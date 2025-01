Während Theorien um Smart L.A. 2028 mit den Bränden aufflammen, enthüllen die Illuminaten das streng geheime Projekt „lebendes Labor“ in Japan￼

Teile die Wahrheit!

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, wurde für ihr Verhalten nach einer Reihe verheerender Waldbrände am Donnerstag scharf kritisiert. Von Artikel von Leo Zagami

Der designierte Präsident Donald Trump versuchte vor ein paar Wochen, die Schuld für die tödliche Katastrophe dem Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, zuzuschieben, womit die völlige Inkompetenz der Linken offen zutage tritt.

Die Brände im Raum Los Angeles wüten nun schon seit Wochen. Mindestens 27 Menschen kamen ums Leben, 180.000 Einwohner mussten evakuiert werden und über zehntausend Gebäude wurden zerstört. Vorläufige Schätzungen beziffern die Schäden und wirtschaftlichen Verluste auf bis zu 150 Milliarden Dollar, aber das ist nur eine erste Vorschau auf die endgültige Einschätzung.

Seit Freitagmorgen wüten im Los Angeles County fünf Brände, und die Nationalgarde wurde gerufen, um Einbrüche und Plünderungen in den Katastrophengebieten zu stoppen, die für linksgerichtete Städte typisch sind.

Der größte Brand in Palisades hat 20.000 Morgen Land verbrannt und gilt als „einer der verheerendsten Brände in der Geschichte von Los Angeles“, so der Feuerwehrchef von Los Angeles am Donnerstag.

Unterdessen hat der Eaton-Brand 14.000 Morgen Land verbrannt. Die jüngsten Brände sind Kenneth und Hidden Hills, die sich über Nacht ausgeweitet haben.

Zusammenfassung der fünf Brände (mit freundlicher Genehmigung von CBS News ):

Das Palisades-Feuer in Los Angeles hat zwei Menschen das Leben gekostet und sich nach Angaben der Feuerwehr auf über 80 Quadratkilometer ausgeweitet. Dabei wurden vermutlich Tausende von Gebäuden zerstört. Am späten Donnerstagabend war das Feuer zu 6 % eingedämmt.

Das Eaton-Feuer in den Hügeln oberhalb von Altadena im Norden des Los Angeles County hat drei Menschenleben gefordert und mehr als 21 Quadratmeilen Land verbrannt. Schätzungsweise 4.000 bis 5.000 Gebäude wurden zerstört oder beschädigt. Cal Fire meldete am Donnerstagabend eine Eindämmung von null Prozent.

Das Kenneth-Feuer brach am Donnerstag im Stadtteil Woodland Hills in Los Angeles aus und erfasste laut Cal Fire bis Donnerstagnacht eine Fläche von 960 Acres, wobei die Flammen noch nicht einmal zu 100 Prozent eingedämmt waren.

Das Sunset Fire , das am Mittwoch in den Hollywood Hills ausbrach, löste eine neue Runde obligatorischer Evakuierungen aus und bedrohte berühmte Wahrzeichen. Bis Donnerstag wurden alle Evakuierungsbefehle wegen des Feuers aufgehoben und der Brand war nach Angaben der Behörden vollständig eingedämmt.

Die Brände in Hurst und Lidia haben mindestens 771 bzw. 394 Acres Land vernichtet, teilte Cal Fire mit. Das Hurst-Feuer war am Donnerstagabend zu 37 % und das Lidia-Feuer zu 75 % eingedämmt.

The Daily Wire, die ehemalige Fox-Moderatorin Megyn Kelly und The Federalist erklärten, die LAFD sei „DEI-verrückt“ und habe deshalb „die Brände schlimmer gemacht“.

300x250

Während Infowars und verschiedene andere alternative Medienquellen behaupten, die LAFD sei unvorbereitet gewesen, weil „der Großteil ihrer Lieferungen in die Ukraine geschickt wurde“, eine Behauptung, die auch Donald Trump Jr. wiederholte .

In den letzten 24 Stunden ist jedoch eine viel finsterere Verschwörung ans Licht gekommen, da eine wachsende Zahl sozialer Mediennutzer behauptet, die lodernden Brände seien alle Teil einer Agenda zum Bau von „Smart Cities“ in Verbindung mit der berüchtigten UN- Agenda 2030 und einem konkreten lokalen Projekt namens SmartLA 2028 , das vor etwa 6 Jahren in Los Angeles gestartet wurde.

Im Jahr 2019 versammelte die Information Technology Agency (ITA) der Stadt Los Angeles ihre linksgerichteten und globalistisch gesinnten gewählten Amtsträger, um das „Smart City Committee“ zu gründen, das aus 24 Abteilungen besteht.

Auf ihrer Website heißt es: „Los Angeles hat sich zwar zu einem Vorreiter in Sachen Bürgertechnologie entwickelt (und gewann drei Jahre in Folge den Preis Nr. 1 der US-Digitalstadt), aber das exponentielle Wachstum neuer Technologien und die steigenden Erwartungen der Öffentlichkeit erfordern ein neues Maß an Koordination, um unsere Smart-City-Vision zu verwirklichen.“ [1]

300x250 boxone

Was ist diese Vision? Nun, wie ich in „Confessions of an Illuminati Volume Volume 9“, erschienen 2023, erklärt habe:

„WEF-Eiferer, korrupte Freimaurer und Bilderberger, die von den Jesuiten kontrolliert und von den Sabbatian Frankists finanziert werden, verbergen ihre bösen Absichten nicht länger und gehen so weit, den Bau von ‚Smart Cities‘ oder ‚Fifteen Minute Cities‘ voranzutreiben, in denen zig Millionen gehirngewaschener Millennials umgesiedelt werden und Seite an Seite in kleinen Apartmentkomplexen leben können, die sich durch ein ständiges Labyrinth von Ein- und Ausgängen bewegen, zu denen sie ausschließlich durch eine digitale ID-Verifizierung und die Genehmigung des Malzeichens des Tieres Zugang erhalten.“