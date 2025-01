Wissenschaftler warnen: Millionen Menschen sind HIV-positiv, weil in Lebensmitteln „verunreinigte mRNA“ enthalten ist

Aufsehenerregende Studien bestätigen nun den Nachweis von HIV in mRNA-Impfstoffen, unter anderem von Pfizer und Moderna. Diese Impfstoffe werden bei Nutztieren eingesetzt, die schließlich auf dem Teller landen.

Biotech-Analysten warnen, dass dies katastrophale Folgen für das menschliche Immunsystem haben und in den kommenden Jahren möglicherweise zu einem drastischen Bevölkerungsrückgang führen könnte.

Doch die Geschichte nimmt eine noch düsterere Wendung – Unterlagen der US-Regierung, Patente und Bundesmittel offenbaren eine unheilvolle Wendung: Dr. Anthony Fauci zahlte sich selbst 51 Millionen Dollar, um die Einfügung von HIV in diese Gentherapieprodukte zu überwachen.

Schnall dich an – die Pharmaindustrie und die Mainstream-Medien wollen diese Story unbedingt unter Verschluss halten.

Als klar wurde, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung sich nicht zu einer Impfung zwingen lassen würde, begannen die Eliten mit der Ausarbeitung raffinierter Alternativpläne, um uns ihre Impfungen aufzuzwingen.

Viehzüchter, die ihr Leben lang mit Nutztieren gearbeitet haben, sind zutiefst besorgt über die obligatorischen Injektionen von mRNA-Impfstoffen an Nutztiere wie Kühe und Schweine, wie Braden Jensen, ein Viehzüchter in fünfter Generation, erklärt.

Immer mehr Studien bestätigen die katastrophalen Folgen des Plans der Elite, mRNA in die menschliche Nahrungskette einzuschleusen. (Bill Gates entwickelt Technologie, um die Menschheit zur Impfung mit Vogelgrippe-mRNA zu zwingen – „mit oder ohne Zustimmung“ (Video))

Die bahnbrechende Studie der französischen Biologin Hélène Banoun wirft dringende Fragen zu selbstverstärkenden mRNA-Impfstoffen auf, die bei Enten aus der Massentierhaltung eingesetzt werden.

Die vom französischen Institut für Gesundheit und medizinische Forschung veröffentlichte Studie untersucht, ob Verbraucher durch den Verzehr von Fleisch von mRNA-geimpften Tieren indirekt „geimpft“ werden könnten.

Will we all soon be indirectly vaccinated by eating meat?

In France, a self-amplifying mRNA vaccine is now being used in the factory farming of ducks.

Helene Banoun (@BanounHelene) has published an important article on the subject: https://t.co/ss3nrOvHLk

– „The CEVA vaccine is… pic.twitter.com/w6qLbjyTLT

— Dr John B. (@DrJohnB2) January 5, 2025