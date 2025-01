Teile die Wahrheit!

Obwohl wir längst wissen, dass Bilder der Erde aus dem Weltraum und auch alle anderen Veröffentlichungen von Bildern von anderen Planeten etc. von Weltraumagenturen und Astronomen manipuliert werden, liest man in Schlagzeilen, dass nur Verschwörungstheoretiker und Pseudowissenschaftler die Authentizität solcher Bilder bezweifeln. Von Jason Mason

Mann muss speziell darauf achten, ob die angegebene Bildquelle ein Photo oder ein Image ist.

Anhänger der Theorie der flachen Erde sollen behaupten, dass die NASA-Fotografien der ganzen Erde gefälscht werden, um die Vorstellung einer perfekt runden und blauen Erde zu verbreiten.

Sie meinen, die Bilder sind zu perfekt oder ganz am Computer als CGI erstellt. Man sieht keine Sterne im Hintergrund und bestimmte Strukturen auf der Planetenoberfläche sollen verborgen werden.

Weiter lauten die Theorien, dass die Erstellung solcher manipulierten Bilder etwas mit einer größeren Vertuschungsaktion zu tun hat, um die wahre Natur des Planeten Erde und des Weltraums zu verbergen.

Aber selbst Wissenschaftler bezweifeln die Authentizität der Blue Marble Fotografien und vieler anderer Aufnahmen von Himmelskörpern. Sie sind der Meinung – und das zu Recht – dass diese Bilder keine akkuraten Repräsentationen der Erde aus dem Weltraum darstellen, wenn man alle wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu kennt.

Sie sagen, dass es sich insgesamt um täuschende Zusammensetzungen handelt, oder dass dazu spezielle Linsen verwendet werden, welche die Form der Erde verändern. (Ursprung unbekannt: Die Erde wird von den energiereichsten kosmischen Partikeln getroffen, die jemals gemessen wurden)

Weil das Blue Marble Foto von 1972 vorgeblich das letzte gute Bild sein soll, das von einer analogen Kamera aufgenommen worden ist, gibt es ein paar Gründe, die Authentizität dieses populären Fotos infrage zu stellen.

Man sieht wie gesagt keine Sterne im Hintergrund. Die Wolkenformationen auf dem Foto sehen ebenfalls aus wie aufgemalt und sind sehr ungewöhnlich. Kritiker haben ausgesagt, dass es sich um Spezialeffekte handelt, die von Künstlern stammen. Speziell Wolkenformationen verändern sich sehr schnell und sind schwierig zu fälschen.

Weitere Unstimmigkeiten betreffen die Form des Planeten Erde auf diesem Foto oder die abgebildeten Schatten unter den Wolken.

Diese Merkmale werden von Kritikern erwähnt, die denken, dass diese bekannte Fotografie eine Fälschung ist, die in einem Studio entstanden ist. Nur eine nähere Analyse der originalen Negative könnte diesen Verdacht endgültig bestätigen.

Werfen wir nun einen Blick auf diverse Presseartikel zu diesem Thema. Hier ein Artikel aus dem Jahr 2023 mit dem Titel „Faktencheck: Wurde das 2002 Blue Marble Bild der NASA digital verändert?“.

Hier ist die Antwort, auf die Sie gewartet haben: Das Bild wurde digital verändert. Faktisch wurde es nicht nur verändert, sondern fast vollständig einem Rendering mit Computersoftware unterzogen.

Hier kommt jetzt die wichtigste Aussage in diesem Artikel: „Die Wahrheit ist, dass die NASA von Beginn an niemals behauptet hat, dass Blue Marble eine reale Fotografie ist.“ Es handelt sich aus einem Mischmasch aus Satellitenbildern und am Computer visualisierten Daten, die buchstäblich mit Photoshop auf einem Mac-Computer entstanden sind.

Die Beschreibungen dieser Bilder sind irreführend. Es wird von Bildern vom Weltraum gesprochen, aber nicht von realen Fotografien vom Weltraum. Zuständig für die Herstellung solcher Produktionen sind nicht zuletzt Künstler und Visualisierungs-Experten.

Die NASA hat auch erklärt, dass Künstler engagiert werden, um Kunstwerke zu erschaffen, die von ihren Missionen inspiriert sind. Das betrifft auch das Apollo-Programm und somit Blue Marble und Apollo-17.