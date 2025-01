War das NEJM an einer Vertuschung beteiligt, die während der Coronavirus-Hysterie ihren Höhepunkt erreichte? Sogar das ehrwürdige Lancet wurde in dieser Zeit schließlich als bloßer Handlanger der Pharmaindustrie entlarvt.

Schließlich müsste die Tatsache, dass Sars Cov-2 – hochgejubelt als eines der tödlichsten Atemwegsviren der Geschichte – es schwer hatte, Raucher zu verletzen oder zu töten, weltweit Schlagzeilen machen.

Die Vertuschung ging jedoch noch viel tiefer.

Nikotin als Medizin

Rauchen ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit Nikotin, ungeachtet der öffentlichen Wahrnehmung. Während regelmäßiges Rauchen tatsächlich gesundheitsschädlich ist, da der erzeugte Rauch Tausende krebserregender Elemente enthält, hat Nikotin allein, wenn es aus Tabak extrahiert wird, einige überraschende therapeutische Vorteile.

Nikotin ist ein natürliches flüssiges Alkaloid, das in mehreren Pflanzen der Nachtschattengewächse vorkommt . Neben Tabakpflanzen enthalten auch Kartoffeln, Tomaten, Auberginen, Paprika und Tee Spuren von Nikotin. Nikotin als eigenständige Verbindung verursacht keinen Krebs!

Als starkes Nootropikum verbessert Nikotin das Gedächtnis, die geistige Wachheit, die Konzentration und die Wachheit und steigert nachweislich das Energieniveau.

Es kann Menschen helfen, die an Erkrankungen wie ADHS und einer Reihe „rätselhafter“ medizinischer Epidemien leiden, die parallel zu Massenimpfungen zunehmen.

Nikotin schützt vor neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer. Es kann den Appetit unterdrücken, den Stoffwechsel ankurbeln und so beim Abnehmen helfen. Nikotin löst auch die Freisetzung von Dopamin aus, was das geistige Wohlbefinden steigert. In dieser Funktion wirkt es als vorübergehendes Antidepressivum. Aus diesem Grund gibt es weltweit über eine Milliarde Raucher.

Aus diesen Gründen fangen Menschen, die riskante, hochdynamische oder komplexe Berufe ausüben, oft mit dem Rauchen oder der weniger gefährlichen Variante, dem Dampfen, an. Dasselbe gilt für Personen, die unter psychischen Traumata (z. B. PTBS) leiden, sowie für Drogenabhängige in der Entzugsphase.

Warum die Pharmaindustrie Nikotin hasst

Der globale Markt für Nootropika war im Jahr 2023 40 Milliarden USD wert. Dieser Wert soll bis 2032 auf 139 Milliarden USD ansteigen. Da sich das menschliche Zentralnervensystem (ZNS) und der psychische Zustand aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, einschließlich Hyperimpfungen, weiter verschlechtern, könnten die Verkäufe synthetischer Nootropika die aktuellen Verkaufsprognosen deutlich übertreffen.

Zu den beliebten synthetischen Nootropika, die von der Pharmaindustrie vertrieben werden, gehören unter anderem Modafinil, Piracetam, Noopept, Phenylpiracetam, Adrafinil, Aniracetam, Phenibut und Semax. Viele von ihnen haben auf die eine oder andere Weise Kontroversen ausgelöst.

Alle Psychopharmaka und Nootropika können eine lebenslange Abhängigkeit erzeugen und haben zunehmend negative Nebenwirkungen. Dennoch greifen die Pharmakonzerne und ihre Verbündeten in der Ärzteschaft und den Medien Nikotin, das weitaus weniger langfristige Nebenwirkungen hat, im Allgemeinen an, weil es eine Suchtsubstanz sei, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden müsse – entschuldigen Sie das schäbige Wortspiel.

Der potenzielle Einsatz von Nikotin als natürliches Nootropikum ist nicht über klinische Studien hinausgekommen, von denen die meisten tatsächlich positive Ergebnisse lieferten. Als Entschuldigung wurde immer die Suchtgefahr von Nikotin verwendet. Nikotininhalatoren wurden nicht an Rettungskräfte an vorderster Front verschickt, selbst nachdem ihre Vorteile durch französische und chinesische Studien Anfang 2020 vorläufig bestätigt wurden.

Schließlich waren tote Mitarbeiter an der Front ein hervorragendes Aushängeschild für die Pharmaindustrie und ihre globalistischen Oberherren. Sie waren die „Helden, die für uns starben“, wenn sie nicht gerade makabre Tanzeinlagen aufführten und leere Krankenstationen hinterließen, die laut Medien mit Toten und Sterbenden vollgestopft waren.

Neben Nikotininhalatoren, Kaugummis und Lutschtabletten verkauft die Pharmaindustrie auch Nasen- und Mundsprays für Menschen, die mit dem Rauchen aufhören möchten. Insgesamt war der globale Markt für Nikotinersatztherapien (NRT) im Jahr 2023 3,2 Milliarden US-Dollar wert. Das ist für die Pharmaindustrie ein Klacks. Zu den großen Akteuren auf dem NRT-Markt zählen die üblichen Verdächtigen wie Pfizer, GlaxoSmithKline und Johnson & Johnson.

Raucher, die mit dem Rauchen aufhören wollen, bevorzugen jedoch in der Regel das Dampfen, da es billiger und wirksamer ist und den von Puffing Petes gewünschten „Throat Hit“ liefert. Dies hat für die Pharmaindustrie ein stilles Dilemma geschaffen. Warum sollte sie ihr Monopol auf eine Substanz aufgeben, die ihre Nutzer wirksam vor Biowaffen wie dem Sars-Cov-2-Virus schützen kann?

An dieser Stelle fragt sich der Gelegenheitsleser vielleicht: Welche anderen medizinischen Vorteile bietet Nikotin? Persönlich fange ich an zu vermuten, dass die Pharmaindustrie die Ergebnisse vieler klinischer Studien zum Thema Nikotin unterdrückt haben könnte. Der ungewöhnlich konzertierte und verdächtige Krieg gegen das Dampfen weltweit beginnt nun Sinn zu ergeben.

Der Krieg gegen das Dampfen

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels haben fast 40 Länder das Dampfen verboten. Keiner von ihnen hat Tabak verboten. Es überrascht kaum, dass Länder, die das Dampfen „zum Wohle der Jugend“ verboten haben, keine Skrupel hatten, Kindern Covid-19-Killimpfungen aufzuzwingen.

Die anhaltende Anti-Vaping-Propaganda ist einfach voller nationaler Widersprüche. Mexiko , die globale Hauptstadt einer Vielzahl von Drogen und gewalttätigen Kartellen, fand es irgendwie angemessen und richtig, Vapes zu verbieten. Dort ist es für minderjährige Teenager möglicherweise einfacher, an Zigaretten und Kokain zu kommen.

Singapur ist ein weiteres Musterbeispiel für den widersprüchlichen Krieg gegen das Dampfen. Laut dem singapurischen Propaganda-Sprachrohr Channel News Asia (CNA) enthalten E-Zigaretten „wie herkömmliche Zigaretten Tausende von Chemikalien. In E-Zigaretten sind mehrere bekannte Klassen gefährlicher Substanzen enthalten, darunter Schwermetalle, polyaromatische Kohlenwasserstoffe (die in Kohle und fossilen Brennstoffen vorkommen) und Feinstaub.“

Gleich im nächsten Satz geht es weiter mit einer zusammenhanglosen Aneinanderreihung von Fakten im Singapur-Stil:

Schwermetalle wie Arsen, Cadmium und Chrom werden mit Krebs in Verbindung gebracht. Cadmium, das häufig in Batterien enthalten ist, kann die Atemwege schädigen und zu Atembeschwerden führen.

Zunächst einmal werden in Vape-Mods keine cadmiumbasierten Batterien verwendet. Außerdem werden Vape-Batterien immer in separaten, dicht verschlossenen Fächern aufbewahrt. Woher das Arsen und das Chrom kommen, ist reine Spekulation! Darüber hinaus enthalten die in Vape-Mods verwendeten 18650-Batterien kein Cadmium. Ich habe noch nie eine gesehen, die es enthielt. Aber verlassen Sie sich nicht auf mein Wort; hier ist, was ChatGPT, das Daten aus mehreren Quellen synthetisiert, sagt:

Was polyaromatische Kohlenwasserstoffe und Feinstaub betrifft, so gibt es zu viele Verursacher, um sie hier alle aufzuzählen. Die Bandbreite reicht vom Straßenimbiss bis hin zum gelegentlichen Dunst , der Südostasien überzieht.

Eine verschwommene Momentaufnahme von Singapur. Quelle: Asia Society (2013).

Die Schuldigen hinter dem zeitweiligen regionalen Dunst sind Ölpalmenplantagen, von denen sich herausstellte, dass einige von Singapurern besessen oder beteiligt wurden . So viel zum Gesundheitsbewusstsein und zur Rechtschaffenheit der Politik, die von oben herab verordnet wurden!

Darüber hinaus vermeidet die CNA nähere Angaben zu E-Liquids, um die Debatte ein für alle Mal zu beenden. Singapur verfügt über genügend erstklassige Labore, um E-Liquids unter verschiedenen Bedingungen zu testen und so die „Tausende von Chemikalien“ aufzuzählen, die sie angeblich enthalten.

Es würde einen langen und mühsamen Kommentar erfordern, den CNA-Bericht Zeile für Zeile zu widerlegen, aber schauen wir uns Thailand an, wo E-Zigaretten ebenfalls verboten sind. Ob Sie es glauben oder nicht, während E-Zigaretten in Thailand streng verboten sind, ist die Produktion, Beschaffung und Verwendung von Cannabis legal .

Die thailändische Regierung könnte den Freizeitkonsum von Cannabis bis zum Jahresende verbieten, den Konsum für „ medizinische Zwecke “ aber weiterhin erlauben. Ich schätze, man braucht nur ein ärztliches Attest, um sich regelmäßig Joints zu besorgen.

Laut dem ehemaligen thailändischen Gesundheitsminister Dr. Cholnan Srikaew wurde dieser Politikwechsel durch völlig unerwartete Entwicklungen notwendig. „Der Missbrauch von Cannabis hat negative Auswirkungen auf thailändische Kinder. Auf lange Sicht könnte er zu anderen Drogen führen.“

Kein Scherz, Sherlock!

Kann überhaupt irgendjemand einen halbwegs vernünftigen Grund dafür nennen, warum die thailändische Regierung Vapes überhaupt für schädlicher als Cannabis hielt?

Warum sollte eine Regierung etwas verbieten, das Rauchern hilft, ganz mit dem Rauchen aufzuhören, insbesondere wenn die Langzeitforschung zu diesem Thema verdächtig begrenzt bleibt? Liegt es daran, dass die Pharmaindustrie und die Tabakindustrie dieselben Eigentümer haben, die von niemand anderem als BlackRock verkörpert werden? Sogar ChatGPT scheint das Thema zu meiden.

Die zunehmenden Einschränkungen beim Dampfen können nicht auf die Anwesenheit von „Tausenden (schädlichen) Chemikalien“ zurückzuführen sein, wie autoritäre Regierungen behaupten. Und es hat auch nichts mit dem „Schutz der Jugend“ zu tun.

Unaromatisierte E-Liquids enthalten Spuren von Nikotin (die vom Benutzer reguliert werden können) sowie Basisflüssigkeiten wie Propylenglykol und/oder pflanzliches Glycerin, die in großem Umfang im pharmazeutischen Sektor und in verschiedenen Lebensmitteln verwendet werden, von Süßigkeiten, Kuchen, Zuckerguss bis hin zu verschiedenen Backwaren. Sie können Propylenglykol und pflanzliches Glycerin in einem auf Backwaren spezialisierten Geschäft kaufen.

Abschluss

In einem Bericht der CDC aus dem Jahr 2021 wurde festgestellt, dass 40,3 % der Dampfer ehemalige Zigarettenraucher waren, während 70 % der Dampfer eine Raucherhistorie hatten.

Sogar unter denen, die noch rauchten, wurde die konsumierte Tabakmenge im Zuge des Dampfens erheblich gesenkt. Bei solchen Übergangs- oder Fortschrittsraten kann man zu Recht davon ausgehen, dass Dampfen dabei hilft, das Rauchen entweder aufzugeben, einzuschränken oder ganz zu vermeiden.

Abgesehen davon, dass Dampfen eine „gesündere“ Alternative ist, spart es dabei auch viel Geld.

Letztendlich erfordert der anhaltende Krieg gegen das Dampfen ein radikales Umdenken in Bezug auf das Thema Nikotin, insbesondere nachdem es als Puffer gegen Covid-19 gewirkt hat.

Was verheimlicht die Pharmaindustrie? Wird Nikotin auch gegen andere gentechnisch veränderte Viren wirksam sein, die sich derzeit in der Entwicklung befinden?

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum genau die Ärzteschaft, die einst das Rauchen befürwortete, jetzt in Sachen Nikotin Panik verbreitet?

Wo Rauch ist, ist auch Feuer!

