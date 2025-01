Wer genau hinschaut, kann die Wahrheit sehen: Gehörnte von Orion (Adam) und Saturn (Satan)

So wie Orion, der himmlische Mann, der gigantische Jäger und Wächter der Sterne, dazu „bestimmt“ war, alle Kreaturen der Erde zu jagen. Zu den Mythen, die mit Orion verbunden sind, gehören der Archetyp des Künstlers und der Kriegsgott Mars; beide sind durch die „Kriegskunst“ miteinander verbunden.

Die Symbole von Orion (dem riesigen ersten Menschen), Saturn (dem Bringer von Zeit und Tod) und Mars (dem Urheber des Krieges) vereinen sich in dem Weltzeitalter nach der Sintflut, das ich das Zeitalter des Orion nenne.

Die Alten verbanden die Anbetung von Orion und Saturn, weshalb es in den alten Mythen Verbindungen zu diesen Himmelszentren gibt. Die „Neun Ringe“ oder das „Allerheiligste“, die in alchemistischen und kabbalistischen Büchern zu finden sind, sind nach meinen Recherchen die symbolischen Schaltkreise, die „Orion mit Saturn“ verbinden.

Es wurde gesagt, dass die Seelen die „neun Schichten“ der „Unterwelt“ in einer beschwerlichen vierjährigen Reise hinabsteigen würden, bis sie schließlich im tiefsten Teil – „Mictlan Opochcalocan“ – dem „Ort der Toten“ – die „Auslöschung“ erreichen.

Mictlantecuhtli wurde vor allem im aztekischen Monat Tititl verehrt, der den römischen Saturnalien (Dezember) entspricht, wo im Tempel von Tlalxicco ein „Imitator“ des Gottes geopfert und ihm zu Ehren Weihrauch verbrannt wurde.

Die antike Opferung eines „Sündenbocks“ an Jom Kippur zu Beginn des Herbstes (Atum/Adam/Orion), die Teil des jüdischen Glaubens ist, scheint mit der „Jahreszeit“ zusammenzuhängen, in der Orion astrologisch in den Mittelpunkt rückt.

Der „unnatürliche“ Gott der „Tür

Bei den Lakota und Dakota Sioux ist Orion der gehörnte Riese „Haokah“, der durch Stammestänze zu Ehren dieser Gottheit gefeiert wird. Wie Morpheus in der griechischen Mythologie wurde Haokah als der „unnatürliche Gott“, der Herrscher der Träume, bezeichnet (siehe unten).

Haokah wurde von den Sioux gleichzeitig als Gottheit verehrt und gefürchtet, die mit Magie und Blitzen Welten zerstören konnte. Die von den Lakota verehrten Donnerwesen stehen auch mit den Sternen des Orion in Verbindung, nicht zuletzt mit „Beteigeuze“.

Der Donner, oder besser gesagt der Blitz, war eine Waffe, die den Göttern zugeschrieben wurde, die mit Orion (Ba’al) verbunden waren; ebenso wie der Heilige Clown oder der Narr, der bei einigen amerikanischen Indianerstämmen aus Beteigeuze stammen soll. Der Film Beetlejuce (siehe unten) zeigt eine moderne Version des himmlischen „dunklen“ Clowns aus einer anderen Dimension.

Im Rig Veda wird das Sternbild Orion als „Mrigashirsha“ (Hirschkopf) oder der gehörnte Jäger bezeichnet, der oft als klassisches Bild des Schamanen mit Geweih dargestellt wird. In der hinduistischen Astrologie ist Orion sowohl mit Mrigashirsha als auch mit Arudra („Träne“) verbunden und steht für den großen Jäger – den Hirschmann. Oberhalb des Schultersterns des Orion sind weitere Sterne sichtbar; diese sind Mrigashirsha, was Hirschkopf bedeutet und auch als „Agrahayani“ bekannt ist.

Der hellste Stern in diesem Haufen heißt Heka, ein bläulicher Stern in mehr als 1000 Lichtjahren Entfernung. Etwas unterhalb von Heka sind zwei Sterne zu sehen: „Khad Posterior“, der hellere Stern neben Beteigeuze (dem Schulterstern) des Orion, und „Khad Prior“ auf der anderen Seite. Khad Posterior ist wie unsere Sonne ein gelber Stern in einer Entfernung von etwa 120 Lichtjahren, während Khad Prior ein sehr weit entfernter bläulicher Stern in fast 1000 Lichtjahren Entfernung ist.

Heka“ (Haokah) bedeutet auch ‚Weißer Fleck‘; Khad-al-Geuse bedeutet ‚Wange des Riesen‘. Alle diese Sterne im Orion bilden das, was die Sioux Haokah nennen, den „Gott der Tür“, Orions Tür.

Die gleichen Themen werden Osiris in Ägypten, Orion in Griechenland und „Shiva-Rudra“ in Indien zugeschrieben. Herne, der Jäger, und Pan sind die offensichtlichsten heidnischen Figuren, die mit dem gehörnten Jäger sowie mit Orion und Saturn in Verbindung gebracht werden.

Orion und die Gehörnten

In der sumerischen Mythologie wurde Orion URU AN-NA genannt, was „das Licht des Himmels“ bedeutet und speziell in den Gilgamesch-Mythen vorkommt. Die Sumerer brachten Orion mit der Geschichte ihres Helden Gilgamesch in Verbindung, der gegen den Stier kämpft, der durch den Stier repräsentiert wird.

Ihr Name für das Sternbild Stier war GUD AN-NA oder „der Stier des Himmels“. Sowohl Gilgamesch als auch der Stier des Himmels wurden oft mit Hörnern dargestellt, und beide wurden von unsichtbaren Kräften bevollmächtigt.

Es gibt auch uralte Aufzeichnungen über eine geheimnisvolle Ethnie von Wesen, die mit dem von den Hopi-Indianern so genannten „Zweihörnigen Clan“ verbunden sind (siehe oben). In der alten Welt sprachen die Hopi von „unnatürlichen Göttern“, den „Herrschern der Träume“, die Hörner hatten.

Die Hopi sagten, diese Figuren gehörten zum „Zweihörnigen Clan“ oder zu den „>Zwei Horn“- und „Einhorn“-Gesellschaften. Nach Angaben der Hopi führt dieser Clan zusammen mit dem Einhorn- und dem Bogen-Clan einige der bedeutendsten und ältesten Zeremonien ihres Kalenders durch.

Die Verehrung des „Unktehi“ bis hin zur späteren Büffelverehrung durch die Steppenstämme von Süd- und Norddakota in den USA sind ebenfalls Beispiele für die Bedeutung der Orion/Taurus-Verehrung. Die Sterne sind untrennbar mit den Mythen und Legenden der amerikanischen Ureinwohner verbunden, die sich um Orion und seine stellaren Nachbarn Taurus und Monoceros (das Einhorn) ranken.

Das Löwenfellschild des Orion und das Monoceros wurden zur Symbolik des Löwen und des Einhorns“, die auf dem königlichen Wappen zu sehen ist. Das „Qilin“ („Kirin“ auf Japanisch) ist eine mythische Kreatur mit Hörnern und Hufen, die in chinesischen und anderen ostasiatischen Legenden mit dem Monoceros in Verbindung gebracht wird.

Gehörnte „Stars“ – Gefäße für Satan

Die Zahl der Prominenten, die ich gesehen habe, die Hörner tragen oder deren Haare wie Hörner geformt sind, ist fast nicht mehr zufällig.

Kann das alles nur Zufall sein? Möglicherweise. Die Symbolik selbst könnte sich jedoch auf das beziehen, was die Hopi als „gehörnte Götter“ oder „gehörnte Clans“ bezeichneten, ebenso wie auf den christlichen Teufel; zusammen mit der „Magie und Macht“, die mit der okkulten Symbolik verbunden ist, die sowohl mit Orion als auch mit Saturn assoziiert wird.

Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass gehörnte „nicht-physische“ Wesenheiten oft von bizarren und „ego-getriebenen“ Menschen Besitz ergreifen, unabhängig von ihrem Status im Leben. Menschen können zu Gefäßen für „unsichtbare“ Kräfte werden, worauf sich die Besessenheit im religiösen Sinne bezieht.

Die Hörner könnten hier auch „Ausdruck“ des „Lichts von Luzifer“ (oder Prometheus) sein, und „das Licht“, so würde ich vermuten, ist das metaphysische „Licht von Luzifer“ (Lux), die „Shining Ones“ und der unsichtbare Krieg zwischen gegnerischen interstellaren Kräften.

Die Stars (Berühmtheiten) werden zu Gefäßen für unsichtbare Kräfte. Einen Vorgeschmack auf diese Symbolik gibt die jüngste „unheilige“ Grammy-Verleihung an Sam Smith.

Der Gehörnte“ – Orion X (der Antiprophet)

Die Behandlung des gehörnten ‚M‘

Das Time Magazine hat auf mehreren Ausgaben Bilder von Staatsoberhäuptern verwendet, die vor dem Buchstaben „M“ eingerahmt sind, um mit dem Thema „Hörner“ zu spielen.

Die Clintons, Bushs sowie Obama und Donald Trump im Jahr 2016, um nur einige zu nennen, wurden ebenfalls mit dem gehörnten „M“ auf dem Titelblatt des Magazins abgebildet (siehe unten).

Die Symbolik könnte rein zufällig sein, scheint aber den abgebildeten Personen symbolische „Hörner“ zu geben. Die Wirkung ähnelt dem gehörnten Moses, dem „strahlenden Weltführer“, und stellt auch eine symbolische Verbindung zu den „Erleuchteten“ her – den Blutlinien der „Strahlenden“ – den Wächtern und der gehörnten Antchrist-Figur.

Der Antichrist?

Sex, Drogen und Gedankenmanipulation

Die Verwendung von Sex als Bild für Keuschheit und Promiskuität durch Popidole und Filmstars ist immer wieder zu beobachten. Dies ist Teil der doppeldeutigen Sprache, die Bilder, Symbole und Worte verwendet, um Gedanken und Verhalten zu beeinflussen.

Unsere Jugendlichen werden von klein auf mit Bildern von Sex in Filmen, Musikvideos, im Internet und in der Werbung bombardiert, und das muss sich darauf auswirken, wie sie Beziehungen aufbauen und sich selbst im Verhältnis zu anderen sehen.

Die Medienindustrie kann nicht bei jedem Menschen eine völlige Persönlichkeitsveränderung bewirken, aber ihre Hauptfunktion besteht darin, uns zunehmend gegenüber Gewalt, Pornografie und anschaulichen Bildern im Zusammenhang mit „Todeskult“-Bildern zu desensibilisieren.

Das „Il Cornuto Teufelshörner-Zeichen“ ist ein weiteres Symbol (Code), das von Kult-Prominenten und -Anführern verwendet wird, um miteinander zu kommunizieren, und ist ein Zeichen, das häufig von Rockstars, Weltführern und natürlich Anhängern der Texas Rangers gegeben wird.

Abbildung 61: Das antike und moderne Teufelshandzeichen Il cornuto.

(Links) Eine Statue eines Wasserspeiers, der das Il Cornuto Teufelshörner-Zeichen gibt. Diese Artefakt

stammt aus der Janna-Coaque-Kultur in Equador (350 v. Chr. – 400 n. Chr.). (Oben rechts)

Anbeter der Kirche des Satans, die ein umgekehrtes Pentagramm zeichnen. (Mitte rechts) Ein Koalitionssoldat auf dem Weg nach Bagdad im Jahr 2003. (Unten rechts) Viele Führer der Welt wurden fotografiert, als sie dieselben okkulten Handzeichen machten.

Dieses Handzeichen und das „Tragen von Hörnern“ wurden im Laufe der Jahre von zahlreichen Prominenten und Staatsoberhäuptern viel zu oft verwendet, um es einfach als „Rock and Roll“ abzutun.

Das Zeichen mit den Teufelshörnern von Il Cornuto scheint seinen Ursprung in der Antike zu haben, wie die Dämonen, auf die sich diese Bilder beziehen man findet sie auf rituellen Artefakten, die vor allem mit Menschenopfern verbunden sind (siehe oben).

Quelle: Neil Hauge Books

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 15.01.2025