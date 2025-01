Nächste Demütigung: Syrische Machthaber lassen Baerbock-Fotos verpixeln

Und der Publizist Manaaf Hassan schreibt: “ So sieht sie also aus … die wertegeleitete, feministische Außenpolitik von Annalena Baerbock, mit der sie Deutschland vertritt. Männer, die ihr nicht mal die Hand geben. Und der Besuch bei einem Top-Terroristen des IS & der Al-Qaida, den vor wenigen Tagen noch die halbe westliche Welt mit einem Kopfgeld gesucht hat.

Während ihres Besuchs werden Minderheiten abgeschlachtet, gefoltert und ausgeraubt. Das passiert seit seiner Übernahme, seit fast 1 Monat. Zuvor auch in Idlib. Über Jahre. Frauen und Männer haben nicht dieselben Rechte. Schüler wurden geschlagen.

In viele Städten Syriens herrschen Terroristen nach ihrer eigenen Vorstellung eines Gottesstaats. Die Islamisierung des Justiz- und Bildungssystems schreitet voran. All das war vorher nicht möglich.

All das ist nur jetzt möglich, mit Al-Jolani, dem neuen Führer Syriens. Das ist die Außenpolitik von Annalena Baerbock. Das ist die Außenpolitik, mit der sie Deutschland vertritt. Das ist das, was man in Syrien 14 Jahre unterstützt hat.

Über die Zustände in Deutschland braucht man sich nicht wundern.”

Dem ist nichts hinzuzufügen.