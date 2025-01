Ja, das stimmt: Zellen, DNA und Proteine ​​von abgetriebenen Föten sind in Impfstoffen für Kinder enthalten!

Viele wissen das schon so lange, aber es dauert immer noch an und Eltern werden immer noch nicht richtig darüber informiert, dass Zelllinien von abgetriebenen Babys ein wesentlicher Bestandteil der Impfstoffproduktion sind. Die Impfreaktion hat darauf geachtet.

Am 27. Dezember 2024 diskutierte Rechtsanwalt Aaron Siri mit Tucker Carlson über das umstrittene Thema Impfstoffe. Mitten im Gespräch brachte Siri ein Thema erneut zur Sprache, das nur wenige anzusprechen wagen: die Verwendung abgetriebener Babys in der Impfstoffforschung, -produktion und -entwicklung.

Vor mehr als acht Jahren veröffentlichte ich (Megan Redshaw) einen Artikel, der enthüllte, dass abgetriebene fötale Zelllinien für die Forschung, Produktion und Entwicklung von Impfstoffen verwendet wurden.

Ich lieferte auch detaillierte Informationen über die Abtreibungen und Beweise dafür, dass mehr als nur zwei vor langer Zeit abgetriebene Babys zur Entwicklung von Impfstoffzelllinien verwendet wurden (und dass der Prozess noch im Gange war). Dies geschah kurz bevor das Internet zensiert wurde und man noch auf diese Informationen zugreifen konnte.

Jahre später beschäftigte ich mich intensiv mit der Verwendung abgetriebener Babys bei der Forschung, Produktion und Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen.

Meine Absicht war es, die Ausnahmeregelung für religiöse Impfungen aufrechtzuerhalten und anderen die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für den Erhalt einer Ausnahme benötigten. (Offizielle Studie: Herzinfarktmedikamente in mRNA-Impfungen werden bis 2025 Milliarden Menschen töten (Video))

Natürlich befürworte ich auch die Einwilligung nach Aufklärung (Informierung über die Vor- und Nachteile, bevor die Einwilligung erteilt wird oder nicht). Einfach ausgedrückt glaube ich, dass die Menschen das Recht haben zu wissen, was sie ihrem Körper und damit ihren Kindern injizieren.

Wie es begann

Das Center for Medical Progress (CMP) veröffentlichte 2015 eine Reihe verdeckter Videos, die in erschreckender Detailliertheit zeigten, wie Planned Parenthood:

– illegal übertragene abgetriebene Föten, Organe und Gewebe;

– kriminelle Teilabtreibungen durchgeführt haben;

– vernachlässigte lebend geborene Frühgeborene

Diese Fälle wurden anschließend den Strafverfolgungsbehörden gemeldet.

Das Center for Medical Progress (CMP) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Überwachung und Berichterstattung über medizinische Ethik und Fortschritte widmet und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf bioethische Fragen wie Experimente an menschlichen Föten legt.

Von 2013 bis 2015 führte CMP ein 30-monatiges investigatives Journalismusprojekt zur Beschaffung, Entnahme und Übertragung abgetriebener fetaler Organe und Gewebe durch Planned Parenthood durch.

In diesen Videos scherzten Fachleute von Planned Parenthood während des Mittagessens beiläufig über veränderte medizinische Verfahren und steigende Risiken für Frauen, sich „intakte Präparate“ zu sichern. In einem Video wurde sogar gezeigt, wie ein lebendes Baby mit schlagendem Herzen getötet wurde, um sein Gehirn zu entnehmen.

Während das Ansehen der Videos traumatisch war, entlarvten sie doch eine zwielichtige Industrie, die durch unsere Steuergelder finanziert wird.

Einer der Gründe, warum Abtreibungen nach dem ersten Trimester so beliebt sind, liegt darin, dass sie lebendes fötales Gewebe für die Entwicklung von Zelllinien liefern, die in der Impfstoffproduktion und anderen biotechnologischen und pharmazeutischen Industrien verwendet werden.

Beispielsweise stammen die derzeit in Impfstoffen verwendeten Zelllinien von Föten in der 12. bis 20. Schwangerschaftswoche. Das Verbot der Abtreibung von Föten nach sechs Wochen steht im Widerspruch zu diesem Verfahren, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass Planned Parenthood vor der letzten Wahl 40 Millionen US-Dollar ausgegeben hat, um „Anti-Abtreibungs“-Gesetze in Staaten zu unterstützen, in denen sie noch nicht einmal leben.

Aber sollten wir überrascht sein? Schließlich ist dies das Erbe einer Organisation, die von einer Frau gegründet wurde, die an rassische Überlegenheit glaubte, gezielt Abtreibungskliniken in wirtschaftlich benachteiligten schwarzen Gemeinden errichtete und argumentierte, dass das beste „Geschenk“, das eine große Familie einem ungeborenen Kind machen könne, das Ende sei das Leben dieses Kindes.

Sollten wir etwas anderes erwarten von einem medizinischen und wissenschaftlichen Establishment, das darauf beharrt, dass wissenschaftlicher Fortschritt ohne den Einsatz abgetriebener Babys unmöglich sei, oder von der Biden-Regierung, die behauptet, Frauen zu „stärken“, indem sie sie von der Schwangerschaft befreit, während sie gleichzeitig Abtreibungen fördert und Impfungen aus fötalen Zellen, DNA und Proteinen stammen, vorschreibt?

Viele, die auf Demonstrationen Pro-Life-Schilder schwenkten und sich gegen Abtreibungen aussprachen , kritisierten schnell andere dafür, dass sie sich weigerten, ihre Kinder mit Impfungen zu impfen, die Bestandteile abgetriebener Föten von abgetriebenen Babys enthielten!

Tatsächlich haben einige der bekanntesten christlichen Organisationen und Publikationen diese Impfstoffe offen beworben und sogar Atheisten, die sich über religiöse Einwände lustig machten, eine Plattform geboten – und gleichzeitig eine entschiedene Haltung gegen Abtreibung gefordert.

Kein Wunder, dass die Leute verwirrt sind. Die Kirche sagt, man solle sein Kind impfen, sagt aber, man solle gegen Abtreibung sein, die Regierung schreibt Impfungen vor und Impfbefürworter tun so, als gäbe es das Thema nicht. Was ist also die Wahrheit?

Enthalten Impfstoffe Bestandteile abgetriebener Föten? Und wenn ja, ist das wirklich nur eine einmalige Sache? Oder ist es nur eine große Verschwörungstheorie? Denn wenn es wahr ist, leben wir in einer dystopischen Realität, direkt aus den Seiten des schlechtesten Science-Fiction-Romans, der je geschrieben wurde.

Die Wahrheit ist, dass dies kein Einzelfall war. Die Wahrheit ist, dass die Forschung an fötalem Gewebe Abtreibungen vorantreibt.

Beispielsweise stellte das NIH allein im Jahr 2018 103 Millionen US-Dollar für die Erforschung abgetriebenen fötalen Gewebes bereit. Trotz mehr als einem Jahrhundert solcher Forschung wurde jedoch keine Therapie entwickelt, die den Einsatz abgetriebener Föten erfordert – einschließlich Impfungen.

Viele Impfstoffe basieren jedoch auf abgetriebenen fötalen Zelllinien und enthalten restliche Zellen, DNA und Proteine ​​der Föten, die zur Herstellung dieser Zelllinien verwendet wurden.

Die verborgene Wahrheit: Inhaltsstoffe von abgetriebenen Föten in Impfstoffen für Kinder

Sie haben wahrscheinlich gehört, dass Impfstoffe keine Bestandteile von abgetriebenen Föten enthalten, oder vielleicht haben Sie gehört, dass, obwohl abgetriebene Babys zur Herstellung von Impfstoffen verwendet werden, der Impfstoff nichts mehr enthält, wenn er Sie oder Ihr Kind erreicht.

Das stimmt einfach nicht.

Haben Sie die Packungsbeilage des Windpocken-Impfstoffs gelesen? Wissen Sie, die Packungsbeilage, die der Arzt nicht mit Ihnen bespricht, wenn Sie Ihr Kind impfen lassen. In der Packungsbeilage heißt es, dass der Impfstoff Inhaltsstoffe von abgetriebenen Föten enthält.

„Dieses Produkt enthält auch Restbestandteile4 von MRC-5-Zellen, einschließlich DNA und Protein “, heißt es. Falls Sie sich fragen: MCR 5 ist der Code für den 14 Wochen alten Jungen, der das Vergnügen hatte, Gewebe aus seiner Lunge für die Impfungen Ihres Kindes zur Verfügung zu stellen. (In den Niederlanden wird die Impfung gegen Windpocken noch nicht praktiziert, aber in der MMR-Packungsbeilage heißt es beispielsweise, dass die Rötelnkomponente des Impfstoffs auf Lungenzellen eines abgetriebenen Babys gezüchtet wird – menschliche diploide Lungenfibroblasten WI-38) . Haben Sie die Zutatenliste der CDC gelesen ? Warum sollten sie Inhaltsstoffe von abgetriebenen Föten auflisten, wenn sie nicht tatsächlich in Impfstoffen enthalten sind? (Ein Archiv der Zutatenliste ist unten verlinkt. Nach der ersten Veröffentlichung dieses Beitrags hat die CDC dieses Dokument umgeschrieben, um die Erwähnung von Zutaten für abgetriebene Föten zu entfernen.) Mindestens 27 Impfstoffe enthalten abgetriebene Babyzellen, Zelltrümmer, Proteine ​​und DNA von abgetriebenen Babys, darunter (aber nicht beschränkt auf) Adenovirus, Polio, Dtap/Polio/HiB-Kombination, Hep A, Hep A/Hep B-Kombination, MMR, MMRV pro quad, Tollwut, Windpocken, Gürtelrose-Impfstoffe, Ebola, HIV, Tuberkulose, Malaria und Influenza sowie COVID-19-Impfstoffe.

Darüber hinaus befinden sich Hunderte von Impfstoffen in der Entwicklung, die abgetriebenes fötales Gewebe verwenden, sowie die COVID-19-Impfstoffe. Das war keine einmalige Sache Sie haben vielleicht auch gehört, dass nur zwei Babys in der Impfstoffforschung, -entwicklung oder -produktion verwendet wurden – und dass dies schon lange her ist, um die fortgesetzte Verwendung von Impfstoffen zu rechtfertigen, die Bestandteile abgetriebener Föten enthalten. Zutatenlisten: Inhoudsstoffen & Veiligheid Quellen: PublicDomain/stichtingvaccinvrij.nl am 21.01.2025

