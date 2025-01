Trump vs. Tiefer Staat: Zuckerberg kündigt das Ende der Zensur auf Facebook und Instagram an

Teile die Wahrheit!

Marc Zuckerberg hat das Ende der Zensur auf Facebook und Instagram angekündigt und will sich in dieser Frage zukünftig an den Regeln von Elon Musks X (ehemals Twitter) orientieren. Was bedeutet diese Kehrtwende?

Trumps Pläne, mit dem Deep State in den USA aufzuräumen, werden offensichtlich bereits umgesetzt. Bei diesem Thema ist es wichtig, zu erklären, dass der Deep State oder Tiefe Staat keine Verschwörungstheorie ist. Von Thomas Röper

Gibt es den Tiefen Staat?

Tiefer Staat bedeutet nichts anderes, als dass Behörden, Ministerien und andere Strukturen von Leuten dominiert werden, die einer bestimmten politischen Linie folgen und diese notfalls auch gegen ihre gewählte Regierung umsetzen, indem sie bürokratische Hürden aufbauen, um Entscheidungen der Regierung zu sabotieren.

Das haben wir bei Trumps erster Präsidentschaft gesehen, als Trump an der Umsetzung vieler seiner außenpolitischen Entscheidungen gehindert wurde.

Das extremste Beispiel war, als Trump Ende Dezember 2019 verkündete, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen und das Pentagon diese Entscheidung verhinderte. Bekanntlich besetzen US-Truppen bis heute völkerrechtswidrig Teile Syriens. (Sprecher des US-Repräsentantenhauses: Wir werden den „tiefen Staat“ vernichten (Video))

Auf dem Papier ist der US-Präsident der Oberste Befehlshaber der US-Streitkräfte, aber trotzdem hat sich das US-Verteidigungsministerium geweigert, eine Anweisung seines Obersten Befehlshabers Trump umzusetzen. Das ist ein klassisches Beispiel für den Tiefen Staat in Aktion.

Die Lenkung der öffentlichen Meinung

Eine wichtige Rolle spielen beim Deep State die Medien, denn ihre Aufgabe ist es, die öffentliche Meinung zu formen und in die gewollte Richtung zu lenken.

Das tun sie im exakten Einklang mit den politischen Zielen des Deep State, die man grob als die Ziele der Transatlantiker bezeichnen kann.

Es ist die Aufgabe der westlichen Mainstream-Medien, die Narrative des Neoliberalismus und der Transatlantiker zu propagieren und die Öffentlichkeit darauf einzuschwören.

Um das umzusetzen, wurde in den letzten Jahren im Westen eine immer umfassendere Zensur eingeführt. Es begann 2018/2019 mit den ersten, ganz offiziell politisch begründeten Löschungen von Posts, Kanälen und Videos auf Facebook und YouTube.

Die Zensur eskalierte während der Covid-Zeit und ihre politische Ausrichtung wurde deutlich, als die sozialen Netzwerke während des US-Wahlkampfes 2020 alles über die Skandale der Bidens zensierten, um Trumps Wiederwahl zu verhindern.

All das ist heute aus den Twitter-Files bekannt und über die Rolle von Facebook bei der Zensur habe ich schon im Oktober 2020 berichtet. Facebook hatte während der US-Wahl 2020 eine Mitarbeiterin, die dort für die „Integrität der US-Wahl“ verantwortlich war und die bei Facebook alle Informationen über die korrupten Geschäfte des Biden-Clans gelöscht hat.

Die Dame war, wie es der Zufall wollte, zuvor eine enge Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Biden und sie war in die korrupten Ukraine-Geschäfte des Biden-Clans involviert. Und diese Dame durfte im Wahlkampf auf Facebook alle Informationen darüber löschen.

Alle US-Internetkonzerne haben die wachsende und auf immer mehr Themen ausufernde Zensur massiv unterstützt. Heute erstreckt sich die Zensur im Westen bereits auf sehr viele Themen und es gibt keine klar definierten Regeln, was zensiert wird, stattdessen wird bei der Zensur auf so schwammige Begriffe wie angebliche „Hassrede“ verwiesen, um missliebige Meinungen zu zensieren.