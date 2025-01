Meta: „Queere Menschen dürfen als verrückt bezeichnet werden“

Teile die Wahrheit!

Meta – Eigentümer von Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads – hat neue Änderungen an seinen Nutzerrichtlinien vorgenommen: Von nun an soll es keine Meinungs-Einschränkungen mehr gegenüber „marginalisierten Menschen“ auf seinen Plattformen geben.

Es ist also ab nun kein Verstoß mehr gegen die Richtlinien, wenn abwertende oder beschämende Wörter für einen anderen Nutzer aufgrund seiner sexuellen Orientierung, seines Geschlechts oder seiner Geschlechtsidentität verwendet werden.

„Es ist nicht richtig, dass wir über Themen im Fernsehen oder im Kongress zu sprechen, aber nicht auf unseren Plattformen.“

– so der neu ernannte „Head of Global Affairs“ von Meta, Joel Kaplan, in einem Blogbeitrag, in dem er die Änderungen ankündigte.

In einem verwandten Video beschrieb Meta-CEO Mark Zuckerberg die aktuellen Regeln des Unternehmens in diesen Bereichen als „nicht in den Mainstream-Diskurs passend„.

…“lässt nun Behauptungen über psychische Erkrankungen oder Anomalien aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung zu, angesichts des politischen und religiösen Diskurses über Transgenderismus und Homosexualität und der allgemeinen, nicht ernst gemeinten Verwendung von Wörtern wie ‚bizarr‘„.

Das bedeutet im Grunde, dass queere Menschen auf den Plattformen von „Meta“ auch als psychisch krank bezeichnet werden dürfen. (Neue Meldestellen im Vormarsch: Steht Deutschland vor einem Überwachungsstaat?)

Die Vorgabe, Hassreden könnten zu Offline-Gewalt anstiften, wurde ebenfalls aus der Richtlinie entfernt. Ebenso sind jetzt Aussagen zulässig, welche die Existenz geschützter Gruppen leugnen, oder Aussagen wie „sie sollten nicht existieren“.

Menschenrechtsgruppen freilich monieren: Dass diese Änderungen…

…“den Schutz von LGBTQ-Nutzern und anderen marginalisierten Gruppen erheblich schwächen„…

…und es ermöglichen, dass sich hasserfüllte und entmenschlichende Rhetorik auf allen Plattformen verbreitet.

Die Änderungen betreffen die EU-Mitgliedstaaten – vorerst – noch nicht.

Die bisherige Geschichte: Am 7. Januar sagte Meta-CEO Mark Zuckerberg, das Unternehmen werde die Faktenprüfer abschaffen und die Inhaltsrichtlinien vereinfachen, indem es die Beschränkungen für Themen aufhebt, da diese „nicht mit dem Mainstream-Diskurs in Einklang stehen“.

In einem fünfminütigen Video sagte er, das Unternehmen werde zu seinen Wurzeln zurückkehren, da die Faktenprüfer „zu politisch voreingenommen“ seien und „mehr Vertrauen zerstört als geschaffen haben, insbesondere in den USA“.

Nach Bekanntgabe der Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen 2016 sah sich Meta, damals noch als Facebook bekannt, mit heftigen Reaktionen konfrontiert, weil es politische Posts verbreitete, die dazu beitrugen, die Wahl zugunsten des designierten US-Präsidenten Donald Trump zu beeinflussen.