Der Papst bereitet sich auf seinen irdischen Abschied vor, nachdem er die Jesuiten-Konklave manipuliert hat, bei dem der erste afrikanische Papst nominiert werden soll!

Das Update vom Samstag folgt auf die Pressekonferenz vom Freitag , bei der die Ärzte, die Francis im Gemelli-Krankenhaus behandelten, erklärten, sein Zustand sei „fragil“, und mehrfach warnten, dass der 88-Jährige nicht außer Gefahr sei.

Papst Franziskus leidet an „leichtem Nierenversagen“ und sein Zustand ist weiterhin kritisch, berichtete der Vatikan heute.

Im jüngsten Update des Vatikans heißt es, dass Franziskus weiterhin „wachsam und orientiert“ sei und heute in seiner Krankensuite an der Messe teilgenommen habe. Seine Diagnose bleibt aufgrund der „Komplexität des Krankheitsbildes“ vertraulich.

Am Freitag, den 14. Februar, wurde Franziskus wegen einer Bronchitis in das Gemelli-Krankenhaus in Rom eingeliefert. Dort wurde bei ihm eine doppelseitige Lungenentzündung diagnostiziert, was als „komplexes“ medizinisches Szenario beschrieben wurde.

Der Vatikan gab am Samstag bekannt, dass Franziskus sich weiterhin in einem kritischen Zustand befindet und ihm kürzlich eine Bluttransfusion und „hohe Sauerstoffmengen“ verabreicht wurden.

FEB 23 evening: Pope Francis remains “critical” but has had no more breathing “crises,” though his diagnosis remains confidential due to the “complexity of the clinical picture, & the necessary wait for the pharmacological therapies to give some feedback.”

