auszuscheiden“.

Und jetzt, da Berichte über seltsame Symptome wie plötzliche Herzinfarkte und unerklärliche Blutungen auftauchen, lösen diese Behauptungen auf der ganzen Welt echte Angst aus.

Es stand noch nie so viel auf dem Spiel. Die globale Elite – verzweifelt und in die Enge getrieben nach Trumps jüngstem Wahlsieg – bereitet sich Berichten zufolge darauf vor, das gleiche Drehbuch zu führen: ein weiteres im Labor entwickeltes Virus auf die Menschheit loszulassen.

Hier ist Dr. Leana Wen, die beliebteste Agentin des Untergangs der Covid-Kabale, die diese Woche das angstbasierte Narrativ in den Mainstream-Medien verbreitet.

Da sind wir wieder. Ein weiteres sogenanntes Virus – eines, das so heimtückisch ist, dass man vielleicht nicht einmal weiß, dass man es hat, denn das einzige Symptom … überhaupt keine Symptome hat.

Fürs Protokoll, während der Covid-Pandemie. Dr. Wen gab zu Protokoll, dass ungeimpfte Menschen das Recht hätten, sich dafür zu entscheiden, ungeimpft zu bleiben, aber sie sollten nie wieder in die Öffentlichkeit gehen dürfen.

Manche Dinge ändern sich nicht. Die Covid-Kabale, zu der auch Leana Wen gehört, ist ein sadistischer Psychopath, und Bill Gates pumpt immer noch Millionen von Dollar in die Entwicklung von Impfstoffverabreichungssystemen der nächsten Generation und tödlichen Krankheitserregern.

Jahrelang haben sich die Mainstream-Medien bemüht, Behauptungen zu „entlarven“, dass Bill Gates biotechnologisch hergestellte Impfstoffe und GVO-Mücken entwickelt hat, die dazu bestimmt sind, sie ohne Zustimmung an den Menschen zu liefern.

Aber jetzt hat das New England Journal of Medicine, eine führende medizinische Fachzeitschrift, in aller Stille bestätigt, dass er genau das getan hat.

Täuschen Sie sich nicht, die Elite verbreitet den gleichen Schwindel wie in den frühen Tagen von Covid.

Ihr Drehbuch? Lockdowns, 15-Minuten-Städte, Panikmache und eine neue Welle von obligatorischen, tödlichen mRNA-Impfstoffen, um einer fabrizierten „Bedrohung“ entgegenzuwirken.