Offizielle Studie: Herzinfarktmedikamente in mRNA-Impfungen werden bis 2025 Milliarden Menschen töten (Video)

Teile die Wahrheit!

Milliarden von Menschen ließen sich impfen, weil sie glaubten, dies sei der Ausweg aus der Pandemie – oder zumindest, dass die Impfung sicher und wirksam sei.

Doch die Wahrheit ist: Sie wurden getäuscht. Die mRNA-Technologie ist nicht das Sicherheitsnetz, das sie zu sein versprach. Stattdessen tragen sie unter der Oberfläche eine tickende Zeitbombe mit sich.

Bahnbrechende neue, von Experten begutachtete Forschungsergebnisse, die von den Mainstream-Medien geflissentlich ignoriert werden, enthüllen die Wahrheit: Das Spike-Protein ist kein Wunder der modernen Wissenschaft, sondern ein Kardiotoxin , das Ihr Herz unbemerkt angreift.

Die Chemikalien in diesen Impfstoffen wurden mit der Präzision einer thermobarischen Bombe hergestellt – jede Komponente ist so kalibriert, dass sie einen Countdown auslöst. Und dieser Countdown? Er tickt in Richtung eines Herzinfarkts.

Und jetzt kommt das Erschreckende: Laut weltweit führenden Kardiologen gibt es bei Milliarden Geimpften ein Aktivierungsdatum. Bei den meisten dauert es fünf Jahre, bis die Schäden tödlich verlaufen.

Der Countdown hat begonnen. Die Weltbevölkerung wird bald zusammenbrechen. Sind Sie bereit, wenn die Bomben explodieren?

Eine Gruppe führender Kardiologen hat eine beunruhigende Warnung ausgesprochen: Der weltweite Anstieg von Herzversagen und damit verbundenen Todesfällen kann direkt mit einem „Kardiotoxin“ in Verbindung gebracht werden, das von den Covid-mRNA-Impfstoffen produziert wird. (Untersuchungen zeigen, dass die DNA-Kontamination in Pfizer-COVID-Impfstoffen die gesetzlichen Grenzwerte um das Vierfache überschreiten könnte)

Laut führenden Kardiologen in Neuseeland werden die von mRNA-Impfstoffen erzeugten Spike-Proteine ​​nun offiziell als Kardiotoxine anerkannt – Substanzen, die schwere und in der Regel irreversible Herzschäden verursachen.

Ihre im Rahmen einer von Experten begutachteten Studie veröffentlichten Erkenntnisse weisen darauf hin, dass dieses giftige Protein der Hauptschuldige hinter dem besorgniserregenden Anstieg von Herzerkrankungen und Todesfällen weltweit ist.

Experten geben nun zu bedenken, dass die Beweise nicht zu widerlegen seien: Covid-mRNA-Injektionen haben weltweit zu einem starken Anstieg der Todesfälle durch Herzinfarkte geführt.

Viele führende Angehörige der Gesundheitsberufe schlagen Alarm und es ist an der Zeit, eine ernsthafte öffentliche Diskussion über die wahren Risiken dieser Impfstoffe zu führen.

300x250

Wir wissen, dass diese ehrliche und offene Diskussion nicht in den Mainstream-Medien stattfinden wird.

Dem Establishment zufolge weiß man nicht, was die explosionsartige Zunahme von Krebserkrankungen und Herzversagen verursacht … aber man weiß, dass es nicht an den „Impfstoffen“ liegt.

Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit damit, sie zu bitten, ihre Logik zu erklären – sie sind nicht daran interessiert, die Meinung echter Menschen zu hören oder ihre Erfahrungen mit den Impfstoffen anzuerkennen.

300x250 boxone

Aus genau diesem Grund weigern sich die Aufsichtsbehörden seit den 1980er Jahren konsequent, eine Studie zum Vergleich geimpfter und ungeimpfter Personen durchzuführen – damals noch als den Impfstoffherstellern Immunität von der Haftung gewährt wurde.