Realität oder Täuschungen – nähern wir uns 2025 einer historischen Bekanntmachung? Video

Nahezu in allen Bundesstaaten der USA und in vielen anderen westlichen Ländern werden weiter unbekannte Flugobjekte am Himmel gesichtet.

Das Phänomen ist so alt, wie die Menschheitsgeschichte – und dennoch sieht vor allem in den USA alles nach einer scheinbar perfekten Inszenierung aus. Davon ist auch Astrophysiker Dieter Broers überzeugt, der sich in einemneuen Realitätsabgleich mit dem Thema beschäftigt. Von Frank Schwede

UFO´s sind kein Phänomen der Neuzeit und dennoch glauben viele Menschen, dass das, was da gerade am Himmel über den Vereinigten Staaten und vielen anderen westlichen Ländern passiert, mit revolutionärer Technologie in Verbindung steht.

Auf einen Großteil der gesichteten Objekte könnte das tatsächlich zutreffen. um für Verwirrung zu sorgen und ein uraltes Geheimes der Menschheitsgeschichte zu wahren: die Tatsache, dass wir nicht allein sind im Universum sind.

Das Phänomen in den USA erinnert an die mit Abstand prominenteste Sichtung der Neuzeit, die sich in der Nacht auf den 14. April 1561 über der fränkischen Stadt Nürnberg ereignet hat.

Hunderte Nürnberger sahen seltsame Objekte am nächtlichen Himmel der Burgstadt: Kugeln, Kreuze, Scheiben und Röhren, die laut den Augenzeugenberichten angefangen hatten zu streiten.

Das Himmelsspektakel dauerte rund eine Stunde – anschließend seien die Objekte „vom Himmel herab auf die Erde gefallen, als ob sie brennen“ und seien „mit viel Dampf allmählich vergangen“.

Einer der Augenzeugen war der Buchdrucker Hanns Glaser, der seine Beobachtung in seinem „Nürnberger Flugblatt“ beschrieb. Fünf Jahre später berichtete ein gewisser Samuel Coccius auf einem Flugblatt aus Basel von einer ähnlichen Beobachtung am Morgen des 7. August.

Die Augenzeugen sahen ebenfalls schwarze Kugeln am Himmel über Basel, die schnelle Bewegungen vollzogen, Kurven flogen und gegeneinander stießen, als ob auch sie einen Streit führten.

Woher die Objekte kamen, konnte nie geklärt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine n außerirdischen Ursprungs hatten, ist hoch.

Wiederholt sich in den USA dieser Tage eine ähnliche Geschichte?

Der Astrophysiker Dieter Broers vermutet in einer neuen Ausgabe seiner Realitätsabgleich-Reihe mit dem kanadischen Filmemacher Frank Jacob, dass wir es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit zwei parallelen Realitäten zu tun haben. Einer künstlich inszenierten Scheinrealität und einer natürlichen Wirklichkeit.

Das wirft nach Worten Broers die Frage in den Raum, warum uns eine Scheinrealität präsentiert wird und vor allem, welche Technologie dafür verwendet wird, die wir möglicherweise noch nicht kennen.

Eine Superwaffe oder bloß Illusion?

Handelt es sich, wie Experten vermuten, um eine Superwaffe, die seit mehr als fünfzig Jahren unter Verschluss gehalten wird? Was aber würde der ganze Zauber bringen, eine Geheimwaffe, vor der niemand Angst zu haben braucht, weil sie niemand kennt, so lange vor den Augen der Öffentlichkeit zu verstecken?

Andererseits tut jeder Experte so, als wüsste er nicht, von wem die Dinger stammen. Tatsache aber ist nun mal: Wenn sie fliegen, hat sie jemand gebaut. Die US Regierung behauptet, dass sie keine Bedrohung für die nationale Sicherheit sind, gleichzeitig aber behauptet sie, nicht zu wissen, was sie sind – welch ein Widerspruch.

Eine denkbare und durchaus logische Erklärung wäre, dass es sich um Lichtprojektionen handelt. Broers denkt in diesem Zusammenhang an das in den letzten Wochen im Zusammenhang mit den Sichtungen in New Jersey häufig in den Netzmedien zitierte Projekt „Blue Beam“.

