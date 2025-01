Top-Zitate von Weltführern, die von der Bevölkerungskontrolle fasziniert sind

Die globale Elite ist immer mehr vernarrt in die schmutzigen Ideen der Bevölkerungskontrolle . Diese anspruchsorientierten „Führer“ und „Einflussnehmer“ leben in einer unrealistischen Fantasie, losgelöst von der Realität, und glauben, dass Überbevölkerung die Grundursache vieler der dringendsten Probleme der Welt ist.

Viele unter ihnen betrachten die Menschheit als eine „Plage“ der Erde und befürworten extreme Maßnahmen, um das Bevölkerungswachstum einzudämmen und einen Umweltkollaps zu verhindern.

Sie führen Probleme wie Klimawandel, wirtschaftliche Instabilität und Ressourcenknappheit auf ein ungebremstes Bevölkerungswachstum zurück und warnen vor einer Zukunft, die von Armut, Krieg und Umweltzerstörung geprägt sein wird, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden.

Mit anderen Worten: Diese Leute wollen Ihr Gott sein und Bevölkerungskontrollstrategien umsetzen wie die kommunistischen Chinesen – ein Land, das die menschliche Fortpflanzung strikt einschränkt.

Nachfolgend finden Sie 47 Zitate prominenter Persönlichkeiten – von Wissenschaftlern und Politikern bis hin zu Aktivisten und Prominenten –, die die Tiefe dieser gefährlichen, anspruchsorientierten Ideologie offenlegen. (Insider über Pläne der Elite zur Entvölkerung: Wird es der Elite gelingen, Milliarden von Menschen zu beseitigen? (Video))

Kontrolle der Umwelt und der Ressourcen der Erde:

Diese Personen argumentieren, dass die Überbevölkerung eine Belastung für die Ressourcen und Ökosysteme unseres Planeten darstelle und deshalb eine Bevölkerungskontrolle erforderlich sei , um eine „ökologische Nachhaltigkeit“ zu gewährleisten.

David Rockefeller: „Die negativen Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf alle Ökosysteme unseres Planeten werden erschreckend deutlich.“

Richard Branson : „Die Wahrheit ist: Die Erde kann nicht genügend Nahrung und Trinkwasser für 10 Milliarden Menschen bereitstellen, ganz zu schweigen von Häusern, Straßen, Krankenhäusern und Schulen.“

Roger Martin: „Auf einem begrenzten Planeten ist die optimale Bevölkerung, die allen die beste Lebensqualität bietet, eindeutig viel kleiner als die maximale, die das bloße Überleben ermöglicht. Je mehr wir sind, desto weniger für jeden; weniger Menschen bedeuten ein besseres Leben.“

Julia Whitty: „Die einzige bekannte Lösung für die ökologische Überschreitung des Ziels besteht darin, unser Bevölkerungswachstum schneller zu verlangsamen, als es derzeit der Fall ist, und es letztendlich umzukehren. Gleichzeitig verlangsamen wir die Geschwindigkeit, mit der wir die Ressourcen unseres Planeten verbrauchen, und kehren sie letztendlich um.“

Philip Cafaro: „Ein Ende des Bevölkerungswachstums ist mit ziemlicher Sicherheit eine notwendige (aber nicht hinreichende) Voraussetzung, um einen katastrophalen globalen Klimawandel zu verhindern.“

Jane Goodall: „Unser Bevölkerungswachstum ist die Ursache für praktisch jedes einzelne Problem, das wir unserem Planeten zugefügt haben.“

Maurice Strong: „Entweder wir reduzieren die Weltbevölkerung freiwillig, oder die Natur wird das für uns tun, aber auf brutale Weise.“

Dave Foreman: „Meine drei Hauptziele wären, die Weltbevölkerung auf etwa 100 Millionen zu reduzieren, die industrielle Infrastruktur zu zerstören und überall auf der Welt für eine Rückkehr der Wildnis mit ihrer gesamten Artenvielfalt zu sorgen.“

Jacques Cousteau: „Um die Weltbevölkerung zu stabilisieren, müssen wir täglich 350.000 Menschen ausrotten. Es ist schrecklich, das zu sagen, aber es ist genauso schlimm, es nicht zu sagen.“

Pentti Linkola: „Wenn es einen Knopf gäbe, den ich drücken könnte, würde ich mich ohne zu zögern opfern, auch wenn das den Tod von Millionen Menschen bedeuten würde.“

Dan Brown: „Überbevölkerung ist ein so tiefgreifendes Problem, dass wir uns alle fragen müssen, was getan werden muss.“

Al Gore: „Eines der Dinge, die wir dagegen tun können, ist, die Technologien zu ändern, die Verschmutzung zu verringern und die Bevölkerungszahl zu stabilisieren. Eine der wichtigsten Möglichkeiten, das zu erreichen, besteht darin, Mädchen und Frauen zu ermächtigen und ihnen Bildung zu vermitteln.“

Prinz Phillip: „Im Falle meiner Reinkarnation möchte ich als tödliches Virus zurückkehren, um etwas zur Lösung der Überbevölkerung beizutragen.“

John Guillebaud: „Die Auswirkungen auf den Planeten, wenn wir ein Kind weniger haben, sind um ein Vielfaches größer als alle anderen Dinge, die wir tun könnten, wie zum Beispiel das Ausschalten des Lichts.“

Kontrolle der wirtschaftlichen und sozialen Stabilität

Diese Zitate betonen die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die von den Menschen ausgehen, darunter Armut, Ungleichheit und Ressourcenverteilung .

Bill Gates: „Das Problem ist, dass die Bevölkerung dort am schnellsten wächst, wo die Menschen am wenigsten in der Lage sind, damit umzugehen. In den ärmsten Gegenden wird sich die Bevölkerung bis 2050 verdreifachen.“

Michail Gorbatschow: „Wenn man die Bevölkerung um 90 % reduziert, bleiben nicht mehr genug Menschen übrig, um großen ökologischen Schaden anzurichten.“

Kofi Annan: „Die Vorstellung, dass Bevölkerungswachstum ein besseres Leben garantiert – finanziell oder anderweitig – ist ein Mythos, an den nur diejenigen glauben dürfen, die Windeln, Kinderwagen und dergleichen verkaufen.“

Thoraya Ahmed Obaid: „Wir können die enormen Herausforderungen von Armut, Hunger, Krankheiten und Umweltzerstörung nicht bewältigen, wenn wir uns nicht mit den Fragen der Bevölkerung und der reproduktiven Gesundheit befassen.“

Steven Rattner: „WIR brauchen Sterbekommissionen. Nun, vielleicht nicht unbedingt Sterbekommissionen, aber wenn wir nicht anfangen, die Mittel für das Gesundheitswesen umsichtiger zu verteilen – Rationierung, um genau zu sein –, werden die explodierenden Kosten von Medicare den Bundeshaushalt überfordern.“ Matthew Yglesias: „Wenn der Patient bereits über 80 ist, ist es eine einfache Tatsache, dass keine Behandlung Wunder in Bezug auf Lebenserwartung oder Lebensqualität bewirken kann.“

Öffentliche Gesundheit und Krankheitskontrolle

Diese Personen betonen die Risiken, die Menschen durch die Ausbreitung von Krankheiten und Gesundheitskrisen drohen. Unter dem Vorwand, „Leben zu retten“, wollen sie in Wirklichkeit die Bevölkerung dezimieren.

