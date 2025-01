Medium verrät: Krasse Prognose für 2025 – das alte System zerfällt (Video)

Teile die Wahrheit!

Was bringt uns 2025? Eine Frage, die sich nach dem herausfordernden letzten Jahr viele Menschen stellen. Regenbogenkreis-Gründer Matthias Langwasser hat dazu das Medium Lumira befragt. Sie sagt, 2025 ganz im Zeichen der Zahl 9 steht und ein globales Abschlussjahr ist, das aufrütteln wird. Von Frank Schwede

2025 steht ganz im Zeichen der Zahl 9, die für Abschluss bedeutet. Das heißt, dass noch in diesem Jahr die alte Matrix und alte Gedankenmodelle auseinanderbrechen werden und die Menschheit zwangläufig gemeinsam etwas Neues schaffen muss. Eine neue Erde und eine neue Menschheit.

Umso wichtiger ist es nach Worten Lumiras, sich auf das Neue bewusst vorzubereiten, wobei die Betonung auf bewusst liegt, denn es geht um die Erhöhung des Bewusstseins und innere Stärke zu entwickeln, um persönlichen Herausforderung für die Zukunft besser gewappnet zu sein und um aktiv zur Heilung und Veränderung der Welt beizutragen. Lumira erklärt, was es mit der geheimnisvollen Zahl 9 auf sich hat:

„Jedes Jahr steht unter einer besonderen Energie. 2024 stand mit der 8 unter der Energie des Karmas. Es war das Jahr, wo wir das bekommen haben, was wir die Jahre zuvor gesät haben. 2025 steht unter der Energie der 9, die für Abschluss und Reinigung steht.“

Erde und die Menschheit existieren seit altersher in einem neunjährigen Zyklus. Das heißt, dass im neunten Jahr das Alte abgeschlossen wird. Lumira erklärt, was das für uns bedeutet:

„Wir werden vom Universum regelrecht in die Richtung geschubst, die alten Dinge, die wir nicht mehr brauchen, loszulassen. Doch für viele Menschen stellt sich die Frage, wie das gehen soll.“ (Auserwählt: Wenn du deine Schwingung einstellst, wirst du Zugang zu allem haben… (Video))

Lumira arbeitet schon eine ganze Weile mit Zahlen. Sie lebt quasi in einer Welt aus Zahlen. Sie sagt, dass die 9 die Zahl der Heilung und Vollendung ist und auch die Zahl des Materiellen, was in den zurückliegenden neun Jahren aufgebaut wurde. Lumira:

„Ist beispielsweise in diesen neun Jahren etwas schiefgelaufen, dann muss es noch in diesem Jahr zerstört werden. Wir sehen 2025 aber noch eine weitere interessante Zahl, nämlich zweimal die 2.

Die 2 ist die Zahl des Wassers und die Zahl des Mondes. Der Mond steht bekanntlich für Geheimnisse. Es könnte also sein, dass in diesem Jahr sehr viele Geheimnisse an die Oberfläche kommen.“

Beispielsweise Geheimnisse über Organisationen oder Menschen, die jetzt an die Öffentlichkeit gelangen. Das heißt, dass die alten Machthaber die Kontrolle über den Informationsfluss und über das Denken der Menschen verloren habe. Alles, was Jahrzehnte unterdrückt wurde, kommt in diesem Jahr an die Oberfläche. Lumira:

„Schon Ende 2024 ging es mit den Aufdeckungen los. Aber in diesem Jahr wird das viel stärker sein, weil die letzte Jahreszahl die 5 ist, die für Dynamik, Veränderung und Transformation steht. Die 5 ist auch die die Zahl des Lernens.

300x250

Das heißt, die Dinge, die öffentlich werden, werden sehr transformatierent für alle sein, sodass viele Menschen aus den Informationen ihre Lehren ziehen und ihr Aha-Moment bekommen werden.“

Feuer und Wasser werden uns durch das ganze Jahr begleiten

Bezogen auf die Zahl 2, die für Wasser steht, sieht Lumira, das bei vielen Menschen durch die Informationen die Emotionen hochkochen werden, die sie verwirren und möglicherweise weiter in die Angst treiben.

300x250 boxone

In der Astrologie dominieren in diesem Jahr die Elemente Feuer und Wasser, was bedeutet, dass es in diesem Jahr zu weiteren Überschwemmungen und auch Bränden kommen wird. Kalifornien hat bereits den Anfang gemacht. Wasser und Feuer werden uns also das ganze Jahr hindurch beschäftigen.

Die 9 steht nicht nur für Aufbruch, sondern auch für Revolution, was die Gefahr weiterer Kriege und Auseinandersetzungen nicht ausschließt. Wie sich das entwickeln wird, hängt nach Worten von Lumira ganz allein von den Menschen und dem Kollektiv ab. Sie sagt: