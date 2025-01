WEF fordert Massenimpfung der Bevölkerung „alle 6 Monate“ mit „lang wirkenden“ mRNA-Injektionen

Mitglieder des Weltwirtschaftsforums (WEF) haben Pläne vorgestellt, die breite Bevölkerung „alle sechs Monate“ dauerhaft mit „lang wirkenden“ mRNA-„Impfstoffen“ zu impfen. Dies sei Teil der angeblichen Bemühungen, mehrere Krankheiten in den Griff zu bekommen.

Während der Podiumsdiskussionen beim diesjährigen Jahrestreffen des WEF im schweizerischen Davos haben Globalisten Pläne für technologiebasierte Präzisionsmedizin, „lang wirkende injizierbare Präparate“, „ klimasensitive “ Impfstoffe und mRNA-Therapeutika für nicht übertragbare Krankheiten vorgelegt.

Zu den Rednern im Rahmen des Podiumsgesprächs „ Technologie in der Welt “ zählte am Donnerstag auch Pfizer-CEO Albert Bourla.

Das Panel wurde vom Zentrum für die Vierte Industrielle Revolution des WEF gesponsert .

Bourla erklärte den Davoser Eliten, dass Fortschritte in der künstlichen Intelligenz (KI) und der Biotechnologie „kollidieren“ und es „enorme Synergieeffekte“ gebe.

Der Pharmamanager behauptete, dies könne zur Entwicklung einer Präzisionsmedizin zur Heilung von Krankheiten wie Krebs führen.

Bourla betont, dass KI dabei helfen könne, „so etwas wie eine GPS-gesteuerte Rakete zu entwickeln: ein sehr präzises Medikament“, das gezielt Krebszellen angreifen könne.

Diese „gelenkte Rakete“ würde die Entwicklung von Antikörpern erleichtern, die sich gezielt gegen die Krebszellen richten, fügte Bourla hinzu.

Er behauptet, dass ein „Sprengkopf“ – vermutlich ein „Impfstoff“ – diese Zellen dann töten würde. (Lipid-Nanopartikel in COVID-Impfstoffen gelangen zu lebenswichtigen Organen, einschließlich dem Herzen)

Anfang dieser Woche kündigten führende Technologieunternehmen den Start der Stargate-Initiative an.

Das Programm konzentriert sich teilweise auf mRNA-basierte „Gesundheits“-Lösungen, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren.

Während der gleichen Diskussionsrunde sagte Dario Amodei, CEO und Mitbegründer des KI-Startups Anthropic , es sei „überhaupt nicht verrückt“ anzunehmen, dass KI die Lebenserwartung der wohlhabenden Eliten innerhalb von „fünf bis zehn Jahren“ verdoppeln könne.

Ruth Porat, Präsidentin und Chief Investment Officer von Google, gab bekannt, dass das Unternehmen begonnen habe, seinen Blick über den Technologiebereich hinaus zu richten.

Porat erklärte, dass Google nun das Ziel habe, „führend in Wissenschaft und Innovation“ zu werden.

Peter Sands, Exekutivdirektor des Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria, legte Pläne vor, die eine Impfung der gesamten Bevölkerung gegen mehrere Krankheiten vorsehen.

Im Rahmen des Panels „ Gesundheit und Wohlstand durch Prävention “ sagte Sands, dass den Bürgern bald alle zwei Jahre „ lang wirkende, injizierbare “ mRNA-„Impfstoffe“ verabreicht würden, um diese Krankheiten angeblich zu behandeln.

Sands sagte, dass ein „lang wirkendes injizierbares Präparat“ „funktionell gleichwertig mit einem kurz wirkenden, 100 % wirksamen Impfstoff“ sei.

„Man nimmt es alle sechs Monate “, verriet er.

Während der gleichen Sitzung sagte Vas Narasimhan, CEO des Pharmagiganten Novartis, dass „ RNA-Therapeutika “ jährlich oder halbjährlich verabreicht werden könnten, um eine Reihe nicht übertragbarer Krankheiten zu behandeln.

„Die Gesundheitssysteme sind wahrscheinlich nicht auf die Belastung vorbereitet, die Diabetes, Bluthochdruck, Hypercholesterinämie und Krebs mit sich bringen“, sagte Narasimhan.

„Was ich wirklich aufregend finde, ist, dass wir jetzt in eine Ära eintreten oder eigentlich schon in einer Ära sind, in der die Technologie viele dieser Probleme tatsächlich lösen kann … mit der RNA-Therapeutik betreten wir jetzt tatsächlich eine Welt, in der man diese Medikamente vielleicht alle zwei Jahre , vielleicht einmal im Jahr verabreichen kann.“

Während derselben Sitzung erklärte auch Sania Nishtar, CEO der Impfallianz Gavi , dass die Hälfte der Impfstoffe im Portfolio ihrer Organisation „klimasensitiv“ sei.

