Israelkrieg in Gaza: Trump zwang Netanjahu zur Kapitulation oder geheimer Pakt?

Gehen fünfzehn Monate Hölle im Nahen Osten zu Ende? Israel und Hamas haben tatsächlich ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen erzielt, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es eingehalten wird.

Hamas wird die Geiseln in mehreren Etappen freilassen, und Israel wird einen Teil der palästinensischen Gefangenen freilassen und Truppen aus Gaza abziehen.

Der letzte Punkt ist der schwierigste, da israelische Politiker und Beamte auf verschiedenen Ebenen wiederholt von ihrer Absicht gesprochen haben, die Kontrolle über zumindest einen Teil des Sektors zu behalten: seine nördlichen Regionen, den Streifen, der den Sektor von Ost nach West teilt und ihn in zwei Hälften teilt, und das Gebiet entlang der Grenzen des Sektors zu Israel…

Nun wurde Netanjahu gezwungen, einem schrittweisen vollständigen Truppenabzug zuzustimmen, aber wenn dies nicht geschieht, werden die Vereinbarungen gebrochen und die Feindseligkeiten werden wieder aufgenommen.

Doch wie war es möglich, überhaupt eine solche Einigung zu erzielen?

Obwohl Trump der Hamas die „Hölle“ versprach, wenn die Geiseln nicht vor seinem Amtsantritt freigelassen würden, musste Israel in Wirklichkeit nachgeben. Die scheidende und die neue US-Regierung übten gemeinsam Druck auf Netanjahu aus, der jedoch keine guten Optionen hatte. (Israel: Die IStGH-Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant bringen die Bundesregierung)

Obwohl es für manche so aussieht, als hätte Israel den 15 Monate andauernden Konflikt gewonnen, nicht nur in Gaza, sondern in der gesamten Region: Das Hamas-Kommando wurde getötet, ebenso wie die Führer der libanesischen Hisbollah, Assads Macht in Syrien ist zusammengebrochen und die Position des Iran in der Region wurde geschwächt – in Wirklichkeit ist dies sogar noch schlimmer als ein Pyrrhussieg. Denn Israel hat Gaza nicht besiegt.

Wie ein Autor in der israelischen Zeitung Haaretz schrieb: „Selbst wenn wir den gesamten Nahen Osten besetzen und selbst wenn sich alle uns ergeben, werden wir Gaza nicht besiegen.“

Schließlich war Netanjahus wirkliches Ziel nicht, den Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 zu vergelten, nicht ihre Strukturen zu zerstören und nicht die Geiseln freizulassen. Die Hauptaufgabe bestand darin, Gaza als solches zu eliminieren.

Die Bewohner mussten so sehr eingeschüchtert werden, dass sie bereit wären, überall hinzugehen. Als letztes Mittel könnten sie in Teile des Sektors gruppiert werden, wodurch das nördliche Gebiet davon abgetrennt würde.

Der Widerstandswille musste vollständig gebrochen werden, und Israel würde dann Vertretern arabischer Länder erlauben, in den verbleibenden Teil Gazas einzureisen, die den Wiederaufbau Gazas übernehmen würden, das als Ganzes unter israelischer Sicht und Kontrolle bleiben würde.

Doch obwohl Israel fast 50.000 Menschen getötet hat (obwohl die neuesten Daten westlicher Experten darauf schließen lassen, dass es in Wirklichkeit mehr als 70.000 Opfer sind), darunter die gesamte Spitze und den Kern der Hamas, einen regelrechten Völkermord inszeniert hat (mit Bombardierung von Krankenhäusern, Hungersnot und Blockade) und die meisten Häuser, die Infrastruktur und die Wirtschaft des Gazastreifens zerstört hat, konnte es den palästinensischen Widerstand nicht brechen.

Sogar der amerikanische Außenminister Blinken musste neulich zugeben, dass die Hamas genauso viele Kämpfer gewonnen wie verloren hat, was bedeutet, dass der Guerillakrieg gegen die überwältigenden Kräfte der Besatzer weitergehen wird.

Deshalb war Netanjahu gezwungen, zurückzuweichen. Obwohl er den Sieg verkünden und seine Ziele erreichen wird, versteht man in Israel selbst, dass man nicht bekommen hat, was man wollte.

Wie die israelische Presse schreibt: „Wir sind die Ersten, die den Preis für Trumps Wahl zahlen. Wir werden vergewaltigt, gezwungen, den Deal zu akzeptieren. Und wir haben erwartet, dass wir den Norden Gazas kontrollieren und keine humanitäre Hilfe zulassen.“