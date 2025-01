Was steckt wirklich hinter dem mysteriöser Nebel nach den landeswen Drohnen? (Videos)

Teile die Wahrheit!

Dichter Nebel liegt seit Wochen über zahlreiche Bundesstaaten der USA. Betroffen sind vor allem die Bundesstaaten Florida, Pennsylvania, Minnesota, Texas und Kalifornien. Anwohner sind besorgt. Sie berichten von einem starken, chemischen Geruch und grippeähnlichen Symptomen.

In den sozialen Medien wird bereits die Vermutung geäußert, dass es einen Zusammenhang zu den landesweiten Drohnensichtungen gibt. Könnte das, was da gerade in den USA geschieht, in Verbindung mit der bevorstehenden Vereidigung von Donald Trump stehen – oder ist alles nur Fake? Von Frank Schwede

Der National Weather Service erklärt, dass der Nebel nichts Ungewöhnliches für die Jahreszeit sei und sie weisen darauf hin, dass er Verschmutzung aus der Luft aufnehmen kann, was den chemischen Geruch erklären würde und was in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit auch zu gesundheitlichen Beschwerden führen könne.

Ganz anders lauten die Stimmen In den sozialen Medien. Dort wird bereits die Vermutung geäußert, dass es einen Zusammenhang zu den landesweiten Drohnensichtungen gibt, dass von den Objekten giftige Substanzen versprüht werden, weil der Nebel vor allem in den Bundesstaaten Pennsylvania, North Carolina und Kalifornien ein Problem für die Menschen ist.

Anwohner, die längere Zeit dem Nebel ausgesetzt waren, litten unter mysteriösen Erkältungssymptomen, Energieverlust und fühlten sich allgemein schlapp und antriebslos, heißt es.

Sie berichten weiter, dass sie im Haus keinerlei Symptome verspürt hätten, erst als sie vor die Tür traten und sich länger als eine halbe Stunde im Nebel aufhielten, verspürten sie Halsschmerzen und klagten über einen metallischen Geschmack. Trotz Erschöpfung litten auch viele unter Schlaflosigkeit und Migräneanfällen. Kinder seien ebenfalls betroffen.

Auch aus weiten Teilen Europas liegen ähnliche Berichte vor. Betroffenen sind vor allem Großbritannien, Schweden und Finnland: Anwohner schreiben in den sozialen Medien, dass sie der merkwürdige Nebel krank mache.

Ein Augenzeuge schreibt, es sieht aus wie Sprühregen, doch es ist kein Regen, es sind Partikel in der Luft. Eine weiße pulverförmige Substanz. Ein weiterer Augenzeuge aus London schreibt, dass ein chemischer Geruch in der Luft läge und dass der Nebel keinerlei Feuchtigkeit enthalte. Noch nie in seinem Leben habe er einen so merkwürdigen Nebel gesehen. (Explosives Filmmaterial eines mutigen Whistleblower-Piloten liefert unwiderlegbare Beweise für eine Chemtrail-Operation (Video))

Merkwürdige Partikel auf der Überwachungskamera

Wurde der Nebel vorsätzlich gesprüht, mit der Absicht Menschen zu schaden oder sogar zu töten? Eine Augenzeugin aus Kalifornien schreibt:

„Ich habe in den letzten drei Jahren dreimal so einen Nebel gesehen. Das ist sehr seltsam. Es ist, als wäre er lebendig. Meistens erkranken die Menschen danach an grippeähnlichen Symptomen.“

300x250

Immer mehr Menschen in den betroffenen Bundesstaaten und auch in anderen Ländern glauben, dass es kein natürlicher Nebel ist, sondern, dass es sich um eine krankmachende Substanz handelt, weil bereits angekündigt wurde, dass die nächste Pandemie am Tag der Amtseinführung von Donald Trump beginnen würde.

Tonia Alexander schreibt, dass der Nebel sie an das Buch „The Taking“ von Dean Koontz erinnert. In der Handlung herrscht starker Nebel und die Menschen werden krank, als sie herausfinden, dass die Erde von einer außerirdischen Spezies überfallen wurde.

Ein Anwohner aus Houston in Bundesstaat Texas schreibt, dass er nachts auf der Überwachungskamera Partikel gesehen habe, die man mit bloßem Auge nicht sehen könne. Um was für eine Substanz handelt es sich?

Bewohner der Bundesstaaten Pennsylvania und North Carolina glauben, dass die Drohnen, die seit Wochen für Aufregung im Land sorgen, eine chemische Substanz versprüht haben. Bisher aber gibt es dafür keine Beweise.

300x250 boxone

Auch in den Niederlanden klagte eine Augenzeugen über plötzliche Halsschmerzen und grippeähnlichen Symptomen, nachdem sie mehr als eine halbe Stunde mit dem Fahrrad durch den Nebel fuhr.

Daniel Alexander Cannon äußert auf seinen YouTube-Kanal die Befürchtung, dass sich die Dinge in den kommenden Wochen bis zur Vereidigung von Donald Trump vor allem in den USA weiter zuspitzen werden.