Der designierte US-Präsident Trump hat nicht ausgeschlossen, Grönland mit militärischen Mitteln zu übernehmen. Laut EU-Vertrag müssten die anderen EU-Staaten Dänemark dann beistehen. Und was würde das für die NATO bedeuten?

Donald Trump hat Ansprüche auf Grönland angemeldet und er meint das offensichtlich sehr ernst, denn Grönland ist für die USA aus diversen Gründen sehr wichtig. Von Thomas Röper

Auf eine Frage von Journalisten hat Trump ausdrücklich nicht ausgeschlossen, zur Erreichung dieses Ziels wirtschaftliche und militärische Gewalt anzuwenden. Im Klartext hat Trump damit einen Krieg gegen Dänemark, zu dem Grönland gehört, angedroht.

Ich halte eine solche Entwicklung für sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem will ich hier einmal durchspielen, welche Folgen das haben könnte.

Dänemark wird durch eine imperialistische Macht bedroht

In Russland gibt es viele Witze über Dänemark und Krieg, denn für Dänemark dauerte der Zweite Weltkrieg nur einige Stunden. In einem Beitrag des russischen Fernsehens zu dem Thema hieß es Ende Dezember beispielsweise ironisch:

„Die dänische Ministerpräsidentin hat für den Fall eines russischen Angriffs zu Hause sogar, wie von den dänischen Behörden empfohlen, einen Drei-Tages-Vorrat an Wasser und Konserven angelegt. Das letzte Mal, als Dänemark einen Angriff erleben musste, das war der Angriff der Wehrmacht, dauerte sechs Stunden, danach wurde die dänische Armee aufgelöst, nach Hause geschickt und das Leben ging normal weiter.

Die Verluste des Königreichs im Zweiten Weltkrieg betrugen, wenn man diejenigen nicht mitzählt, die zur Waffen-SS gegangen sind, 16 Gefallene und 20 Verwundete. Drei Tage sind für dänische Verhältnisse also sehr viel.“

Außerdem hat Dänemark im den letzten Jahren alles getan, um den USA zu gefallen und der Ukraine praktisch sein gesamtes Waffenarsenal geschickt.

Dazu hieß es im russischen Fernsehen am Sonntag in einem Beitrag:

„Dabei haben sich die Dänen doch sehr um die NATO bemüht. Sie haben 2,37 Prozent des BIP für ihr Militär bereitgestellt, was über den Zielvorgaben des Bündnisse liegt, und F-35-Flugzeuge gekauft sowie Panzer und Artillerie an die Ukraine geliefert. Und zwar mit der Formulierung, dass sie es gerne tun, weil sie, die Dänen, einer direkten Bedrohung durch eine feindliche imperialistische Macht ausgesetzt sind.“

Dänemark hat offensichtlich in die falsche Richtung geschaut, denn die Bedrohung für Dänemark kommt nicht etwa aus dem Osten, sondern von einer imperialistischen Macht aus dem Westen. Dazu hieß es am Sonntag ironisch in einem weiteren Beitrag des russischen Fernsehens:

„Politico machte auf einen interessanten Aspekt des Problems aufmerksam: Im Falle einer amerikanischen Invasion hätte Dänemark nichts, womit es sich verteidigen könnte, denn es hat alles der Ukraine übergeben. Andererseits haben Kopenhagen und Kiew Sicherheitsgarantien ausgetauscht. Soll Kiew doch Hilfe schicken.“

Die Ironie, die in Russland bei Berichten über das Thema vorherrscht, ist kaum zu übersehen. Und sie ist verständlich, denn die Regierungen der EU verstehen immer noch nicht, dass sie nicht aus dem Osten bedroht werden, wo Russland nur das Interesse hat, die NATO aus der Ukraine herauszuhalten und ansonsten immer vor allem eines wollte: Eine wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa.

Es waren immer die USA, die Europa bedroht haben, indem sie ihm Vorschriften gemacht und bei Ungehorsam Sanktionen verhängt haben (siehe beispielsweise den Bau von Nord Stream 2), die europäische Firmen bekämpft haben (siehe die vielen Milliardenstrafen, die in den USA gegen europäische Firmen verhängt wurden) und die nun die europäische Industrie mit Milliardensubventionen in die USA locken, nachdem die Energiepreise in Europa dank der auf Druck der USA verhängten Russland-Sanktionen explodiert sind.

Und nun droht Trump einem europäischen „Verbündeten“ sogar unverhohlen mit Krieg. Dass man das in Russland durchaus lustig findet (freilich, ohne dabei den Ernst der Lage zu verkennen), kann man den Russen kaum übelnehmen.