Kommt „Trumpmageddon“? WEF, Projekt Stargate und der Dritte Tempel in Jerusalem

Die vergangene Woche war zweifellos eine der turbulentesten in diesem Jahrzehnt. Donald Trump legte als neu gewählter US-Präsident einen Blitzstart hin und unterzeichnete 22 Executive Orders, verkündete seinen Wunsch, Grönland zu amerikanisieren, die Kontrolle über den Panamakanal zu übernehmen, Verschlusssachen über JFK, RFK und Martin Luther King zu veröffentlichen, dass die USA die WHO und das Pariser Abkommen verlassen sollten, sowie die Verwendung von Zentralbankwährung in den Vereinigten Staaten zu verbieten. Von Jacob Nordangård

Er kündigte außerdem an, amerikanische Astronauten zum Mars schicken zu wollen.

Er zeigt, dass er im Gegensatz zu vielen anderen politischen Vertretern seine Versprechen einhält. Aber wer profitiert davon?

Trump & Weltwirtschaftsforum 2025

Währenddessen fand in der Schweiz in Davos das jährliche Treffen des World Economic Forum statt, bei dem Trump (der per Videokonferenz aus dem Weißen Haus zugeschaltet war) dieses Mal von Schwab und der Finanzelite mit überraschend viel Lob und Respekt begrüßt wurde. Es bleibt abzuwarten, ob auch andere globale Foren wie die G20 und der Weltregierungsgipfel ihre Rhetorik und Agenda an diese neuen Umstände anpassen werden.

Es ist bemerkenswert, dass die Vereinigten Staaten ab Dezember 2024 zusammen mit den beiden BRICS-Ländern Südafrika und Brasilien Teil der G20-Führungstroika sind. Trump wird im nächsten Jahr Gastgeber des G20-Gipfels sein.

Derzeit weht ein starker rechter Wind und die zunehmend bizarre Woke-Agenda scheint bald der Vergangenheit anzugehören.

In Davos lautete das Thema „Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter“, was angesichts der geopolitischen Realitäten weit hergeholt erscheint. Zusammenarbeit scheint keine hohe Priorität zu haben. Stattdessen ist ein KI-Wettrüsten zwischen den USA, China und Europa entstanden.

Klaus Schwab sagte in seiner Eröffnungsrede:

Wir stehen an der Schwelle zu dem, was wir hier das intelligente Zeitalter nennen, in dem künstliche Intelligenz und andere bahnbrechende Technologien und Innovationen Wirtschaftssysteme, Geschäftsmodelle und persönliche Lebensstile grundlegend verändern werden.

Laut Schwab birgt der Übergang große Risiken für die Menschheit, schafft aber gleichzeitig die Voraussetzung für eine neue Renaissance. Ein neues goldenes Zeitalter.

Der regelmäßige Teilnehmer am Weltwirtschaftsforum, Johan Rockström, sagte in der Sitzung „Natur und Klima: Eine Bestandsaufnahme“, dass das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (dessen Co-Direktor er ist) einen Prototyp für ein Kontrollzentrum für den Planeten Erde entwickelt hat, das Echtzeitdaten auf globaler Ebene sammeln wird, um Risiken zu erkennen und uns in einen „sicheren Manövrierraum für die Menschheit“ zu bringen.

Das ist jedoch nicht die Art von Kontrolle, für die Trump steht. Er lehnt den Umweltschutz ab und befürwortet „Drill Baby, Drill“. Stattdessen möchte er die neue intelligente Technologie nutzen, um Kriminalität und illegale Einwanderung zu verhindern. Also, gleiche Agenda, anderes Motiv. Alle Wege führen nach Rom.

Wie ich bereits erklärt habe, bin ich der Meinung, dass Trump der „Ralph reichts“ der Eliten ist, der die alte Ordnung zerstören, Chaos schaffen und letztlich den Weg für das neue multilaterale System ebnen wird, das im UN-Zukunftspakt festgelegt wurde.

Auf seine eigene Art und aus seinen eigenen Gründen beteiligt er sich immer noch am Aufbau der Grundlage für das, was ich als „das digitale Weltgehirn“ bezeichnet habe.