Wie in Maui sind auch in den betroffenen Gebieten die Brände am schlimmsten, die in 15-Minuten-Städte umgewandelt werden sollten – Projekte, die trotz des Widerstands der örtlichen Hausbesitzer vorangetrieben wurden.

The Palisades, das am stärksten zerstörte Stadtviertel, soll nicht nur die Olympischen Spiele 2028 ausrichten, sondern wurde bereits als Modell für eine intelligente Stadt der Zukunft ausgezeichnet.

🚨Looks like the 2028 Olympics „Winter Cleaning“ has begun! (WILDFIRE

WATCH all the areas that burned that are needs for the Olympics will be PERFECT as THOUSANDS of families will struggle to regain access to their OWN property!

Land will be STOLLEN from them right out form… pic.twitter.com/P81n3U84qV

— In2ThinAir (@In2ThinAir) January 8, 2025