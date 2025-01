Teile die Wahrheit!

Wie sagen Die Simpsons die Zukunft voraus?

Die Simpsons können in die Zukunft schauen, was schon irgendwie gruselig ist. Anhand von 13 Beispielen beweisen wir das euch – denn in all diesen Fällen hat die Serie Ereignisse in der Realität vorhergesagt.

Es gibt Dinge auf der Welt, die gibt’s nicht – oder sollte es nicht geben, zumindest nach unserem eigenen Weltkonzept zu schließen. Die Simpsons gehören zu den am längsten laufenden Serien überhaupt, und mit ihrer stetig satirischen Verarbeitung von wichtigen Weltereignissen bleiben sie fast immer topaktuell – oder sogar überaktuell?

Einige Simpsons-Folgen behandeln Dinge, die noch gar nicht passiert sind, und manche davon traten auf verblüffende Art irgendwann ein.

Cypress-Hill-Konzert: Nach knapp 30 Jahren trifft Vorhersage zu

Nach knapp 30 Jahren wird eine Die-Simpsons-Folge wahr, an die viele sich heute vielleicht nicht mehr erinnern. In „Homer auf Tournee“ (Staffel 3, Folge 21) spielen die Rapper von Cypress Hill gemeinsam mit dem London Symphony Orchestra.

Und jetzt passiert es wirklich: Am 24. Juli tritt Cypress Hill tatsächlich mit dem LSO auf, was natürlich eine recht besondere Kombination ist (Quelle: Royal Albert Hall).

Donald Trump wird Präsident

Trump war Präsident – und das schon 2000, in einer Simpsons-Folge, die in der Zukunft spielte. In der Folge „Barts Blick in die Zukunft“ übernimmt Lisa Simpsons die Präsidentschaft 2030, nach Donald Trump höchstpersönlich.

Game-of-Thrones-Finale

Wussten Die Simpsons schon, wie Game of Thrones ausgeht? Vorsicht, Spoiler (falls ihr Game of Thrones noch immer nicht gesehen habt): Dass Daenerys Targaryen mit ihrem Drachen ganz Königsmund dem feurigen Erdboden gleichmacht, wussten wir alle eigentlich erst 2019, als die letzte Folge der beliebten HBO-Serie erschienen ist.

Das Titelbild aus den Simpsons stammt aber aus dem Jahr 2017, genauer: Staffel 29, Folge 1. Die Folge nimmt Bezug auf Game of Thrones und zeigt auch in einer Szene, wie Homer einen Drachen wiedererweckt, der dann eine Stadt niederbrennt.

Siegfried und Roy

Schon 1993 wurden die zwei berühmten Magier in der Simpsons-Folge „Vom Teufel besessen“ von ihrem eigentlich handzahmen Tiger angegriffen.

Die Hommage an Siegfried und Roy wird zehn Jahre später blutiger Ernst – als Roy Horn von seinem Tiger auf der Bühne schwer verletzt wird. Mittlerweile sind beide Magier verstorben, was allerdings nichts mit Tigern zu tun hatte.