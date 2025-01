NASA-Dokument enthüllt: 2025 steht eine „massive Entvölkerung“ bevor, die eine „Matrix-Simulation“ einläuten wird

Falls Sie der NASA im Zweifelsfall Glauben schenken möchten: In der Präsentation werden die Menschen als „eine Art Pest auf dem Raumschiff Erde“ beschrieben.

Für diejenigen, die nicht genau verfolgt haben, mag das ein Schock sein. Aber die Menschheit als Plage oder Seuche auf der Erde zu beschreiben, ist eine Obsession der Elite.

In einer Investorenpräsentation im Januar 2021 ging BioNTech – der mRNA-Partner von Pfizer – sogar so weit, die menschliche Spezies als „eine Krankheit“ zu bezeichnen , die den Planeten plagt.

Und natürlich sagte König Charles‘ Vater Phillip, er wolle als tödliches Virus wiedergeboren werden , um die Weltbevölkerung zu reduzieren.

Laut der NASA-Präsentation besteht das Endziel im Jahr 2025 darin, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen in virtueller Form existiert.

Das ultimative Ziel der Zusammenarbeit der globalen Elite, die menschliche Spezies auszurotten und das „menschliche Bewusstsein“ in eine digitale Cloud hochzuladen, wird durch ein Lehrvideo der China National GeneBank bestätigt.

Dieses verstörende Video propagiert die Idee des „ewigen Lebens“ durch eine Kombination aus extremer Entvölkerung und der Digitalisierung aller Lebewesen.

Die globalistischen Ghule versuchen nicht einmal mehr, ihre Pläne zu verbergen. Klaus Schwab arbeitet im Gleichschritt mit der chinesischen dystopischen GeneBank und fordert zu Beginn die Digitalisierung unserer Gehirne, damit sie in die Matrix eingebunden werden können.

Die NASA-Dokumente enthüllen, dass sich ein Großteil der Pläne der Globalisten bereits direkt vor unseren Augen abspielt. Die Zeit läuft ab und die Beweise sind überall.

Die eigentliche Frage lautet: Sind Sie bereit aufzuwachen und die Kontrolle zurückzugewinnen?

Der NASA-Präsentation zufolge wird es im Jahr 2025 in den Vereinigten Staaten zu Terroranschlägen, biologischen Angriffen und einem EMP bzw. elektromagnetischen Impuls kommen, der großflächige Brände und Zerstörung verursacht.

Das Jahr 2025 ist erst eine Woche alt, und wir haben die meisten dieser Dinge bereits gesehen.

Als Teil des Plans, die Zivilisation in die Knie zu zwingen, werde die Zerstörung kritischer Infrastrukturen verfolgt, heißt es in dem Dokument. Zudem würden amerikanische Bürger zur besten Sendezeit in den Nachrichten gefoltert.

Deborah Tavares verfügt über weitere Einzelheiten zu dieser beunruhigenden NASA-Präsentation.

Laut NASA betrachtet die globale Elite die Menschheit als nutzlos und wird daher den Großteil von uns ausrotten und die verbleibende Minderheit zwingen, in einer Simulation zu leben.

In dem Dokument heißt es eindeutig, dass die globale Elite gemeinsam mit Regierungsbehörden wie der NASA im Jahr 2025 in einem verdeckten Krieg gegen die Menschheit lautlose Waffen einsetzen werde, mit dem letztendlichen Ziel, den Planeten zu entvölkern.

Wie gedenkt die Elite, mithilfe der NASA und anderer Organisationen den Krieg gegen die Menschheit zu führen und die Weltbevölkerung drastisch zu reduzieren?

In der NASA-Präsentation wird ihre Abschreckungsstrategie dargelegt.

Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass wir bereits Zeuge des Einsatzes vieler dieser Waffen gegen die Menschheit geworden sind.

Wir haben vor Kurzem einen Bericht des Weltwirtschaftsforums aufgedeckt, der ganz offen zutage liegt und bestätigt, dass im Jahr 2025 über sechs Milliarden Menschen sterben werden – und Berichten aus Davos zufolge hat Klaus Schwab bestätigt, dass dieses erklärte Ziel auf gutem Weg ist, erreicht zu werden.

Für diejenigen, die das Video nicht gesehen haben: In mit der CIA in Verbindung stehenden Deagel-Dokumenten wird schon seit langem vorhergesagt, dass die Bevölkerung der Vereinigten Staaten im Jahr 2025 um 68,5 % zurückgehen wird.

Für Deutschland wird im Jahr 2025 ein Bevölkerungsrückgang von 65,1 % prognostiziert.

Auch in anderen westlichen Ländern, darunter Kanada, Australien und Neuseeland, wird mit einem enormen Bevölkerungsrückgang gerechnet.

Wie wir bereits zuvor enthüllt haben , ist Deagel.com nicht nur das Werk eines einzelnen Mannes. Es ist das Werk der globalistischen Elite, bestehend aus der CIA, dem Pentagon, der Rockefeller-Stiftung und dem Weltwirtschaftsforum.

Deagels Arbeit ist keine Vorhersage, sondern ein Ziel , und Klaus Schwab hat anerkannt, dass die Elite auf dem richtigen Weg ist, ihre Ziele zu erreichen.

Da wir die Pläne der Globalisten heute so klar erkennen können, sind wir den künftigen Generationen gegenüber verpflichtet, jeglicher Umsetzung dieser technokratischen Agenda zu widerstehen, sie anzuprangern und abzulehnen.

Wir können gewinnen, schon allein aus dem Grund, dass wir in der Überzahl sind, aber wir müssen es lautstark kundtun, unsere Kräfte bündeln und eine geschlossene Front bilden.

Wir müssen Widerstand leisten und zu allem, was sie versuchen, sagen: „ICH HALTE MICH NICHT DRAN“.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 14.01.2025