Warum wird unser Planet von einer Naturkatastrophe historischen Ausmaßes nach der anderen heimgesucht?

Stacey Denson, Meteorologin beim National Weather Service in Lake Charles, sagte gegenüber USA TODAY, dass die Blizzard-Warnung eine Premiere für Louisiana sei. Eine Blizzard-Warnung bedeutet, dass man damit rechnet, dass Schnee und häufige Windböen von bis zu 35 Meilen pro Stunde die Sichtweite auf 1/4 Meile oder weniger reduzieren könnten.

Wenn sich der Planet „erwärmt“, warum haben wir dann in Louisiana einen Blizzard?

Das macht keinen Sinn.

Sie können es kaum glauben: In einigen Gegenden von Louisiana wurden bis zu 25 Zentimeter Schnee erwartet …

Der staatliche Klimatologe Jay Grymes sagte, dass großflächig Schneehöhen von 10 bis 25 Zentimetern erwartet werden. Städte wie Baton Rouge, Lafayette und New Orleans liegen im Weg des Sturms.

„Die Auswirkungen werden verheerend sein“, sagte Grymes. „Louisiana, das passiert definitiv.“

Dies ist ein wirklich ungewöhnliches Wetterereignis.

Ein Meteorologe sagte tatsächlich, dieser Wintersturm sehe „fast wie ein Hurrikan aus“ …

„Es sieht fast aus wie ein Hurrikan … nur mit Schnee als Niederschlagsart!“, sagte Meteorologe AJ Mastrangelo in den sozialen Medien, als die Stadt am Dienstagmorgen von Schnee bedeckt wurde.

Warum also passiert das?

Kann irgendjemand da draußen erklären, was wir erleben?

Auf der anderen Seite des Planeten erschütterte kürzlich ein Erdbeben der Stärke 6,4 Taiwan, das so heftig war, dass es den Chiphersteller TSMC tatsächlich dazu zwang, Fabriken in Zentral- und Südtaiwan zu evakuieren …

Ein Erdbeben der Stärke 6,4 erschütterte am Dienstag eine bergige, ländliche Gegend im Süden Taiwans in der Nähe der Stadt Chiayi, teilte die Wetterbehörde der Insel mit. Die Schäden seien nur geringfügig gewesen.

Der Chiphersteller TSMC teilte mit, dass die Mitarbeiter seiner Fabriken in Zentral- und Südtaiwan evakuiert worden seien und alle in Sicherheit seien.

Das Erdbeben erschütterte Gebäude in der Hauptstadt Taipeh. Das Beben hatte eine Tiefe von 9,4 km (6 Meilen) mit seinem Epizentrum in der Gemeinde Dapu im Landkreis Chiayi und ereignete sich kurz nach Mitternacht, teilte die Wetterbehörde mit.

In China verursachte ein Erdbeben der Stärke 6,8, das das Land kürzlich erschütterte, große Risse in fünf verschiedenen Wasserkraftwerken …

An fünf von 14 Staudämmen für Wasserkraftwerke in Tibet, die von den chinesischen Behörden überprüft wurden, wurden Risse festgestellt, seit am 7. Januar ein Erdbeben der Stärke 6,8 die Region erschütterte und mindestens 126 Menschen starben.

Drei der fünf betroffenen Staudämme seien inzwischen geleert worden, erklärte ein Beamter des tibetischen Katastrophenschutzes am 16. Januar auf einer Pressekonferenz. Ein Hydrologie-Experte meinte, dies deute darauf hin, dass das Problem sehr ernst sei.

Im Süden Brasiliens wurde der Notstand ausgerufen, nachdem 120 Millimeter Regen innerhalb weniger Stunden verheerende Überschwemmungen verursacht hatten …

Die Bürgermeisterin von Camboriú, Juliana Pavan, rief den Notstand aus, nachdem innerhalb weniger Stunden mehr als 120 Millimeter Regen registriert wurden, die die Straßen der Stadt und angrenzende Straßen wie die BR-101 überschwemmten, wo der Morro do Boi-Tunnel gesperrt ist. Berichten zufolge kamen in der zweiten Januarhälfte massenhaft argentinische Touristen, da der günstige Wechselkurs von einem Urlaub in ihrem Heimatland abrät.

„In den Städten Itajaí, Camboriú und Balneário Camboriú hat es innerhalb weniger Stunden etwa 130 Millimeter geregnet. Das ist mehr als die Hälfte der für den gesamten Januar erwarteten Menge“, betonte der Gouverneur von Santa Catarina, Jorginho Mello.

Ich könnte noch ewig so weitermachen und Ihnen noch viele weitere Beispiele nennen, aber ich denke, Sie verstehen, was ich meine.

Wir wurden gewarnt, dass Naturkatastrophen im Jahr 2025 ein großes Thema sein würden, und genau das ist passiert.

In einem ähnlichen Zusammenhang ist zu beachten, dass der magnetische Nordpol unseres Planeten immer näher an Russland heranrückt …

Wenn Sie Ihr Smartphone zur Navigation verwenden, hat Ihr System gerade ein wichtiges Update erhalten. Wissenschaftler haben ein neues Modell zur Verfolgung der Position des magnetischen Nordpols veröffentlicht. Es zeigt, dass der Pol jetzt näher an Sibirien liegt als noch vor fünf Jahren und weiter in Richtung Russland driftet.

Anders als der geografische Nordpol, der einen festen Ort markiert, wird die Position des magnetischen Nordpols durch das Magnetfeld der Erde bestimmt, das in ständiger Bewegung ist. In den letzten Jahrzehnten war die Bewegung des magnetischen Nordpols beispiellos – sie beschleunigte sich dramatisch und verlangsamte sich in einer neueren Wendung rapide –, obwohl Wissenschaftler die zugrunde liegende Ursache für das ungewöhnliche Verhalten des Magnetfelds nicht erklären können.

Unser Planet ist weniger stabil geworden und verändert sich auf unvorhersehbare Weise.

Und niemand wird in der Lage sein, es aufzuhalten.

Wir leben wirklich in apokalyptischen Zeiten , und was wir bisher erlebt haben, ist erst der Anfang.

Manche Menschen geben im Vorgriff auf das, was kommen wird, Millionen von Dollar für Weltuntergangsbunker aus.

Die große Mehrheit von uns wird dazu nie in der Lage sein, aber ich möchte Sie ermutigen, sich auf jede erdenkliche Weise auf das vorzubereiten, was vor uns liegt.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 24.01.2025