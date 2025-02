Das Ende der Causa Hofnarr: „Der Bundeskanzler geht jetzt ins Bett“ – Scholz hat fertig – „Wir brauchen ihn nicht zu sehen, er wird nicht mehr lange Kanzler sein.“ (Video)

Laut einem ersten Artikel zum Thema hat Bundeskanzler Olaf Scholz laut dem Magazin Focus auf einem privaten Geburtstagsempfang den Berliner Kultursenator Joe Chialo verbal als „Hofnarr“ der CDU bezeichnet (RT DE berichtete in diesem Ticker).

Hauptstadtmedien und Politik zeigten sich nach der Berichterstattung irritiert bis hin zu formulierter Empörung. Scholz sah sich mit dem Vorwurf des Rassismus konfrontiert, ausgehend des tansanischen Migrationshintergrunds von Chialo.

Der Berliner Tagesspiegel berichtet nun, dass der Unternehmer Harald Christ bestätigte, „dass es sich bei der Veranstaltung um seine Geburtstagsfeier handelte“. Zur Person informierte Der Spiegel im Dezember des Vorjahres:

„SPD, Union und Grüne dürfen sich über zusätzliche 40.000 Euro in der Wahlkampfkasse freuen. Der Unternehmer Harald Christ will mit seiner Spende die demokratische Mitte stärken.“

Laut Christ verlief der Abend wie folgt:

„Es waren etwa 300 Gäste zugegen – aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Journalismus. Ich habe in meiner Begrüßung klargestellt, dass es sich um eine private Einladung handelt, um einen Abend, bei dem offen miteinander geredet werden darf und soll, ohne dass über die Gespräche öffentlich berichtet wird.“

Focus-Chefredakteur Georg Meck war dann verantwortlich für den Start der Causa „Hofnarr“, da er „auf der Party laut eigener Aussage zwischen Scholz und Chialo stand“. Zur Begründung seiner Veröffentlichung zum „Eklat“ schreibt Meck im Focus-Artikel:

„Ein afrikanischer Diplomatensohn als ‚Hofnarr‘ der CDU? Viel tiefer geht’s nicht mehr im Wahlkampf, viel rassistischer auch nicht.“

So wie Georg Meck, der daneben stand, die Dinge schildert, bezog sich die Bezeichnung „Hofnarr“ eindeutig auf die Hautfarbe von Joe Chiallo. Der hatte gesagt, er sei ja nun erkennbar kein alter weisser Mann. Darauf Scholz: „Jede Partei hat einen Hofnarren“ pic.twitter.com/yP9lap6N2w

Der Bundeskanzler hatte sich nach der Dynamisierung der Berichterstattung dann am Mittwochnachmittag zu dem Vorfall geäußert. In der Erklärung heißt es:

„In einem Gespräch auf einer privaten Geburtstagsfeier zwischen mir und einem Journalisten ging es vor zehn Tagen um das gemeinsame Abstimmungsverhalten von CDU/CSU und AfD im Deutschen Bundestag. Dies habe ich in dem Gespräch als Tabubruch bezeichnet. Des Weiteren ging es um die Frage, ob sich das wiederholen könne und wer innerhalb der CDU diesen Tabubruch überhaupt offen thematisiere.

Auf den Hinweis, dass es auch liberale Stimmen in der CDU gebe, entgegnete ich, dass sich nur sehr wenige liberale Stimmen in der CDU gegen das Verhalten des CDU-Vorsitzenden gestellt und kritisch zu Wort gemeldet hätten. Der dabei von mir verwandte Begriff ist im Sprachgebrauch nicht rassistisch konnotiert und war von mir auch nie so intendiert. Der erhobene Vorwurf des Rassismus ist absurd und künstlich konstruiert. Persönlich schätze ich Joe Chialo gerade als eine wichtige liberale Stimme in der Union.“

Welcher Begriff genau „nicht rassistisch konnotiert“ ist, lässt sich der Erklärung nicht entnehmen. Eine Sprecherin bestätigte später laut dem Tagesspiegel, dass „Scholz sich mit der Erklärung auf den Begriff ‚Hofnarr‘ bezogen habe“. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz reagiert demnach „empört“:

„Am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Neubrandenburg sagte er, es habe ihn ‚wirklich sprachlos gemacht‘, als er von dem Vorfall erfahren habe. ‚Das ist der Bundeskanzler, der immer Respekt beansprucht, offensichtlich aber nur für sich selbst‘.“

Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) teilte der dpa mit:

„Das ist eine unsägliche Entgleisung des Kanzlers, das ist geschmacklos und damit das Gegenteil von Respekt. Als Freund von Joe erschüttern mich diese Beleidigungen.“

„Er wird nicht mehr lange Kanzler sein“ – JD Vance deklassiert Scholz

Die Ereignisse rund um Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg überschlagen sich in dieser Woche. Am gestrigen Abend gab US-Präsident Trump bekannt, dass die USA und Russland bereits am 14. Februar Ukraine-Gespräche in München aufnehmen werden.

Das dem Springer-Verlag zugehörige Portal Politico berichtet dazu am gestrigen Abend, dass der US-Vizepräsident JD Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz „nicht den deutschen Ministerpräsidenten Scholz treffen wird“.

Ein „ehemaliger“ US-Beamter wird mit der Feststellung zitiert

„Wir brauchen ihn nicht zu sehen, er wird nicht mehr lange Kanzler sein.“

Laut dem Artikel hätte zudem ein ungenannter deutscher Beamter gegenüber dem Portal bestätigt, dass „die beiden Staatsoberhäupter nicht auf der globalen Konferenz, die am Freitag in der bayerischen Hauptstadt beginnt, zusammentreffen würden“.

Um den Eklat etwas zu beschönigen, hätte der Beamte jedoch betont, dass Vance und Scholz „bereits am Montag während des Gipfels für künstliche Intelligenz in Paris ein Treffen abgehalten hätten“. Das US-Konsulat in Bayern postete auf X zum Eintreffen des US-Vizepräsidenten:

„Willkommen in Deutschland, Vice-President. Wir freuen uns darauf, von Vizepräsident JD Vance zu hören, der in München an der MSC2025 teilnimmt. Er wird auf der Hauptbühne eine Rede zur US-Außenpolitik halten.“

Laut Bild-Informationen sei jedoch seitens der US-Delegation ein Treffen mit dem CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz vorgesehen. Ob zudem ein Treffen mit dem aktuellen deutschen Vize-Kanzler Robert Habeck eingeplant wurde, ist bis dato unbekannt.

Willkommen in Deutschland, @VP! Wir freuen uns darauf, von Vizepräsident JD Vance zu hören, der in München an der #MSC2025 teilnimmt. Er wird auf der Hauptbühne eine Rede zur US-Außenpolitik halten. 🇩🇪🤝🏼🇺🇸 pic.twitter.com/DuC2RmMiyc — US Consulate Munich (@usconsmunich) February 13, 2025

