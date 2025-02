Die Sphinx von Belutschistan in Pakistan: Ist sie ein von Menschenhand geschaffenes, in den Fels gehauenes architektonisches Wunderwerk?

Teile die Wahrheit!

In der öden, felsigen Landschaft der Makran-Küste im Süden Belutschistans in Pakistan liegt ein architektonisches Juwel verborgen, das jahrhundertelang unbeachtet und unerforscht blieb. Die Belutschistan-Sphinx, wie sie im Volksmund genannt wird, wurde der Öffentlichkeit erst bekannt, als 2004 die Makran-Küstenstraße eröffnet wurde, die Karachi mit der Hafenstadt Gwadar an der Makran-Küste verbindet.

Eine vierstündige Fahrt (240 km) von Karachi über gewundene Bergpässe und trockene Täler bringt einen zum Hingol-Nationalpark, wo sich die Sphinx befindet.

Die Sphinx von Belutschistan Die Sphinx von Belutschistan wird von Journalisten regelmäßig als natürliche Formation abgetan, obwohl an der Stätte keine archäologischen Untersuchungen durchgeführt wurden [1]. Wenn wir die Merkmale der Sphinx und einiger der damit verbundenen Strukturen untersuchen, fällt es uns sehr schwer, die oft wiederholte Annahme zu akzeptieren, dass sie von natürlichen Kräften geformt wurde. Vielmehr sieht die gesamte Stätte wie ein gigantischer, in den Fels gehauener architektonischer Komplex aus. Die Sphinx von Belutschistan im Hingol-Nationalpark. Bildnachweis: Wikimedia Commons / Bilal Mirza CC BY 2.0 Ein flüchtiger Blick auf die beeindruckende Skulptur zeigt, dass die Sphinx eine gut ausgeprägte Kinnpartie und klar erkennbare Gesichtszüge wie Augen, Nase und Mund hat, die in perfektem Verhältnis zueinander stehen. Die Sphinx scheint mit einem Kopfschmuck geschmückt zu sein, der dem Nemes-Kopfschmuck des ägyptischen Pharaos sehr ähnelt. Der Nemes-Kopfschmuck ist ein gestreiftes Kopftuch, das die Krone und den Hinterkopf bedeckt. Es hat zwei große, auffällige Lappen, die hinter den Ohren und vor beiden Schultern herabhängen. Die Ohrenklappen sind bei der Sphinx aus Belutschistan deutlich zu erkennen (und sie weist auch einige Streifen auf). Die Sphinx hat eine horizontale Rille quer über der Stirn, die dem pharaonischen Stirnband entspricht, das den Nemes-Kopfschmuck an Ort und Stelle hält. (Neue Rezension: Die Schlammflut-Hypothese – die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria)

Man kann leicht die Konturen der liegenden Vorderbeine der Sphinx erkennen, die in sehr gut ausgeprägten Pfoten enden.

Mit anderen Worten, dies ist nicht einfach irgendeine andere Felsformation, die eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Tier aufweist. Es ist eine sehr realistische Darstellung der Sphinx – eines bekannten Fabeltiers, das in der Kunst und Archäologie vieler alter Kulturen vorkommt. Die Natur schnitzt keine Statuen, die bekannten Fabeltieren ähneln; das tun Menschen.

Die Sphinx von Belutschistan ähnelt in vielerlei Hinsicht der ägyptischen Sphinx

Die Große Sphinx von Gizeh. Rechts ist der Sphinxtempel des Neuen Reiches. Bildnachweis: Валерий Дед, CC BY-SA 3

Der Sphinx-Tempel In unmittelbarer Nähe der Sphinx von Belutschistan befindet sich ein weiteres wichtiges Bauwerk. Aus der Ferne sieht es mit Mandapa (Eingangshalle) und Vimana (Tempelturm) wie ein Hindutempel (wie die in Südindien) aus. Der obere Teil der Vimana scheint zu fehlen. Die Sphinx liegt vor dem Tempel und scheint als Beschützerin der heiligen Stätte zu fungieren.

Die Sphinx von Belutschistan liegt vor einem tempelähnlichen Bauwerk. Quelle: www.pakistanpaedia.com Ein Panoramablick auf die Gegend, der die Sphinx und den Tempel zeigt. Bildnachweis: Ikram-ul Haq

In der sakralen Architektur erfüllte die Sphinx immer eine Schutzfunktion und wurde im Allgemeinen paarweise auf beiden Seiten des Eingangs zu Tempeln, Gräbern und heiligen Monumenten aufgestellt. Im alten Ägypten hatte die Sphinx den Körper eines Löwen, aber ihr Kopf konnte der eines Menschen (Androsphinx), eines Widders (Kriosphinx) oder eines Falken (Hierokosphinx) sein.[2] Sie wurde immer als Beschützerin von Tempeln oder heiligen Orten angesehen. Die Große Sphinx von Gizeh beispielsweise fungiert als Wächterin des Pyramidenkomplexes.

In Griechenland hatte die Sphinx den Kopf einer Frau, die Flügel eines Adlers, den Körper einer Löwin und einigen zufolge den Schwanz einer Schlange.[3] Die kolossale Statue der Sphinx von Naxos stand auf einer hoch aufragenden ionischen Säule beim heiligen Orakel von Delphi und fungierte als Beschützerin der Stätte. Die Sphinx in der Sakralarchitektur vieler antiker Kulturen.

In der indischen Kunst und Bildhauerei ist die Sphinx als Purusha-Mriga (Sanskrit: „Mensch-Tier“) bekannt und befand sich hauptsächlich in der Nähe des Tempeleingangs, wo sie als Wächterin des Heiligtums fungierte.[4] Allerdings wurden Sphinxen überall auf dem Tempelgelände als Skulpturen geschaffen, unter anderem an den Eingangstoren (Gopuram), in den Hallen (Mandapa), in der Nähe des zentralen Schreins (Garba-Griha) usw. Raja Deekshithar hatte drei Grundformen der indischen Sphinx erkannt: a) eine hockende Sphinx mit menschlichem Gesicht, aber bestimmten Löwenmerkmalen wie Mähne und verlängerten Ohren; b) eine schreitende oder springende Sphinx mit ganz menschlichem Gesicht; c) eine halb aufrechte oder ganz aufrechte Sphinx, manchmal mit Schnurrbart und langem Bart, oft bei der Anbetung eines Shivalinga.[5] Sphinxen kommen auch in der buddhistischen Architektur Südostasiens vor. In Myanmar werden sie Manusiha genannt (aus dem Sanskrit manu-simha, was Mensch-Löwe ​​bedeutet). Sie werden in einer katzenartigen, hockenden Haltung an den Ecken buddhistischer Stupas dargestellt. Sie tragen eine sich verjüngende Krone und dekorative Ohrenklappen und haben gefiederte Flügel an ihren Vorderbeinen.[6] In der gesamten antiken Welt fungierte die Sphinx also als Beschützerin heiliger Orte. Die Sphinx von Belutschistan scheint auch die tempelähnliche Struktur in ihrer Nähe zu bewachen. Dies deutet darauf hin, dass die Stätte nach den Prinzipien der sakralen Architektur angelegt wurde.

Ein genauerer Blick auf den Sphinxtempel zeigt deutliche Hinweise auf Säulen, die in die Begrenzungsmauer gehauen sind. Der Eingang des Tempels ist hinter einer großen Anhäufung von Sedimenten oder Termitenhügeln sichtbar. Eine erhöhte, gemeißelte Struktur links vom Eingang könnte ein Nebenschrein sein. Interessanterweise scheinen auf beiden Seiten zwei massive Skulpturen in die Fassade des Sphinxtempels gehauen zu sein, direkt über dem Eingang. Diese Figuren waren möglicherweise als „Dvarapalas“, also Türwächter, gedacht. In hinduistisch-buddhistischen Tempeln sind Dvarapalas riesige Figuren, die paarweise auf beiden Seiten des Tempeleingangs Wache stehen.

Der Sphinx-Tempel in Belutschistan weist deutliche Anzeichen dafür auf, dass es sich um einen von Menschenhand geschaffenen, in den Fels gehauenen Tempel handelt.

Die Struktur des Sphinxtempels lässt vermuten, dass es sich tatsächlich um ein Gopuram, also den Eingangsturm eines Tempels, handeln könnte. Wie der Sphinxtempel haben Gopurams im Allgemeinen eine flache Spitze. Auf Gopurams ist eine Reihe von dekorativen Kalasams (Stein- oder Metalltöpfe) angeordnet. Wenn wir uns den Sphinxtempel mit der flachen Spitze genau ansehen, können wir auf der Spitze eine Reihe von „Zacken“ erkennen, die eine Reihe von Kalasams sein könnten, die mit Sedimenten oder Termitenhügeln bedeckt sind. 300x250 Gopurams sind an der Begrenzungsmauer eines Tempels angebracht, und der Sphinxtempel scheint an die äußere Grenze anzugrenzen. In Gopurams sind auch riesige Figuren von Dvarapalas, also Türwächtern, eingemeißelt, und wie wir festgestellt haben, sind auf der Fassade des Sphinxtempels direkt über dem Eingang zwei riesige Figuren eingemeißelt, die möglicherweise als Dvarapalas dienen.

Der Sphinx-Tempel in Belutschistan könnte ein Gopuram sein, also der Eingangsturm eines Tempels

Die Plattform des Sphinx-Tempels Die erhöhte Plattform, auf der sich die Sphinx und der Tempel befinden, scheint kunstvoll mit Säulen, Nischen und einem symmetrischen Muster verziert zu sein, das sich über den gesamten oberen Teil der Plattform erstreckt. Einige der Nischen könnten Türen sein, die zu Kammern und Hallen unter dem Sphinx-Tempel-Komplex führen. Viele glauben, dass es auch auf dem Gizeh-Plateau Kammern und Gänge unter der Sphinx geben könnte. Interessant ist auch, dass sich die Sphinx und der Tempel von Belutschistan auf einer erhöhten Plattform befinden, genau wie die Sphinx und die Pyramiden von Ägypten auf dem Gizeh-Plateau mit Blick auf die Stadt Kairo errichtet wurden. Ein weiteres auffälliges Merkmal dieser Stätte ist eine Reihe von Stufen, die zu der erhöhten Plattform führen. Die Stufen scheinen gleichmäßig verteilt und von gleicher Höhe zu sein. Die gesamte Stätte vermittelt den Eindruck eines großartigen, in den Fels gehauenen architektonischen Komplexes, der von den Elementen erodiert und von Sedimentschichten bedeckt wurde, wodurch die komplizierteren Details der Skulpturen verdeckt werden.