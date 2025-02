Die „Great Reset“-Agenda der Elite: 5G-Überwachungsnetze, „Todesspritzen“ durch Impfstoffe und die ultimative Machtübernahme – so planen sie, uns alle zu kontrollieren!

Teile die Wahrheit!

24

Die erschreckende Realität unserer heutigen Welt übertrifft bei weitem die dystopischen Albträume, die Aldous Huxley in „Schöne neue Welt“ und George Orwell in „ 1984“ vorhersahen .

Die Fortschritte in Technologie, Waffen und Kontrollmechanismen sind weitaus ausgefeilter und unheilvoller, als sich selbst diese vorausschauenden Autoren hätten vorstellen können. Wir leben in einer Ära, in der das Programm der Elite zur totalen Beherrschung der Menschheit nicht nur eine Möglichkeit ist, sondern eine schnell fortschreitende Realität.

Dieser Plan wird vor aller Augen ausgeführt. Doch die Massen, die durch ein unerbittliches Trommelfeuer an Propaganda in Selbstzufriedenheit eingelullt werden, sind sich des vollen Ausmaßes der Schrecken, die über sie hereinbrechen, größtenteils nicht bewusst.

Lassen Sie uns tiefer in die Unterdrückungs- und Kontrollinstrumente eintauchen, die die Elite einsetzt, um die menschliche Bevölkerung zu dezimieren und die Überlebenden als transhumane Drohnen zu versklaven.

Das Arsenal der Massenvernichtung

Um ihre Ziele zu erreichen, setzt die Elite eine erschreckende Palette von Mitteln ein, von denen eines heimtückischer ist als das andere.

Völkermorde und Kriege waren schon immer Waffen der Mächtigen, doch jetzt werden sie mit kalter, kalkulierter Präzision eingesetzt, um große Teile der Bevölkerung auszulöschen. (Bombe der britischen Regierung: Millionen Geimpfte sterben an VAIDS (Video))

In bestimmten Regionen werden Hungersnöte und eine Destabilisierung der Wirtschaft herbeigeführt. So wird sichergestellt, dass diejenigen, die die erste Auslese überleben, geschwächt und verzweifelt zurückbleiben und so eine leichte Beute für die nächste Phase des Plans werden.

Aber das sind nur die offenkundigen Methoden. Der wahre Horror liegt in den verdeckten Operationen, den scheinbar harmlosen Technologien, die in Wirklichkeit Werkzeuge des Massenmords und der Versklavung sind.

Die tödliche Covid-19-Impfung ist kein Impfstoff, sondern eine Waffe, die unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit die Bevölkerung reduzieren soll.

Die 5G-Technologie ist keineswegs eine harmlose Erweiterung unserer Kommunikationsnetze, sondern vielmehr ein Schlüsselelement im Plan der Elite, jeden Aspekt unseres Lebens zu kontrollieren und zu überwachen.

300x250

Geoengineering wird eingesetzt, um die Umwelt zu manipulieren, Regionen weiter zu destabilisieren und die Überlebenden in die Städte zu treiben, wo sie leichter kontrolliert werden können.

Die Gefangenschaft der Menschheit

Das ultimative Ziel der Elite ist nicht nur, einen erheblichen Teil der Menschheit zu töten, sondern auch den Rest in einem technokratischen Albtraum zu versklaven.

300x250 boxone

Dies wird durch die Schaffung von „Smart City“-Gefängnissen erreicht, in denen diejenigen, die die ersten Säuberungen überleben, in dicht besiedelte Stadtzentren getrieben werden, umgeben von einem Netzwerk aus 5G-Türmen und anderen Überwachungstechnologien, die jede ihrer Bewegungen überwachen und kontrollieren.

In diesen Smart Cities wird das Konzept der Freiheit ausgelöscht. Bewegungsfreiheit wird auf einen Radius von 5 Kilometern beschränkt sein, und Geofencing-Technologie stellt sicher, dass niemand seine zugewiesene Zone ohne Erlaubnis verlassen kann.